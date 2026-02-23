Balança comercial tem superávit de US$ 2,070 bilhões na 3ª semana de fevereiro

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,070 bilhões na terceira semana de fevereiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 23, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,790 bilhões e importações de US$ 3,719 bilhões.

O mês de fevereiro acumula superávit de US$ 2,825 bilhões (resultado de exportações de US$ 19,478 bilhões e importações de US$ 16,652 bilhões).

De janeiro até a terceira semana de fevereiro, o ano acumula superávit de US$ 7,168 bilhões. A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano. Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.

Até a terceira semana de fevereiro, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 31,7%. O desempenho dos setores na terceira semana de fevereiro foi o seguinte: crescimento de 10,6% em Agropecuária, que somou US$ 3,482 bilhões; crescimento de 70,5% em Indústria Extrativa, que somou US$ 4,727 bilhões e, por fim, crescimento de 26,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,141 bilhões.

Em relação às importações, houve crescimento de 10,3%, até a terceira semana de fevereiro na mesma comparação. Houve queda de 17,3% em Agropecuária, que somou US$ 284,7 milhões; crescimento de 7,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 661,5 milhões e, por fim, crescimento de 11,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,635 bilhões.