Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Alta do chocolate pressiona lojas de Belém, mas fidelidade mantém vendas em alta

Dados do IPCA/IBGE mostram que, em outubro, a alta foi de 4,41% em relação a setembro. No acumulado de 2025, o aumento chega a 17,45%, enquanto nos últimos 12 meses a variação alcança 22,83%

Fabyo Cruz
fonte

A empresária Silvia Oliveira gerencia a loja Maison Du Chocolat, no Umarizal (Crtistino Martins/O Liberal)

O preço do chocolate segue em forte escalada em Belém e já impacta o planejamento de empreendedores do setor. Dados do IPCA/IBGE mostram que, em outubro, a alta foi de 4,41% em relação a setembro. No acumulado de 2025, o aumento chega a 17,45%, enquanto nos últimos 12 meses a variação alcança 22,83%. Mesmo diante desse cenário, há quem tenha conseguido manter o movimento — e até vender mais — sem repassar integralmente os custos ao consumidor.

É o caso de uma loja no Umarizal, que há 32 anos atua no mercado. A proprietária, Silvia Oliveira, 62 anos, explica que a disparada do cacau no mercado internacional elevou de forma significativa o custo da matéria-prima. Ainda assim, diz que buscou segurar ao máximo a correção dos preços. “A gente teve aumento, realmente, muito. Mas a gente segurou, não passou tudo. Senão a gente ia acabar perdendo o cliente”, afirma. 

Silvia conta que a loja tem uma base sólida de clientes fiéis e que apostar no relacionamento foi essencial para atravessar o período de pressão inflacionária. “O atendimento, o produto em si, aquela coisa assim, mexe muito com o cliente. A gente já tem aqueles clientes que têm preferência pelo nosso trabalho”, diz. Para não repassar a alta de forma brusca, a loja tem investido em detalhes como embalagens diferenciadas e pequenos brindes, que ela considera decisivos para manter a clientela próxima 

image A Maison Du Chocolat aposta em panetones recheados de cupuaçu e castanha-do-Pará — e até versões inovadoras, como o panetone de açaí, que fez sucesso no ano passado (Cristino Martins/O Liberal)

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorre em Belém, também teve impacto direto no movimento. Segundo Silvia, muitos consumidores passaram a ligar para confirmar se os preços eram “pré-COP” ou “pós-COP”. O humor das perguntas, no entanto, não impediu que as vendas seguissem aquecidas — inclusive impulsionadas por estrangeiros que buscavam itens típicos, como o cupuaçu azul, carro-chefe da loja. “Teve gringo aqui que chegou louco pelo cupuaçu”, relata.

Mesmo diante das altas, a empresária afirma que as vendas aumentaram — um resultado surpreendente. “Foi muita surpresa mesmo. Como eu disse, eles já vinham direto e encomendando. No sentido de valor, todo mundo gostou”, destaca. Para ela, a COP30 trouxe “um gás a mais”, refletido no crescimento do movimento antes mesmo da chegada de dezembro, um dos melhores meses do ano para o setor.

A expectativa agora é de um fim de ano ainda mais forte, impulsionado pela diversificação do portfólio. A loja aposta em panetones recheados de cupuaçu e castanha-do-Pará — e até versões inovadoras, como o panetone de açaí, que fez sucesso no ano passado. Também reforça produtos como licores, chocolates eróticos e o tradicional Monteiro Lopes com recheio regional. “A gente foi agregando mais coisas com o cupuaçu e com a castanha. Essas estratégias são uma saída para manter o cliente”, explica Silvia.

Para enfrentar a elevação dos custos, a empresária também precisou agir rapidamente. O fornecedor de Abaetetuba, que abastece a loja com castanha-do-Pará, alertou ainda entre maio e junho que os preços subiriam. “Ele disse: ‘Vamos aproveitar, porque subiu muito’. E aí a gente teve que correr”, lembra. Hoje, com quatro colaboradores, Silvia diz que a loja continua pequena, mas sustentada pela relação construída com o público ao longo de mais de três décadas.

Com a proximidade das festas de fim de ano e a permanência da alta do cacau no mercado internacional, a tendência é que o setor ainda enfrente desafios. Mas, para empreendedoras como Silvia, a receita para atravessar o período permanece a mesma: manter a qualidade, apostar no atendimento e cultivar a fidelidade.

Em relação às estratégias adotadas para manter o público mesmo com a pressão dos preços, Fabio Sicilia destaca que a Gaudens optou por preservar o consumidor no período mais crítico.

“A nossa estratégia foi absorver o impacto da alta, repassando o mínimo possível para o cliente. E agora vamos recuperar gradativamente com a queda que está acontecendo”, explica. Segundo ele, essa postura garante estabilidade no relacionamento com o público e evita rupturas num mercado que depende fortemente da confiança e da qualidade percebida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chocolate

belém

alta de preços

fidelidade

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

COMPRAS

Lojas de Belém antecipam Black Friday e oferecem descontos de até 70%

Expectativa é de aumento nas vendas, impulsionado pela busca por presentes e roupas para as festas de fim de ano

26.11.25 6h30

Tacacá, patrimônio do Brasil

Em Belém, tacacazeiras se orgulham do título de Patrimônio Cultural do Brasil

Reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) valoriza o ofício tradicional no Norte

25.11.25 21h42

indenização

Beneficiários do INSS vão receber R$ 2,8 bi em atrasados da Justiça

Para ter direito ao recebimento, é necessário ter vencido uma ação de concessão ou revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, sem possibilidade de recurso

25.11.25 18h30

renda média

Com emprego e transferência de renda, rendimento sobe 70% e pobreza cai ao piso em 30 anos

Os avanços foram turbinados pelo aquecimento do mercado de trabalho e pela expansão e maior eficácia de programas de transferência de renda.

25.11.25 15h39

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda