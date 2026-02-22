Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Entre assinaturas e impostos, o custo do streaming pesa no bolso

Consumidores chegam a gastar R$ 200 por mês enquanto setor enfrenta debate regulatório no Brasil

Fabyo Cruz

O que antes parecia uma alternativa mais barata à TV por assinatura hoje se transformou em uma soma mensal que pode ultrapassar R$150 ou até R$200 para muitos brasileiros. Com a multiplicação de plataformas de streaming e reajustes sucessivos, consumidores adotam estratégias para equilibrar entretenimento e orçamento, enquanto o setor enfrenta discussões sobre regulação e tributação no país.

Jaqueline Virgolino, 21 anos, empreendedora e moradora do bairro Centro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), atualmente mantém duas assinaturas: Netflix e HBO Max, ambas no valor de R$44,90 por mês. O gasto individual seria de quase R$90 mensais, mas ela divide as contas com o namorado.

“Eu usava Netflix, HBO Max, Disney Plus e Prime. Quando percebi, já estava pagando aproximadamente R$ 200 por mês”, conta. A solução foi cancelar parte dos serviços e priorizar os dois mais utilizados. Mesmo assim, admite que considera reduzir ainda mais: “Os aumentos influenciaram muito. Hoje penso em cancelar e assinar apenas uma plataforma que tenha maior variedade”.

Além da escolha por catálogo, a marca também pesa, diz Jaqueline. “O nome influencia pela experiência de navegar na plataforma”, afirma. O compartilhamento de contas é outro fator determinante. Ela divide o acesso com o namorado e utiliza espelhamento na televisão para que as famílias de ambos também assistam.

image A chamada "rotatividade" passou a ser uma estratégia de economia, especialmente com catálogos divididos em partes e reajustes feitos regularmente (Thiago Gomes/O Liberal)

Em Belém, o secretário legislativo Johnattan Correa, 36 anos, mantém três assinaturas: HBO, Globoplay e Amazon Prime Video. Ele estima gastar cerca de R$ 150 por mês.

“Eu costumo ter várias assinaturas ao mesmo tempo, porque tem séries, novelas e esportes que estão em canais diferentes”, explica. Ainda assim, já precisou cortar serviços para priorizar os conteúdos de maior interesse: “O preço deu para sentir no bolso. Já deixei dois de fora para conseguir manter os que mais uso".

Assim como Jaqueline, ele também compartilha contas com amigos e familiares, prática que considera vantajosa e que influencia na permanência da assinatura.

Mercado saturado e estratégias do consumidor

O cenário descrito pelos entrevistados revela um comportamento cada vez mais comum: alternar assinaturas conforme lançamentos, dividir planos com familiares ou cancelar serviços temporariamente. A chamada “rotatividade” virou estratégia de economia diante de catálogos fragmentados e reajustes periódicos.

image Atualmente, séries, filmes e eventos esportivos estão disponíveis em várias plataformas diferentes, o que faz com que usuários tenham que assinar mais de um serviço ao mesmo tempo (Thiago Gomes/O Liberal)

A expansão do mercado trouxe mais concorrência, mas também dispersou conteúdos exclusivos. Séries, filmes e eventos esportivos passaram a ser distribuídos entre diferentes plataformas, incentivando múltiplas assinaturas simultâneas.

O debate regulatório

Enquanto consumidores fazem contas, o setor enfrenta discussões no Congresso e no Supremo Tribunal Federal (STF). O chamado PL do Streaming — Projeto de Lei 2331/2017 — propõe regulamentar os serviços de vídeo sob demanda no Brasil, criando regras para plataformas como Netflix, YouTube e Amazon Prime Video.

Entre os principais pontos estão:

  • Estabelecimento de cota mínima de conteúdo nacional nos catálogos;
  • Cobrança da Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional);
  • Ampliação do poder de fiscalização da Ancine.


Paralelamente, há uma disputa tributária envolvendo ISS (municipal) e ICMS (estadual), discutida no STF, sobre qual imposto deve incidir sobre o streaming￼. Estados defendem que o serviço poderia ser enquadrado como comunicação, o que elevaria a carga tributária.

Em meio a esse embate, a Netflix chegou a atribuir parte da pressão sobre seus resultados financeiros à carga tributária brasileira, em um contexto de discussão sobre tarifas para operar no país. Especialistas avaliam, no entanto, que o Brasil segue tendência internacional ao buscar maior regulação das plataformas digitais, exigindo contrapartidas e participação no financiamento da produção audiovisual nacional.

Entre o bolso e a política

Para o consumidor, a equação é direta: quanto mais plataformas, maior o gasto mensal. Para as empresas, o debate envolve margem de lucro, investimentos e regras do jogo. Enquanto o Congresso discute cotas e tributos, e o STF analisa a incidência de impostos, milhares de brasileiros seguem fazendo malabarismos digitais: cancelam aqui, assinam ali, dividem senhas — tudo para continuar assistindo às séries favoritas sem comprometer o orçamento doméstico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

streaming

custo do streaming

assinaturas e impostos

plataformas de filmes e séries
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

TECNOLOGIA

Entre assinaturas e impostos, o custo do streaming pesa no bolso

Consumidores chegam a gastar R$ 200 por mês enquanto setor enfrenta debate regulatório no Brasil

22.02.26 7h00

BIOECONOMIA

Lib Talks Amazônia inicia road trip em Manaus para debater empreendedorismo

Evento do Grupo Liberal ocorre no dia 27 de fevereiro com cases de sucesso e transmissão ao vivo para discutir o futuro sustentável da região

22.02.26 6h00

ALUGUEL

Norte lidera inadimplência no aluguel no início de 2026, diz pesquisa

Especialista aponta que perfil regional dos imóveis e pressão no orçamento explicam liderança do Norte e defende uso de tecnologia para reduzir riscos antes da assinatura do contrato

21.02.26 18h00

IBGE

Pará lidera economia do Norte e Belém é a capital mais independente financeiramente

Dados do IBGE revelam que a capital paraense é a menos dependente de repasses federais e interior registra os maiores PIBs por habitante da Amazônia

21.02.26 17h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

INDÚSTRIA

Fim da jornada 6x1 pode colocar mais de 115 mil empregos em risco no Pará, diz Fiepa

Entidade alerta para impactos econômicos e sociais da proposta em debate no Congresso e no governo federal, com efeitos mais severos sobre micro e pequenas empresas industriais do estado

15.02.26 6h00

BRASIL

PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

16.02.26 8h45

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda