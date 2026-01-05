O pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6). A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) inicia o calendário para proprietários de veículos que desejam quitar o imposto em cota única, com desconto, ou optar pelo parcelamento em até três vezes, conforme o final da placa.

Nesta primeira etapa, o prazo vale para veículos com placa final 1, mas o calendário segue de forma escalonada ao longo do ano, de acordo com a numeração da placa.

Desconto no IPVA 2026 pode chegar a 15%

Quem optar pelo pagamento à vista do IPVA 2026 pode obter descontos de 5% a 15%, conforme o histórico de multas do veículo. O maior abatimento, de 15%, é destinado aos proprietários que não registraram infrações de trânsito nos dois últimos exercícios.

Contribuintes sem multas no último ano têm direito a 10% de desconto, enquanto os demais recebem 5% de abatimento. Os descontos podem ser cumulativos com isenções parciais, previstas na legislação estadual.

Parcelamento do IPVA 2026 no Pará

Além da cota única, o imposto pode ser parcelado em até três parcelas mensais e sucessivas, sem desconto. A antecipação do pagamento pode ser feita inclusive antes da data prevista no calendário oficial, desde que respeitados os critérios estabelecidos pela Sefa.

Como pagar o IPVA 2026 no Pará

O pagamento do IPVA no Pará é feito por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE). A emissão pode ser realizada no portal da Sefa, onde o contribuinte consulta o valor do imposto e escolhe a forma de pagamento.

Quem não tem acesso a meios digitais pode buscar atendimento presencial nas unidades da Secretaria da Fazenda.

Pagamento no licenciamento e outras situações

Os proprietários que não optarem pelo pagamento antecipado deverão quitar o IPVA 2026 no momento do licenciamento do veículo, com emissão do DAE pelo Detran-PA, respeitando o calendário anual.

No caso de embarcações e aeronaves, o vencimento ocorre em 30 de junho de 2026, em cota única. A legislação também prevê a possibilidade de prorrogação do prazo em situações excepcionais, mediante ato administrativo publicado no Diário Oficial do Estado.

Calendário do IPVA 2026

Pagamento antecipado (com desconto) ou parcelado (sem desconto), conforme final da placa

