Mais de 3,6 milhões de paraenses podem se beneficiar no 35º Feirão Serasa Limpa Nome
Descontos de até 99% em dívidas e número de empresas parceiras maior nesta edição deve provocar mais negociações
Mais de duas mil empresas podem participar da 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, mutirão de negociação de dívidas, que começa nesta segunda-feira (23) e segue até 1º de abril. Nesta edição os descontos chegam a até 99%, em mais de 620 milhões de propostas para quitação de débitos. A iniciativa tenta combater o atual cenário em que a inadimplência atinge 49,6% da população adulta brasileira. No Pará, cerca de 3,6 milhões de consumidores têm acesso a mais de 15,9 milhões de ofertas de negociação.
Dados do Mapa da Inadimplência indicam que o estado soma mais de 2,9 milhões de inadimplentes, com 8,7 milhões de dívidas, o equivalente a mais de R$ 14 milhões em dívidas, que estão concentradas principalmente em bancos e cartões de crédito, financeiras e varejo.
A iniciativa conta com canais digitais e atendimento presencial gratuito em mais de 7 mil agências dos Correios, parceiro contínuo do feirão. Os acordos podem ser pagos via Pix, com baixa imediata da negativação e reflexo instantâneo no Serasa Score.
O número de empresas participantes cresceu 32,6% em relação à edição anterior, ampliando as condições de renegociação para diferentes perfis de consumidores. Segundo a Serasa, a inadimplência segue em alta: em janeiro, o país registrou 81,3 milhões de negativados, com 327 milhões de débitos que totalizam R$ 524 bilhões.
Na edição anterior do Feirão, realizada entre novembro e dezembro de 2025, foram firmados mais de 10,2 milhões de acordos. Para a diretora da Serasa, Aline Maciel, a renegociação é um passo para a reorganização financeira e o planejamento de longo prazo. Já o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, destaca que o atendimento presencial amplia o acesso à negociação, especialmente em regiões com menor inclusão digital.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA