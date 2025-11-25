Feirão Serasa Limpa Nome inicia nova etapa após mais de 128 mil negociações no Pará

O Pará registrou forte adesão ao Feirão Serasa Limpa Nome em 2025. Até esta segunda-feira (24), mais de 128 mil acordos haviam sido fechados no estado, envolvendo 81.150 pessoas — muitas quitando mais de uma dívida. Desde o início da ação, mais de 3 milhões de ofertas foram visualizadas por consumidores paraenses nas plataformas digitais.

Os dados refletem um cenário de alto endividamento no estado. Segundo o Mapa da Inadimplência de setembro, o Pará tem 2,92 milhões de pessoas inadimplentes, o equivalente a 46,48% da população, com ticket médio de R$ 4.868,13. As principais origens das dívidas são bancos e cartões (28,56%), financeiras (21,55%) e varejo (17,89%).

VEJA MAIS

Essa demanda crescente impulsiona a nova edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que nesta semana passa a oferecer novamente atendimento telefônico gratuito para negociação de dívidas. A operação “Alô Serasa” será realizada de 25 a 29 de novembro, das 8h às 20h, pelo número 0800 591 5161.

O canal, criado em novembro de 2024, busca atender consumidores que preferem negociar com suporte humano. Nas duas últimas edições, o serviço registrou 77 mil atendimentos e gerou 30 mil acordos apenas por telefone. “Mesmo com o mundo cada vez mais digitalizado, muitos consumidores não se sentem à vontade em negociarem dívidas sem um atendimento humano”, afirma Daniel Nure, coordenador de atendimento da Serasa. Segundo ele, o objetivo é facilitar a renegociação e contribuir para que mais brasileiros retomem a organização financeira.

Assim como no site e no aplicativo, o atendimento telefônico oferece as mesmas condições: descontos de até 99%, parcelamentos a partir de R$ 9,90 e pagamento via Pix, que garante a baixa da negativação e a atualização do Serasa Score em tempo real. Ao todo, mais de 633 milhões de dívidas podem ser renegociadas, envolvendo 1,6 mil parceiros — entre bancos, financeiras, empresas de serviços básicos e varejo.

A Serasa reforça que o telefone 0800 591 5161 recebe apenas ligações, alertando para golpes envolvendo números parecidos. O canal é exclusivo para assuntos relacionados ao Feirão Limpa Nome. Para outros serviços, seguem disponíveis o 3003-6300 e o WhatsApp (11) 99575-2096.

Mais informações sobre o “Alô Serasa” podem ser consultadas no portal da instituição.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia