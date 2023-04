Ex-campeão do UFC, Deiveson Figueiredo não muda de categoria e tem data de luta definida

Ao contrário do que tudo indicava, o lutador brasileiro Deiveson Figueiredo não vai subir para a categoria “peso galo” do UFC. O ex-campeão do peso mosca deve permanecer na categoria e já tem a próxima luta agendada: no dia 8 de julho, em Las Vegas, contra Manel Kape no UFC 290.

Segundo o ESPN, até o momento, ainda é especulação, mas deve se concretizar nos próximos dias com a assinatura de um contrato. Figueiredo ainda chegou a anunciar a mudança de categoria após perder para o mexicano Brandon Moreno, em janeiro, no UFC 283.



VEJA MAIS

Manel Kape vai ser o primeiro oponente de Deiveson desde novembro de 2020, quando ele venceu na defesa do cinturão do peso mosca. Após isso, o brasileiro lutou quatro vezes contra Brandon Moreno e venceu apenas uma vez, empatou uma e perdeu duas.

O UFC 290, onde Figueiredo deve competir em julho, vai ter duas lutas de cinturão. Alexander Volkanovski, campeão linear, enfrenta Yair Rodriguez, campeão interino, pela unificação do cinturão do peso pena. Enquanto, Moreno defende o título no peso mosca contra Alexandre Pantoja.