Guamá Fight Championship realiza sua segunda edição neste sabado em São Miguel do Guamá

O GFC (Guamá Fight Championship) realiza neste sábado (15) a sua segunda edição na cidade de São Miguel do Guamá (PA), a partir das 19h30, na Quadra do Externato. O evento contará com lutas de MMA e K-1, com destaque para a luta principal do evento que será entre os atletas Rogério Furacão Vs Endrick Ligeiro.

MMA

Jhony Pinheiro Vs Rayson Paixão

Thiago Gigante Vs Mata Onça

Tizin Gladiador Vs Rodrigo Sarafian

K-1

Felipe Sonic Vs Gabriel No Love

Rogério Furacão Vs Endrick Ligeiro

Deiveson Figueiredo encara Manel Kape no UFC 290

Depois de voltar atrás na decisão de migrar para o peso galo (até 61,2kg.), Deiveson Figueiredo terá um rival inusitado no seu próximo compromisso. Ex-campeão dos moscas (até 56,7kg.), o paraense tem confronto encaminhado com Manel Kape, antiga estrela do RIZIN, para o UFC 290, no dia 8 de julho.

Após perder o cinturão dos médios, Alex Poatan surpreende e define futuro no UFC

Alex Poatan fará a próxima luta na divisão dos meio-pesados (até 93kg) do UFC. Na madrugada desta quinta-feira (12), o ex-campeão dos médios (até 83,9kg) anunciou, através de vídeo publicado em seu canal oficial no YouTube, a mudança de categoria já para seu próximo compromisso.

Jake Paul enfrenta Nate Diaz em um aguardado duelo de boxe

Depois de muita provocação nos bastidores, finalmente Jake Paul e Nate Diaz acertarão suas diferenças no ringue.O jornalista canadense Ariel Helwani anunciou que os dois astros se enfrentarão em um aguardado confronto de boxe. O embate será realizado no dia 05 de agosto, na American Airlines Center, em Dallas, Texas (EUA).

Pantoja será desafiante ao cinturão contra Brandon Moreno no UFC 290

A vida no peso-mosca vai seguir depois da tetralogia entre Brandon Moreno e Deiveson Figueiredo. O mexicano, campeão da categoria até 56,7kg, fará a defesa do cinturão no dia 8 de julho, contra o brasileiro Alexandre Pantoja, no UFC 290, em Las Vegas.