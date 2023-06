Meta x Twitter em UFC? Elon Musk e Mark Zuckerberg decidem se enfrentar em luta de artes marciais

Os dois bilionários mais famosos do mundo, Elon Musk e Mark Zuckerberg, aceitaram lutar um contra o outro em um tipo de torneio de MMA.

A história começou quando Musk postou uma mensagem no Twitter, empresa da qual é dono, dizendo que estava pronto para uma luta no Cage – palco de combate usado em eventos de artes marciais mistas – com Zuckerberg, proprietário da Meta.

VEJA MAIS

Zuckerberg repostou a mensagem de Musk com a legenda: “me passa o local”. Musk, então, respondeu o tuíte, dizendo “Octógono, Vegas. Tenho um grande golpe que chamo de 'A morsa', no qual apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada”, e acrescentou: "Quase nunca malho, exceto quando pego meus filhos e jogo para o alto”.

Fazendo alusão ao fato de Zuckerbeg treinar MMA e, inclusive, já ter ganho torneios de jiu-jitsu.

As trocas de mensagens se tornaram virais, com usuários do twitter discutindo sobre quem venceria a luta, além de memes e posts de incentivo.

Briga no digital

No início deste mês, a Meta apresentou planos para lançar uma rede social similar ao Twitter para competir com a plataforma, com a diferença de poder conectar a conta de texto aos perfis do Instagram e Facebook.

A rede baseada em texto — cujo nome provisório é P92 — pode se tornar uma concorrente mais forte do Twitter, de Elon Musk, do que a BlueSky ou a Mastodon.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)