Musk x Zuckerberg: presidente do UFC diz ter em mente possível data da luta

O grande confronto entre Mark Zuckerberg, dono da Meta, e Elon Musk, dono do Twitter e da Tesla, parece ter ganhado um desfecho maior. Isso porque os ataques dos bilinários deixaram de ser vituais para uma possível luta presencial, por meio do UFC. Dana White, presidente do UFC, garante que já tem uma data em mente para a "rinha".

Em entrevista à plataforma TSN Sports, White disse que tem intenções pra essa disputa, mas não aconteceria por meio do UFC 300 - edição centenária que reúne grandes lutas e novidades. "100% (Musk e Zuckerberg querem se enfrentar no UFC). Eu já tenho (uma data em mente), vou anunciar quando estivermos prontos", disse.

Apostas para Musk x Zuckerberg

Uma das expectativas é que a luta entre os bilionários gere receita no mesmo nível: "Esse duelo gera uma receita de US$ 1 bilhão", disse Dana. O valor - a nível real, chegaria a 4,8 bilhões. A expectativa é que o valor seja revertido para a caridade e ações nobres. “Acho que nenhum deles precisa do dinheiro.Esses caras levantariam centenas de milhões de dólares para caridade”, acrescentou.