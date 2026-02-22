Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lib Talks Amazônia inicia road trip em Manaus para debater empreendedorismo

Evento do Grupo Liberal ocorre no dia 27 de fevereiro com cases de sucesso e transmissão ao vivo para discutir o futuro sustentável da região

Gabriel da Mota
fonte

A jornalista Layse Santos, estrategista de comunicação com mais de 20 anos de atuação na Amazônia, será a mediadora do primeiro encontro da Road Trip Lib Talks Amazônia (Carmem Helena / O Liberal)

O Grupo Liberal realiza, na próxima sexta-feira (27), a edição Manaus do Lib Talks Amazônia, um encontro em formato de talk show que promove debates estratégicos sobre o futuro da região. O evento ocorre no auditório da faculdade Estácio, na avenida Constantino Nery, a partir das 18h (horário de Manaus), com o tema “Empreender para o futuro”. A iniciativa busca conectar especialistas, empresas e líderes do Amazonas para apresentar cases de sucesso e fomentar soluções sustentáveis, marcando o início de uma road trip pelas capitais do Norte em comemoração aos 80 anos do jornal O Liberal.

O encontro tem o patrocínio da cooperativa de crédito Sicredi e contará com transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube. Com uma programação que une conteúdo e cultura, o evento terá apresentações dos bois Garantido e Caprichoso na abertura e no encerramento. O debate principal será mediado pela jornalista Layse Santos e contará com a participação de três empresários que são referência em inovação e bioeconomia no território amazônico.

Debate foca na construção de um ecossistema de negócios regional

A mediadora Layse Santos, estrategista de comunicação com mais de 20 anos de atuação na Amazônia, destaca que o foco do encontro é transpor a barreira das histórias individuais para discutir o ambiente de negócios como um todo. "Pretendo conduzir o debate partindo das trajetórias individuais, os cases das empresas que estarão conosco, mas ampliando o olhar para o contexto em que essas trajetórias acontecem. Acredito muito que histórias de sucesso são inspiradoras, mas, para além disso, o interessante é entender as condições que tornaram esses casos possíveis. E, a partir daí, entender que ambiente de inovação e de negócios estamos construindo?", explica a jornalista.

Para Layse, é fundamental que o empreendedorismo seja visto como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento para o Norte, especialmente em um cenário de visibilidade global.

"Que gargalos ainda existem na Amazônia? Que tipo de política pública e articulação institucional são necessárias para que esses exemplos deixem de ser exceção e se tornem regra? A ideia é sair da lógica do 'case isolado' e discutir o ecossistema. A Amazônia vive um momento de grande visibilidade nacional e internacional, e o empreendedorismo precisa ser visto como parte estratégica desse futuro", detalha a mediadora.

A jornalista ressalta ainda que a complexidade do território exige um equilíbrio sensível entre inovação e conservação da biodiversidade. "O empreendedorismo na nossa Amazônia nasce em um território de alta complexidade. Dialogamos com biodiversidade, diversidade cultural e uma forte identidade regional. Mas, ao mesmo tempo, com uma logística desafiadora, distâncias geográficas e políticas públicas deficitárias. Penso que empreender aqui não é apenas escalar negócio. Precisamos equilibrar mercado com território e comunidades; crescimento com responsabilidade socioambiental", pontua Santos.

Projeto expande força da comunicação por todos os estados do Norte

A produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, explica que a itinerância do projeto é um dos maiores diferenciais em relação aos encontros já realizados no auditório Romulo Maiorana, em Belém, ao longo de 2025 e 2026. "Será realizado em uma outra cidade, com públicos diferentes e realidades econômicas diferentes. Enquanto aqui no Pará a nossa economia é baseada na mineração, agricultura e o extrativismo, no Amazonas, o polo industrial é fortíssimo, atraindo empresas multinacionais de tecnologia e manufatura. Apesar de estarmos 'fora de casa', a dinâmica será a mesma: com plateia formada por universitários e empresários preocupados com o desenvolvimento sustentável", destaca Martins.

