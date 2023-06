Dana White quer que luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg quebre recordes: ‘Maior da história’

Parece que a suposta luta entre os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg já está movimentando a modalidade e começando a tomar forma. Após o desafio entre os magnatas da tecnologia nas redes sociais, o presidente do UFC, Dana White comentou o sobre o duelo.

“Olhando para esses dois caras da tecnologia, ninguém diz que eles podem lutar, mas eles podem, é real, e vamos ver como as coisas vão caminhar. Vocês me conhecem, estou trabalhando nisso. Acho que essa vai ser a maior luta da história e terá um recorde que nunca será quebrado, caso aconteça. Gosto de fazer lutas como essa, que todos querem ver, acontecerem”, disse o dirigente do UFC.

VEJA MAIS

Na entrevista para o “The Pat McAfee Show”, White afirmou que o confronto seria de qualidade, já que os dois bilionários são praticantes de artes marciais, e atrairia um público muito além daquele que já acompanha o UFC.

“Zuckerberg leva isso muito a sério. Ele gosta muito desse esporte, ele vem treinando há anos. Agora começou a competir em torneios de jiu-jítsu. Pelas conversas que tive com Elon, ele treina artes marciais também, já fez jiu-jítsu. Esse é o tipo de luta que faz pessoas que tradicionalmente não assistem a lutas passarem a querer ver”, afirmou Dana White.

A expectativa de White é arrecadar mais de US$ 1,8 bilhão (cerca de R$ 8,6 bilhões), com o embate entre o dono da Meta e o dono do Twitter. O valor é três vezes maior que o do duelo entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, um dos maiores da história.