Polonês provoca Whindersson Nunes antes de luta: 'Vai perder consciência como perde mulher'

O influenciador digital Whindersson Nunes está prestes a retornar aos ringues. Ele vai participar do torneio masculino de boxe High Stake, promovido pela Kingpyn Boxing, que oferece um prêmio de cerca de 200 mil dólares aos vencedores. O evento acontecerá no sábado, dia 22, na Ovo Arena, em Londres. Whindersson é um dos oito competidores famosos. No entanto, o próximo adversário, o polonês Filip "Filipek" Marcinek, usou uma legenda polêmica para desafiar o humorista.

Em sua conta oficial no Instagram, Filip "Filipek" Marcinek provocou Whindersson, escrevendo em português: "Corno vs Homem de Verdade. Você vai perder a consciência assim como perdeu as mulheres." Ele completou a frase em polonês e desafiou o brasileiro para a luta em terreno neutro, em Londres.

A provocação de Filip "Filipek" Marcinek gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Fãs de Whindersson rebateram a postagem do polonês, torcendo pela vitória do influenciador brasileiro.

Desempenho de Filip "Filipek" Marcinek

Filip "Filipek" Marcinek é o competidor mais experiente do torneio, tendo lutado em quatro lutas de MMA, sendo duas vitórias e duas derrotas. Já nas lutas de kickboxing, houve uma vitória e uma derrota. Por outro lado, Whindersson é o menos experiente, com apenas uma luta de boxe amador, que venceu em 2019, e uma superluta contra o tetracampeão mundial Acelino "Popó", que terminou em empate em janeiro de 2022.

Antes do confronto, Whindersson e Filip "Filipek" Marcinek participaram de uma coletiva de imprensa no Brasil, onde já haviam trocado farpas. O polonês tentou desestabilizar o humorista, mas Whindersson levou a provocação na brincadeira.