Atentado na Austrália: veja o que se sabe sobre o ataque terrorista

Um atentado em Sydney, Austrália, deixou 16 mortos e 40 feridos nesse domingo (14). O ataque a tiros aconteceu na praia de Bondi, durante as celebrações judaicas do Hanukkah. As autoridades responsáveis pela investigação do caso classificaram o episódio como terrorista.

VEJA MAIS

A praia é uma das mais movimentadas e turísticas da capital australiana. A área foi isolada pela polícia, que mobilizou equipes antiterrorismo e reforçou a segurança em outros locais, enquanto analisava o motivo do ataque e buscava por ameaças associadas. O diretor-geral da agência de inteligência australiana (ASIO), Mike Burgess, disse que, apesar do ataque, o nível de ameaça no país permanece como “provável” — quando há 50% de chance de acontecer novamente.

Como foi o ataque terrorista na Austrália?

O tiroteio em Sydney, na Austrália, aconteceu nesse domingo (14), no primeiro dia de celebrações judaicas do Hanukkah. Acredita-se que o atentado teria sido planejado para atingir, especificamente, a comunidade na capital, conforme as autoridades locais e o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns.

Além de tiros, um item “que se acredita ser um artefato explosivo”, conforme a polícia, foi retirado de um carro que estava próximo à praia. Outros objetos suspeitos foram encontrados e estão sob análise de equipes especializadas. As autoridades classificaram o episódio como terrorista.

Quantas pessoas morreram e ficaram feridas no ataque terrorista na Austrália?

O ataque terrorista em Sydney, na Austrália, deixou 16 mortos e 40 feridos. Entre os óbitos, está um dos responsáveis pelo atentado, morto durante confronto com a polícia. As pessoas com ferimentos seguem hospitalizadas em estado grave.

As vítimas do atentado tinham entre 10 e 87 anos, sendo a mais nova uma menina encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Um dos mortos é o rabino Eli Schlanger, de 41 anos, um cidadão israelense nascido em Londres, Inglaterra. Dos feridos, dois deles são policiais e um é colaborador do Jerusalem Post, Arsen Ostrovsky.

Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque, segundo Ministério das Relações Exteriores.

Os suspeitos do ataque terrorista na Austrália já foram presos?

Os suspeitos de envolvimento no ataque terrorista que aconteceu em Sydney, na Austrália, são pai e filho, de 50 e 24 anos. Os homens ainda não tiveram a identidade revelada. O pai morreu em troca de tiros com a polícia e o filho está detido, com ferimentos graves, mas estável.

As autoridades afirmam que não há indícios da participação de outras pessoas no atentado.