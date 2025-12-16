Garota de programa diz que Natal é a época mais lucrativa e revela bastidores da profissão

A australiana Lilith Lodge, acompanhante de luxo que soma mais de 100 mil seguidores no TikTok, tem usado as redes sociais para falar sobre a rotina da profissão. Atuando há cerca de três anos, ela contou em entrevistas a veículos internacionais como lida com riscos, perfis de clientes e por que o fim de ano se tornou o período mais rentável.

Natural de Brisbane, na Austrália, Lilith afirmou ao Daily Star que ainda enfrenta situações de perigo, embora com menos frequência do que no início da carreira: "Mas quando eu era mais nova e trabalhava em bordéis era bem mais frequente."

Início da carreira é apontado como fase mais difícil

Segundo Lilith, o começo na profissão foi o período mais delicado, não pela prática sexual, mas pelo comportamento de alguns clientes. Ela acredita que homens procuram acompanhantes iniciantes para se aproveitar da falta de experiência: "Você pega o pior do pior quando começa, você tem que aprender as ‘red flags’, se vai ser difícil ou não, tudo pelo telefone."

Ela explicou que aprender a identificar sinais de alerta faz parte do amadurecimento profissional.

VEJA MAIS

Clientes casados são os mais educados, diz Lilith

Ao falar sobre o perfil dos clientes, a acompanhante destacou que homens casados costumam ser mais respeitosos durante os atendimentos.

"Eles são respeitosos e educados, são sempre eles que perguntam o que pode ou não pode fazer por conta do medo de ser pego", diz a profissional.

Segundo ela, o receio de que a traição seja descoberta influencia diretamente o comportamento desses clientes.

Fim de ano concentra maior faturamento

Em entrevista ao Daily Mail, Lilith afirmou que o período de festas é o mais lucrativo do ano, pois muitos clientes conseguem criar desculpas para sair de casa: "Eles saem por duas horas e meia, mas uma hora eles passam comigo."

Durante o Natal, ela diz faturar quase US$ 10 mil por semana (cerca de R$ 55 mil). Além dos valores cobrados pelos serviços, gorjetas elevadas também fazem parte da rotina. No ano passado, um cliente deixou US$ 8 mil (aproximadamente R$ 44 mil) a mais do que o valor combinado.

Presentes de luxo também são comuns nessa época, como carteiras de marcas renomadas e relógios avaliados em até US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil).

Pedidos inusitados fazem parte da rotina

Lilith afirma que tem limites claros e que, atualmente, consegue recusar propostas que não deseja aceitar. Ainda assim, ela contou ao Daily Star que alguns fetiches fazem parte do trabalho.

"Eu gosto de alguns fetiches, é bem excitante fazer algo diferente. Eu diria que um dos mais inusitados foi um cliente que gostava quando eu soltava pum nele. É uma coisa de dominação", finaliza.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)