Placa final 1

01–31

• Licenciamento: 06/mar

• Cota única: 06/jan

• 1ª cota: 06/jan

• 2ª cota: 06/fev

• 3ª cota: 06/mar

41–61

• Licenciamento: 13/mar

• Cota única: 13/jan

• 1ª cota: 13/jan

• 2ª cota: 13/fev

• 3ª cota: 13/mar

71–91

• Licenciamento: 20/mar

• Cota única: 20/jan

• 1ª cota: 20/jan

• 2ª cota: 20/fev

• 3ª cota: 20/mar

Placa final 2

02–32

• Licenciamento: 27/mar

• Cota única: 27/jan

• 1ª cota: 27/jan

• 2ª cota: 27/fev

• 3ª cota: 27/mar

42–62

• Licenciamento: 10/abr

• Cota única: 10/fev

• 1ª cota: 10/fev

• 2ª cota: 10/mar

• 3ª cota: 10/abr

72–92

• Licenciamento: 17/abr

• Cota única: 19/fev

• 1ª cota: 19/fev

• 2ª cota: 17/mar

• 3ª cota: 17/abr

Placa final 3

03–33

• Licenciamento: 24/abr

• Cota única: 24/fev

• 1ª cota: 24/fev

• 2ª cota: 24/mar

• 3ª cota: 24/abr

43–63

• Licenciamento: 08/mai

• Cota única: 09/mar

• 1ª cota: 09/mar

• 2ª cota: 08/abr

• 3ª cota: 08/mai

73–93

• Licenciamento: 15/mai

• Cota única: 16/mar

• 1ª cota: 16/mar

• 2ª cota: 15/abr

• 3ª cota: 15/mai

Placa final 4

04–34

• Licenciamento: 22/mai

• Cota única: 23/mar

• 1ª cota: 23/mar

• 2ª cota: 22/abr

• 3ª cota: 22/mai

44–64

• Licenciamento: 29/mai

• Cota única: 30/mar

• 1ª cota: 30/mar

• 2ª cota: 29/abr

• 3ª cota: 29/mai

74–94

• Licenciamento: 12/jun

• Cota única: 13/abr

• 1ª cota: 13/abr

• 2ª cota: 12/mai

• 3ª cota: 12/jun

Placa final 5

05–35

• Licenciamento: 19/jun

• Cota única: 20/abr

• 1ª cota: 20/abr

• 2ª cota: 19/mai

• 3ª cota: 19/jun

45–65

• Licenciamento: 26/jun

• Cota única: 27/abr

• 1ª cota: 27/abr

• 2ª cota: 26/mai

• 3ª cota: 26/jun

75–95

• Licenciamento: 03/jul

• Cota única: 04/mai

• 1ª cota: 04/mai

• 2ª cota: 03/jun

• 3ª cota: 03/jul

Placa final 6

06–36

• Licenciamento: 10/jul

• Cota única: 11/mai

• 1ª cota: 11/mai

• 2ª cota: 10/jun

• 3ª cota: 10/jul

46–66

• Licenciamento: 17/jul

• Cota única: 18/mai

• 1ª cota: 18/mai

• 2ª cota: 17/jun

• 3ª cota: 17/jul

76–96

• Licenciamento: 07/ago

• Cota única: 08/jun

• 1ª cota: 08/jun

• 2ª cota: 07/jul

• 3ª cota: 07/ago

Placa final 7

07–37

• Licenciamento: 14/ago

• Cota única: 15/jun

• 1ª cota: 15/jun

• 2ª cota: 14/jul

• 3ª cota: 14/ago

47–67

• Licenciamento: 21/ago

• Cota única: 22/jun

• 1ª cota: 22/jun

• 2ª cota: 21/jul

• 3ª cota: 21/ago

77–97

• Licenciamento: 28/ago

• Cota única: 29/jun

• 1ª cota: 29/jun

• 2ª cota: 28/jul

• 3ª cota: 28/ago

Placa final 8

08–38

• Licenciamento: 04/set

• Cota única: 06/jul

• 1ª cota: 06/jul

• 2ª cota: 04/ago

• 3ª cota: 04/set

48–68

• Licenciamento: 11/set

• Cota única: 13/jul

• 1ª cota: 13/jul

• 2ª cota: 11/ago

• 3ª cota: 11/set

78–98

• Licenciamento: 18/set

• Cota única: 20/jul

• 1ª cota: 20/jul

• 2ª cota: 18/ago

• 3ª cota: 18/set

Placa final 9

09–39

• Licenciamento: 25/set

• Cota única: 27/jul

• 1ª cota: 27/jul

• 2ª cota: 25/ago

• 3ª cota: 25/set

49–69

• Licenciamento: 02/out

• Cota única: 03/ago

• 1ª cota: 03/ago

• 2ª cota: 02/set

• 3ª cota: 02/out

79–99

• Licenciamento: 16/out

• Cota única: 17/ago

• 1ª cota: 17/ago

• 2ª cota: 16/set

• 3ª cota: 16/out

Placa final 0

00–30

• Licenciamento: 23/out

• Cota única: 24/ago

• 1ª cota: 24/ago

• 2ª cota: 23/set

• 3ª cota: 23/out

40–60

• Licenciamento: 06/nov

• Cota única: 08/set

• 1ª cota: 08/set

• 2ª cota: 06/out

• 3ª cota: 06/nov

70–90

• Licenciamento: 13/nov

• Cota única: 14/set

• 1ª cota: 14/set

• 2ª cota: 13/out

• 3ª cota: 13/nov

Embarcações e aeronaves

• Cota única: Vencimento em 30/06/2026