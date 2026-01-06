Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, abriu seleção para contratação de profissional na área administrativa, com oportunidade para Pessoas com Deficiência (PcD). Os interessados têm até a próxima sexta-feira (9) para se candidatar, por meio da plataforma Burh.

Os candidatos devem observar os critérios estabelecidos para o cargo e o prazo para candidatura à vaga, conforme os requisitos. Por exemplo, para assistente administrativo com atuação no setor de manutenção (vaga apta para PcD), deve-se ter o ensino médio completo, conhecimento em pacote office e informática, e é desejável estar cursando graduação em engenharia ou áreas correlatas. O CIIR informa que a contratação dá direito a vale-transporte e vale-alimentação.

Ainda, conforme a instituição, os currículos serão avaliados com base nos critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos aprovados na triagem serão informados posteriormente sobre data, horário e local das etapas presenciais, que incluem prova e entrevista.

Serviço:

Mais informações sobre a jornada de trabalho e salário, podem ser obtidas em link, na internet, acesse aqui.

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade funciona na rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, no bairro Val-de-Cans, em Belém.