A escolha dos palestrantes e o formato do evento foram pensados para celebrar o aniversário do jornal e fortalecer a união entre os estados vizinhos.

"O Grupo Liberal está celebrando os 80 anos do Jornal O Liberal, e esta iniciativa partiu do nosso CEO, Ronaldo Maiorana, com o objetivo de expandir a força da comunicação do grupo em toda a nossa região e estreitar os laços entre nós, os nortistas. Para isso, os participantes dos painéis são fundadores de empresas que se destacam em seus respectivos estados e merecem uma visibilidade ampla que poderá inspirar novos empreendedores", ressalta a produtora.

Meg reforça que o impacto do Lib Talks deve ser sentido no longo prazo, influenciando as próximas gerações e o mercado internacional. "Vamos percorrer todas as capitais do Norte enfocando o que cada estado possui de mais precioso, não somente em sua economia, como também em sua cultura e gastronomia. A nossa expectativa vai além de fomentar a comunicação e dar visibilidade aos empresários. Estamos preocupados em fortalecer as novas práticas de negócios sustentáveis que possam trazer progresso e visibilidade à toda a Região Norte, chamando a atenção do mercado internacional", afirma a executiva.

Serviço e Programação

Confira os detalhes do Lib Talks Amazônia - edição Manaus

  • Data: 27 de fevereiro de 2026
  • Local: auditório da Faculdade Estácio - Avenida Constantino Nery, 3693 - Chapada, Manaus
  • Horário: 18h (Manaus) / 19h (Belém)
  • Participação: gratuita (exclusiva para convidados do Grupo Liberal)
  • Transmissão: ao vivo pelo YouTube de O Liberal

Cronograma

  • 18h: abertura com Bois Garantido e Caprichoso
  • 18h10: início do debate e primeiro bloco
  • 18h40: apresentação de case da Sicredi
  • 19h: início do segundo bloco
  • 19h30: encerramento cultural

Calendário da Road Trip Lib Talks Amazônia

27/02 - Manaus (AM)

27/03 - Boa Vista (RR)

24/04 - Rio Branco (AC)

29/05 - Porto Velho (RO)

26/06 - Macapá (AP)

31/07 - Palmas (TO)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lib talks amazônia

empreendedorismo

manaus

grupo liberal

desenvolvimento sustentável

bioeconomia
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

TECNOLOGIA

Entre assinaturas e impostos, o custo do streaming pesa no bolso

Consumidores chegam a gastar R$ 200 por mês enquanto setor enfrenta debate regulatório no Brasil

22.02.26 7h00

BIOECONOMIA

Lib Talks Amazônia inicia road trip em Manaus para debater empreendedorismo

Evento do Grupo Liberal ocorre no dia 27 de fevereiro com cases de sucesso e transmissão ao vivo para discutir o futuro sustentável da região

22.02.26 6h00

ALUGUEL

Norte lidera inadimplência no aluguel no início de 2026, diz pesquisa

Especialista aponta que perfil regional dos imóveis e pressão no orçamento explicam liderança do Norte e defende uso de tecnologia para reduzir riscos antes da assinatura do contrato

21.02.26 18h00

IBGE

Pará lidera economia do Norte e Belém é a capital mais independente financeiramente

Dados do IBGE revelam que a capital paraense é a menos dependente de repasses federais e interior registra os maiores PIBs por habitante da Amazônia

21.02.26 17h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

INDÚSTRIA

Fim da jornada 6x1 pode colocar mais de 115 mil empregos em risco no Pará, diz Fiepa

Entidade alerta para impactos econômicos e sociais da proposta em debate no Congresso e no governo federal, com efeitos mais severos sobre micro e pequenas empresas industriais do estado

15.02.26 6h00

BRASIL

PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

16.02.26 8h45

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda