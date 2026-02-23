Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Mais de 3,6 milhões de paraenses podem se beneficiar no 35º Feirão Serasa Limpa Nome

Descontos de até 99% em dívidas e número de empresas parceiras maior nesta edição deve provocar mais negociações

O Liberal
fonte

Feirão Serasa inicia negociação de dívidas (Divulgação)

Mais de duas mil empresas podem participar da 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, mutirão de negociação de dívidas, que começa nesta segunda-feira (23) e segue até 1º de abril. Nesta edição os descontos chegam a até 99%, em mais de 620 milhões de propostas para quitação de débitos. A iniciativa tenta combater o atual cenário em que a inadimplência atinge 49,6% da população adulta brasileira. No Pará, cerca de 3,6 milhões de consumidores têm acesso a mais de 15,9 milhões de ofertas de negociação.

Dados do Mapa da Inadimplência indicam que o estado soma mais de 2,9 milhões de inadimplentes, com 8,7 milhões de dívidas, o equivalente a mais de R$ 14 milhões em dívidas, que estão concentradas principalmente em bancos e cartões de crédito, financeiras e varejo. 

A iniciativa conta com canais digitais e atendimento presencial gratuito em mais de 7 mil agências dos Correios, parceiro contínuo do feirão. Os acordos podem ser pagos via Pix, com baixa imediata da negativação e reflexo instantâneo no Serasa Score.

O número de empresas participantes cresceu 32,6% em relação à edição anterior, ampliando as condições de renegociação para diferentes perfis de consumidores. Segundo a Serasa, a inadimplência segue em alta: em janeiro, o país registrou 81,3 milhões de negativados, com 327 milhões de débitos que totalizam R$ 524 bilhões.

Na edição anterior do Feirão, realizada entre novembro e dezembro de 2025, foram firmados mais de 10,2 milhões de acordos. Para a diretora da Serasa, Aline Maciel, a renegociação é um passo para a reorganização financeira e o planejamento de longo prazo. Já o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, destaca que o atendimento presencial amplia o acesso à negociação, especialmente em regiões com menor inclusão digital.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MERCADOS

Ibovespa renova máxima histórica, mas fecha em queda de 0,88%

Índice chegou aos 191 mil pontos, mas recuou com pressão externa e bancos

23.02.26 19h04

Nome Limpo

Mais de 3,6 milhões de paraenses podem se beneficiar no 35º Feirão Serasa Limpa Nome

Descontos de até 99% em dívidas e número de empresas parceiras maior nesta edição deve provocar mais negociações

23.02.26 17h27

Crescimento

Minha Casa, Minha Vida impulsionou moradias e empregos no país no último

Setor da construção registrou crescimento de 10,6%, na comparação com o ano de 2024

23.02.26 16h20

CRESCIMENTO

Balança comercial tem superávit de US$ 2,070 bilhões na 3ª semana de fevereiro

Em relação às importações, houve crescimento de 10,3%, até a terceira semana de fevereiro na mesma comparação.

23.02.26 16h08

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

BRASIL

PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

16.02.26 8h45

JOVENS CIENTISTAS

Estudantes podem receber bolsa de R$ 300 para pesca artesanal; veja como se inscrever

Estudantes do ensino médio podem se candidatar ao auxílio mensal. Programa federal investe R$ 2,5 milhões para incentivar a ciência no setor

18.02.26 19h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda