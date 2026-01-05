Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)
Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado
O pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6). A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) inicia o calendário para proprietários de veículos que desejam quitar o imposto em cota única, com desconto, ou optar pelo parcelamento em até três vezes, conforme o final da placa.
Nesta primeira etapa, o prazo vale para veículos com placa final 1, mas o calendário segue de forma escalonada ao longo do ano, de acordo com a numeração da placa.
Desconto no IPVA 2026 pode chegar a 15%
Quem optar pelo pagamento à vista do IPVA 2026 pode obter descontos de 5% a 15%, conforme o histórico de multas do veículo. O maior abatimento, de 15%, é destinado aos proprietários que não registraram infrações de trânsito nos dois últimos exercícios.
Contribuintes sem multas no último ano têm direito a 10% de desconto, enquanto os demais recebem 5% de abatimento. Os descontos podem ser cumulativos com isenções parciais, previstas na legislação estadual.
Parcelamento do IPVA 2026 no Pará
Além da cota única, o imposto pode ser parcelado em até três parcelas mensais e sucessivas, sem desconto. A antecipação do pagamento pode ser feita inclusive antes da data prevista no calendário oficial, desde que respeitados os critérios estabelecidos pela Sefa.
Como pagar o IPVA 2026 no Pará
O pagamento do IPVA no Pará é feito por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE). A emissão pode ser realizada no portal da Sefa, onde o contribuinte consulta o valor do imposto e escolhe a forma de pagamento.
Quem não tem acesso a meios digitais pode buscar atendimento presencial nas unidades da Secretaria da Fazenda.
Pagamento no licenciamento e outras situações
Os proprietários que não optarem pelo pagamento antecipado deverão quitar o IPVA 2026 no momento do licenciamento do veículo, com emissão do DAE pelo Detran-PA, respeitando o calendário anual.
No caso de embarcações e aeronaves, o vencimento ocorre em 30 de junho de 2026, em cota única. A legislação também prevê a possibilidade de prorrogação do prazo em situações excepcionais, mediante ato administrativo publicado no Diário Oficial do Estado.
Calendário do IPVA 2026
Pagamento antecipado (com desconto) ou parcelado (sem desconto), conforme final da placa
Placa final 1
01–31
• Licenciamento: 06/mar
• Cota única: 06/jan
• 1ª cota: 06/jan
• 2ª cota: 06/fev
• 3ª cota: 06/mar
41–61
• Licenciamento: 13/mar
• Cota única: 13/jan
• 1ª cota: 13/jan
• 2ª cota: 13/fev
• 3ª cota: 13/mar
71–91
• Licenciamento: 20/mar
• Cota única: 20/jan
• 1ª cota: 20/jan
• 2ª cota: 20/fev
• 3ª cota: 20/mar
Placa final 2
02–32
• Licenciamento: 27/mar
• Cota única: 27/jan
• 1ª cota: 27/jan
• 2ª cota: 27/fev
• 3ª cota: 27/mar
42–62
• Licenciamento: 10/abr
• Cota única: 10/fev
• 1ª cota: 10/fev
• 2ª cota: 10/mar
• 3ª cota: 10/abr
72–92
• Licenciamento: 17/abr
• Cota única: 19/fev
• 1ª cota: 19/fev
• 2ª cota: 17/mar
• 3ª cota: 17/abr
Placa final 3
03–33
• Licenciamento: 24/abr
• Cota única: 24/fev
• 1ª cota: 24/fev
• 2ª cota: 24/mar
• 3ª cota: 24/abr
43–63
• Licenciamento: 08/mai
• Cota única: 09/mar
• 1ª cota: 09/mar
• 2ª cota: 08/abr
• 3ª cota: 08/mai
73–93
• Licenciamento: 15/mai
• Cota única: 16/mar
• 1ª cota: 16/mar
• 2ª cota: 15/abr
• 3ª cota: 15/mai
Placa final 4
04–34
• Licenciamento: 22/mai
• Cota única: 23/mar
• 1ª cota: 23/mar
• 2ª cota: 22/abr
• 3ª cota: 22/mai
44–64
• Licenciamento: 29/mai
• Cota única: 30/mar
• 1ª cota: 30/mar
• 2ª cota: 29/abr
• 3ª cota: 29/mai
74–94
• Licenciamento: 12/jun
• Cota única: 13/abr
• 1ª cota: 13/abr
• 2ª cota: 12/mai
• 3ª cota: 12/jun
Placa final 5
05–35
• Licenciamento: 19/jun
• Cota única: 20/abr
• 1ª cota: 20/abr
• 2ª cota: 19/mai
• 3ª cota: 19/jun
45–65
• Licenciamento: 26/jun
• Cota única: 27/abr
• 1ª cota: 27/abr
• 2ª cota: 26/mai
• 3ª cota: 26/jun
75–95
• Licenciamento: 03/jul
• Cota única: 04/mai
• 1ª cota: 04/mai
• 2ª cota: 03/jun
• 3ª cota: 03/jul
Placa final 6
06–36
• Licenciamento: 10/jul
• Cota única: 11/mai
• 1ª cota: 11/mai
• 2ª cota: 10/jun
• 3ª cota: 10/jul
46–66
• Licenciamento: 17/jul
• Cota única: 18/mai
• 1ª cota: 18/mai
• 2ª cota: 17/jun
• 3ª cota: 17/jul
76–96
• Licenciamento: 07/ago
• Cota única: 08/jun
• 1ª cota: 08/jun
• 2ª cota: 07/jul
• 3ª cota: 07/ago
Placa final 7
07–37
• Licenciamento: 14/ago
• Cota única: 15/jun
• 1ª cota: 15/jun
• 2ª cota: 14/jul
• 3ª cota: 14/ago
47–67
• Licenciamento: 21/ago
• Cota única: 22/jun
• 1ª cota: 22/jun
• 2ª cota: 21/jul
• 3ª cota: 21/ago
77–97
• Licenciamento: 28/ago
• Cota única: 29/jun
• 1ª cota: 29/jun
• 2ª cota: 28/jul
• 3ª cota: 28/ago
Placa final 8
08–38
• Licenciamento: 04/set
• Cota única: 06/jul
• 1ª cota: 06/jul
• 2ª cota: 04/ago
• 3ª cota: 04/set
48–68
• Licenciamento: 11/set
• Cota única: 13/jul
• 1ª cota: 13/jul
• 2ª cota: 11/ago
• 3ª cota: 11/set
78–98
• Licenciamento: 18/set
• Cota única: 20/jul
• 1ª cota: 20/jul
• 2ª cota: 18/ago
• 3ª cota: 18/set
Placa final 9
09–39
• Licenciamento: 25/set
• Cota única: 27/jul
• 1ª cota: 27/jul
• 2ª cota: 25/ago
• 3ª cota: 25/set
49–69
• Licenciamento: 02/out
• Cota única: 03/ago
• 1ª cota: 03/ago
• 2ª cota: 02/set
• 3ª cota: 02/out
79–99
• Licenciamento: 16/out
• Cota única: 17/ago
• 1ª cota: 17/ago
• 2ª cota: 16/set
• 3ª cota: 16/out
Placa final 0
00–30
• Licenciamento: 23/out
• Cota única: 24/ago
• 1ª cota: 24/ago
• 2ª cota: 23/set
• 3ª cota: 23/out
40–60
• Licenciamento: 06/nov
• Cota única: 08/set
• 1ª cota: 08/set
• 2ª cota: 06/out
• 3ª cota: 06/nov
70–90
• Licenciamento: 13/nov
• Cota única: 14/set
• 1ª cota: 14/set
• 2ª cota: 13/out
• 3ª cota: 13/nov
Embarcações e aeronaves
• Cota única: Vencimento em 30/06/2026
