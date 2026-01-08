Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Nova lei do INSS proíbe descontos indevidos e exige biometria para empréstimos consignados

Regras tornam o benefício mais protegido, mas exigem mais atenção e acesso aos canais digitais, sobretudo no interior do Pará

Gabi Gutierrez

Aposentados e pensionistas do INSS passaram a contar, neste início de 2026, com novas regras para evitar descontos indevidos e fraudes em empréstimos consignados. Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nova lei proíbe descontos associativos direto no contracheque e torna obrigatória a biometria para a contratação de crédito consignado. A medida aumenta a segurança do benefício, mas também exige mais atenção e familiaridade com os canais digitais, especialmente para quem vive no interior do Pará.

Fim do desconto associativo direto no contracheque

A primeira mudança é direta: a nova legislação acaba com o desconto associativo feito automaticamente no benefício do INSS. Na prática, sindicatos e associações não podem mais retirar mensalidades direto do contracheque, mesmo que o aposentado tenha autorizado anos atrás.

“Se o beneficiário quiser se associar, o pagamento continua sendo permitido, mas precisa ser feito por boleto, cartão de crédito ou outro meio, nunca mais por desconto em folha”, explica Elza Leal, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-PA.

A medida tem como objetivo combater as chamadas associações de fachada, criadas apenas para realizar descontos sem que o idoso tivesse conhecimento ou vínculo real com a entidade.

Empréstimo consignado terá regras mais rígidas e biometria obrigatória

Outra mudança importante atinge o crédito consignado do INSS. A partir de agora, para contratar um empréstimo, o aposentado precisa fornecer uma autorização prévia, expressa e pessoal. Essa autorização só será válida se confirmada por biometria — reconhecimento facial ou impressão digital — além de assinatura digital com múltiplos fatores de segurança.

Além disso, a lei cria uma trava automática no benefício. Após a contratação de um empréstimo consignado, o benefício fica bloqueado para novas operações. Para contratar outro crédito, o aposentado terá que desbloquear novamente o benefício, passando outra vez pela biometria.

A legislação também proíbe a contratação de empréstimos consignados por telefone ou por meio de procuração, prática comum em golpes registrados nos últimos anos.

“Essa talvez seja a mudança mais eficaz”, avalia Elza Leal. “Infelizmente, muitos idosos sofrem violência patrimonial praticada pela própria família, que acaba realizando empréstimos sem o conhecimento do titular do benefício.”

Mais segurança, mas desafios para quem vive no interior do Pará

Apesar de reforçar a proteção dos benefícios, a exigência de biometria levanta dúvidas sobre o acesso de aposentados que vivem fora dos grandes centros urbanos.

“Para quem mora no interior do Pará, a aplicação dessas regras pode ser um desafio no início”, pondera Elza. “O Estado ainda enfrenta dificuldades de conectividade, o que pode dificultar o acesso à biometria digital.”

Segundo a advogada, além da infraestrutura tecnológica, há também o desafio do letramento digital. “É preciso aprender a proteger os próprios dados e reconhecer conteúdos falsos ou fraudulentos, especialmente com o avanço da inteligência artificial”, alerta.

Fraudes e golpes lideram atendimentos na Defensoria Pública

Na Defensoria Pública do Pará, os casos de golpes e fraudes envolvendo o INSS se tornaram rotina. De acordo com o coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), defensor público Cássio Bitar, as reclamações cresceram de forma expressiva em 2025.

“Atualmente, cerca de 48% das demandas do núcleo estão relacionadas a golpes e fraudes bancárias ou associativas”, afirma. Em alguns atendimentos, idosos apresentaram mais de dez descontos fraudulentos diferentes no mesmo benefício.

Entre os golpes mais recorrentes estão o falso funcionário de banco, o empréstimo fácil com exigência de pagamento antecipado, a falsa prova de vida do INSS e os descontos associativos realizados sem qualquer autorização do consumidor.

Biometria ajuda a combater fraudes, mas não impede todos os golpes

Para o defensor público, a biometria representa um avanço importante, mas não resolve todos os problemas. “Ela ajuda a combater fraudes, mas não impede golpes baseados em manipulação psicológica”, explica.

Há situações em que o aposentado reconhece a biometria, mas não compreende que está autorizando uma operação de crédito. Por isso, segundo Bitar, a informação continua sendo uma das principais ferramentas de prevenção. “Há três anos a Defensoria promove a campanha ‘Cuidado! É golpe!’. Precisamos ampliar esse trabalho e envolver mais a sociedade.”

Como denunciar descontos indevidos no INSS

Quem foi lesado tem direito à devolução em dobro do valor descontado indevidamente, corrigido, no prazo de até 30 dias após a notificação. O prazo para contestar descontos antigos foi prorrogado até 14 de fevereiro de 2026.

O primeiro passo é conferir o extrato de descontos do benefício. Isso pode ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente.

Para aposentados com dificuldade de acesso à internet, as agências dos Correios são uma alternativa importante de atendimento presencial.

Também é possível registrar reclamação na plataforma consumidor.gov, além de procurar o Procon ou a Defensoria Pública. O recado é claro: o benefício está mais protegido, mas a atenção do aposentado continua sendo essencial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

inss

fraude no inss
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

No Pará, Aprosoja defende saída da Moratória da Soja, acordo voluntário para combate ao desmatamento

Entidade não vê mais necessidade do acordo para controle de produção em áreas desmatadas ilegalmente

08.01.26 20h37

Economia

Senai Pará abre cerca de 8 mil vagas gratuitas em comemoração ao aniversário de Belém

Iniciativa quer ampliar o acesso à educação profissional

08.01.26 17h52

Leve Alta

Custo da cesta básica oscila em 2025 e consome quase metade do salário mínimo no Pará

Levantamento do Dieese-PA mostra variações ao longo do ano, leve alta acumulada e impacto persistente dos preços dos alimentos no orçamento das famílias paraenses

08.01.26 16h37

ECONOMIA

Macron informa à presidente da Comissão Europeia que votará contra o acordo Mercosul-UE

A posição francesa lidera um bloco de resistência que ganhou reforços nas últimas 24 horas.

08.01.26 16h27

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

VAREJO

Liquidação de janeiro: lojas em Belém já fazem promoções de até 80% para queimar estoques

Descontos tentam manter movimento após fim de ano e garantir capital de giro aos lojistas

02.01.26 16h26

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda