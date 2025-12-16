Capa Jornal Amazônia
Louis Vuitton lança coleção de sobremesas luxuosas de Natal; saiba os valores

Doces e chocolates natalinos são assinados por Maxime Frédéric e estarão disponíveis em cidades como Paris, Nova Iorque e Xangai

Hannah Franco
fonte

Quanto custa uma sobremesa da Louis Vuitton no Natal? (Reprodução/Instagram/maxime.frederic)

Conhecida mundialmente por ditar tendências no universo da moda e do luxo, a Louis Vuitton decidiu ampliar ainda mais seu território criativo neste Natal. A Maison francesa lançou uma coleção especial de sobremesas natalinas, levando sua identidade estética para o universo da confeitaria de alto padrão.

As criações são assinadas pelo chef pâtissier Maxime Frédéric, um dos nomes mais respeitados da alta confeitaria internacional. A linha inclui troncos de Natal reinterpretados, esculturas de chocolate e sobremesas conceituais, todas marcadas por alto nível de detalhamento, acabamento minucioso e referências visuais que remetem ao DNA da grife.

Para especialistas, a entrada da grife no universo da alimentação não dilui seu valor simbólico. Pelo contrário, amplia o ecossistema cultural da marca e aprofunda a conexão emocional com o consumidor, oferecendo novas formas de vivenciar o luxo além da moda.

Quanto custam as sobremesas da Louis Vuitton?

Os valores das criações assinadas por Maxime Frédéric variam conforme o nível de elaboração. No Le Café Louis Vuitton, doces individuais custam cerca de 18 euros (aproximadamente R$ 114), enquanto cafés variam entre 11 e 12 euros (entre R$ 70 e R$ 76).

Já as criações mais sofisticadas, como caixas de bombons e esculturas de chocolate desenvolvidas para datas especiais, partem de 45 euros (cerca de R$ 285), podendo alcançar valores mais elevados de acordo com o design, a exclusividade e a complexidade das peças.

Sobre os doces

Para a temporada de festas de fim de ano, a Louis Vuitton apresenta uma seleção especial de doces e chocolates natalinos criados por Maxime Frédéric, chef pâtissier da Maison e eleito Melhor Chef Pâtissier do Mundo em 2025. As peças unem técnica refinada, criatividade e o savoir-faire característico da grife francesa.

Entre os destaques da coleção está uma nova bûche de Natal, que combina sabores de limão e avelã, além de uma linha de chocolates desenvolvida especialmente para o período festivo. A seleção inclui árvores de Natal em chocolate, recheadas com praliné ou frutas caramelizadas, e a icônica personagem Vivienne Ski, reinterpretada em chocolate branco e amargo.

A coleção de doces e chocolates natalinos assinada por Maxime Frédéric está disponível em cidades estratégicas do mercado de luxo, como Paris, Xangai, Singapura e Nova Iorque, em pontos selecionados da marca.

Palavras-chave

chocolate natal

Louis Vuitton
Mundo
