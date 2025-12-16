Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Garota de programa diz que Natal é a época mais lucrativa e revela bastidores da profissão

Influenciadora relata riscos da profissão, fala sobre o perfil dos clientes e afirma que o período de festas concentra o maior faturamento do ano

Riulen Ropan
fonte

Durante o Natal, ela diz faturar quase US$ 10 mil por semana (cerca de R$ 55 mil). (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A australiana Lilith Lodge, acompanhante de luxo que soma mais de 100 mil seguidores no TikTok, tem usado as redes sociais para falar sobre a rotina da profissão. Atuando há cerca de três anos, ela contou em entrevistas a veículos internacionais como lida com riscos, perfis de clientes e por que o fim de ano se tornou o período mais rentável.

Natural de Brisbane, na Austrália, Lilith afirmou ao Daily Star que ainda enfrenta situações de perigo, embora com menos frequência do que no início da carreira: "Mas quando eu era mais nova e trabalhava em bordéis era bem mais frequente."

Início da carreira é apontado como fase mais difícil

Segundo Lilith, o começo na profissão foi o período mais delicado, não pela prática sexual, mas pelo comportamento de alguns clientes. Ela acredita que homens procuram acompanhantes iniciantes para se aproveitar da falta de experiência: "Você pega o pior do pior quando começa, você tem que aprender as ‘red flags’, se vai ser difícil ou não, tudo pelo telefone."

Ela explicou que aprender a identificar sinais de alerta faz parte do amadurecimento profissional.

VEJA MAIS

image Garota de programa ligada a Neymar fala sobre paternidade da segunda filha
Modelo afirma nas redes sociais que bebê é "a cara do pai"

image Vídeo: garota de programa recebe declaração de amor de cliente durante o 'job'
Sem medo de ser julgado e querendo o amor de sua musa, ele entregou buquê de flores e uma cesta com pelúcias para a garota "do job"

image Cliente casado confessa ter matado e decapitado garota de programa
Mesmo casado e pai de dois filhos, ele era um cliente habitual

Clientes casados são os mais educados, diz Lilith

Ao falar sobre o perfil dos clientes, a acompanhante destacou que homens casados costumam ser mais respeitosos durante os atendimentos.

"Eles são respeitosos e educados, são sempre eles que perguntam o que pode ou não pode fazer por conta do medo de ser pego", diz a profissional.

Segundo ela, o receio de que a traição seja descoberta influencia diretamente o comportamento desses clientes.

Fim de ano concentra maior faturamento

Em entrevista ao Daily Mail, Lilith afirmou que o período de festas é o mais lucrativo do ano, pois muitos clientes conseguem criar desculpas para sair de casa: "Eles saem por duas horas e meia, mas uma hora eles passam comigo."

Durante o Natal, ela diz faturar quase US$ 10 mil por semana (cerca de R$ 55 mil). Além dos valores cobrados pelos serviços, gorjetas elevadas também fazem parte da rotina. No ano passado, um cliente deixou US$ 8 mil (aproximadamente R$ 44 mil) a mais do que o valor combinado.

Presentes de luxo também são comuns nessa época, como carteiras de marcas renomadas e relógios avaliados em até US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil).

Pedidos inusitados fazem parte da rotina

Lilith afirma que tem limites claros e que, atualmente, consegue recusar propostas que não deseja aceitar. Ainda assim, ela contou ao Daily Star que alguns fetiches fazem parte do trabalho.

"Eu gosto de alguns fetiches, é bem excitante fazer algo diferente. Eu diria que um dos mais inusitados foi um cliente que gostava quando eu soltava pum nele. É uma coisa de dominação", finaliza.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

garota de programa

SEXO E RELACIONAMENTO

NATAL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

BOMBOM DE LUXP

Louis Vuitton lança coleção de sobremesas luxuosas de Natal; saiba os valores

Doces e chocolates natalinos são assinados por Maxime Frédéric e estarão disponíveis em cidades como Paris, Nova Iorque e Xangai

16.12.25 19h56

NOITES FELIZES

Garota de programa diz que Natal é a época mais lucrativa e revela bastidores da profissão

Influenciadora relata riscos da profissão, fala sobre o perfil dos clientes e afirma que o período de festas concentra o maior faturamento do ano

16.12.25 18h45

política

Kast chama Maduro de 'narcoditador' em 1ª briga midiática após ser eleito presidente do Chile

Kast enfrentou sua primeira briga midiática com Maduro dois dias após vencer o segundo turno presidencial

16.12.25 15h13

Polêmica

Milei republica post que compara Brasil e outros países com governo de esquerda a favelas

A comparação "favela" e "futurismo" relaciona as regiões aos governos de esquerda e de direita, respectivamente

16.12.25 10h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Homem morre após tentar pegar bola e despencar de altura de dez metros

Rede de proteção não teria aguentado o peso do homem após salto

12.12.25 8h54

MUNDO

Atentado na Austrália: veja o que se sabe sobre o ataque terrorista

A ação criminosa antissemita aconteceu nesse domingo (14), em Sydney, durante celebrações judaicas do Hanukkah

15.12.25 8h38

Justin Bieber indiano

Acabaram as chances! Homem mais bonito da Índia se casa com a própria prima

Suraj Chavan publicou fotos da cerimônia tradicional nas redes sociais e confirmou que está “oficialmente comprometido”

05.12.25 21h21

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda