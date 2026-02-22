Lib Talks Amazônia inicia road trip em Manaus para debater empreendedorismo

O Grupo Liberal realiza, na próxima sexta-feira (27), a edição Manaus do Lib Talks Amazônia, um encontro em formato de talk show que promove debates estratégicos sobre o futuro da região. O evento ocorre no auditório da faculdade Estácio, na avenida Constantino Nery, a partir das 18h (horário de Manaus), com o tema “Empreender para o futuro”. A iniciativa busca conectar especialistas, empresas e líderes do Amazonas para apresentar cases de sucesso e fomentar soluções sustentáveis, marcando o início de uma road trip pelas capitais do Norte em comemoração aos 80 anos do jornal O Liberal.

O encontro tem o patrocínio da cooperativa de crédito Sicredi e contará com transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube. Com uma programação que une conteúdo e cultura, o evento terá apresentações dos bois Garantido e Caprichoso na abertura e no encerramento. O debate principal será mediado pela jornalista Layse Santos e contará com a participação de três empresários que são referência em inovação e bioeconomia no território amazônico.

Debate foca na construção de um ecossistema de negócios regional

A mediadora Layse Santos, estrategista de comunicação com mais de 20 anos de atuação na Amazônia, destaca que o foco do encontro é transpor a barreira das histórias individuais para discutir o ambiente de negócios como um todo. "Pretendo conduzir o debate partindo das trajetórias individuais, os cases das empresas que estarão conosco, mas ampliando o olhar para o contexto em que essas trajetórias acontecem. Acredito muito que histórias de sucesso são inspiradoras, mas, para além disso, o interessante é entender as condições que tornaram esses casos possíveis. E, a partir daí, entender que ambiente de inovação e de negócios estamos construindo?", explica a jornalista.

Para Layse, é fundamental que o empreendedorismo seja visto como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento para o Norte, especialmente em um cenário de visibilidade global.

"Que gargalos ainda existem na Amazônia? Que tipo de política pública e articulação institucional são necessárias para que esses exemplos deixem de ser exceção e se tornem regra? A ideia é sair da lógica do 'case isolado' e discutir o ecossistema. A Amazônia vive um momento de grande visibilidade nacional e internacional, e o empreendedorismo precisa ser visto como parte estratégica desse futuro", detalha a mediadora.

A jornalista ressalta ainda que a complexidade do território exige um equilíbrio sensível entre inovação e conservação da biodiversidade. "O empreendedorismo na nossa Amazônia nasce em um território de alta complexidade. Dialogamos com biodiversidade, diversidade cultural e uma forte identidade regional. Mas, ao mesmo tempo, com uma logística desafiadora, distâncias geográficas e políticas públicas deficitárias. Penso que empreender aqui não é apenas escalar negócio. Precisamos equilibrar mercado com território e comunidades; crescimento com responsabilidade socioambiental", pontua Santos.

Projeto expande força da comunicação por todos os estados do Norte

A produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, explica que a itinerância do projeto é um dos maiores diferenciais em relação aos encontros já realizados no auditório Romulo Maiorana, em Belém, ao longo de 2025 e 2026. "Será realizado em uma outra cidade, com públicos diferentes e realidades econômicas diferentes. Enquanto aqui no Pará a nossa economia é baseada na mineração, agricultura e o extrativismo, no Amazonas, o polo industrial é fortíssimo, atraindo empresas multinacionais de tecnologia e manufatura. Apesar de estarmos 'fora de casa', a dinâmica será a mesma: com plateia formada por universitários e empresários preocupados com o desenvolvimento sustentável", destaca Martins.

A escolha dos palestrantes e o formato do evento foram pensados para celebrar o aniversário do jornal e fortalecer a união entre os estados vizinhos.

"O Grupo Liberal está celebrando os 80 anos do Jornal O Liberal, e esta iniciativa partiu do nosso CEO, Ronaldo Maiorana, com o objetivo de expandir a força da comunicação do grupo em toda a nossa região e estreitar os laços entre nós, os nortistas. Para isso, os participantes dos painéis são fundadores de empresas que se destacam em seus respectivos estados e merecem uma visibilidade ampla que poderá inspirar novos empreendedores", ressalta a produtora.

Meg reforça que o impacto do Lib Talks deve ser sentido no longo prazo, influenciando as próximas gerações e o mercado internacional. "Vamos percorrer todas as capitais do Norte enfocando o que cada estado possui de mais precioso, não somente em sua economia, como também em sua cultura e gastronomia. A nossa expectativa vai além de fomentar a comunicação e dar visibilidade aos empresários. Estamos preocupados em fortalecer as novas práticas de negócios sustentáveis que possam trazer progresso e visibilidade à toda a Região Norte, chamando a atenção do mercado internacional", afirma a executiva.

Serviço e Programação

Confira os detalhes do Lib Talks Amazônia - edição Manaus

Data : 27 de fevereiro de 2026

: 27 de fevereiro de 2026 Local : auditório da Faculdade Estácio - Avenida Constantino Nery, 3693 - Chapada, Manaus

: auditório da Faculdade Estácio - Avenida Constantino Nery, 3693 - Chapada, Manaus Horário : 18h (Manaus) / 19h (Belém)

: 18h (Manaus) / 19h (Belém) Participação : gratuita (exclusiva para convidados do Grupo Liberal)

: gratuita (exclusiva para convidados do Grupo Liberal) Transmissão: ao vivo pelo YouTube de O Liberal

Cronograma

18h : abertura com Bois Garantido e Caprichoso

: abertura com Bois Garantido e Caprichoso 18h10 : início do debate e primeiro bloco

: início do debate e primeiro bloco 18h40 : apresentação de case da Sicredi

: apresentação de case da Sicredi 19h : início do segundo bloco

: início do segundo bloco 19h30: encerramento cultural

Calendário da Road Trip Lib Talks Amazônia

27/02 - Manaus (AM)

27/03 - Boa Vista (RR)

24/04 - Rio Branco (AC)

29/05 - Porto Velho (RO)

26/06 - Macapá (AP)

31/07 - Palmas (TO)