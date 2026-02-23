Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Estúdios especializados em Belém transformam atividade física em serviço de saúde e bem-estar

Pilates e ioga fortalecem o empreendedorismo em saúde e ampliam serviços personalizados

Thaline Silva*
fonte

Personal trainer desde o final da década de 1990, Renata Mello conheceu o Pilates em 2003 e hoje atende 78 alunos em seu estúdio (Wagner Santana/ O Liberal)

O mercado de atividades físicas passa por uma transformação marcada pela valorização do cuidado integral com o corpo e a mente e pela busca por experiências mais personalizadas do que as oferecidas pelas academias tradicionais. Em vez de treinos padronizados e foco exclusivo em estética ou desempenho, cresce a procura por serviços voltados à prevenção de dores, reabilitação, bem-estar emocional e acompanhamento individual. Esse movimento impulsiona o surgimento de estúdios especializados que combinam conhecimento técnico e atendimento humanizado.

Em Belém, essa tendência reflete nas trajetórias das empreendedoras Juliana Moura e Renata Mello, que estruturaram seus estúdios com objetivos semelhantes: oferecer atendimento individualizado, estimular a saúde preventiva e transformar a prática de exercícios em cuidado contínuo com a qualidade de vida.

VEJA MAIS 

image Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém
Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

image Novo portal do governo oferece cursos de empreendedorismo e gestão com certificado
Cursos são gratuitos e abordam temas como organização financeira e uso de ferramentas para operação de empreendimentos

Origem dos empreedimentos 

O estúdio de Juliana surgiu da própria vivência como fisioterapeuta, aliada à experiência administrativa do sócio Daryl Maltez. Segundo ela, a observação do comportamento dos alunos foi decisiva para a criação do projeto.

“Percebemos que muitas pessoas buscavam algo além da estética ou do treino intenso das academias tradicionais. Elas queriam saúde, prevenção de dores, qualidade de vida e um atendimento mais humanizado e personalizado”, afirma. A escolha pelo pilates ocorreu por reunir características alinhadas a essa proposta. “É uma prática segura, adaptável para todas as idades e condições físicas, desde jovens até idosos, gestantes e pessoas em reabilitação. Empreender nesse modelo foi uma forma de oferecer um serviço mais próximo, personalizado e focado em bem-estar integral”, explica.

imageRenata atende um público amplo em termos etários, com alunos entre 14 e 93 anos (Wagner Santana/ O Liberal)

A trajetória de Renata começou décadas antes, na musculação. Formada em Educação Física e atuando como personal trainer desde o fim dos anos 1990, ela conheceu o Pilates em 2003 e iniciou formação no ano seguinte. A aplicação dos princípios do método (postura, respiração e execução precisa) transformou sua forma de treinar.

“Passei a treinar musculação com mais atenção na postura, na respiração e na execução correta de cada exercício. Tive que reduzir mais de 50% das cargas para executar corretamente, mas o resultado foi uma definição muscular jamais vista em pouco tempo. Então pensei: vou utilizar com meus alunos”, relata.

Funcionamento dos estúdios

Os dois estúdios trabalham com turmas reduzidas, geralmente com até quatro alunos por horário, permitindo correções constantes e acompanhamento individual da evolução. O atendimento inclui avaliação inicial, horários agendados e adaptação dos exercícios às necessidades específicas de cada aluno.

imageJuliana tem um público formado principalmente por mulheres adultas, além de jovens, idosos e gestantes (Arquivo pessoal/ Juliana Moura) 

Juliana oferece planos mensais, trimestrais e semestrais, além de aulas individuais. Renata organiza pacotes mensais equivalentes a oito ou doze aulas, normalmente com frequência semanal de duas ou três vezes.

Em alguns casos, o treinamento pode ser combinado com musculação, ampliando as possibilidades de fortalecimento e funcionalidade do corpo. O atendimento personalizado é apontado como principal diferencial em relação às academias tradicionais, com ajustes contínuos durante a execução dos exercícios e acompanhamento da evolução física.

Perfil do público e mudanças na demanda

Os estúdios atendem públicos variados, mas com predominância de pessoas que buscam alívio de dores e fortalecimento muscular.

Juliana relata maior presença de mulheres adultas, além de jovens, idosos e gestantes. As principais demandas envolvem melhora da postura, prevenção de lesões, redução do estresse e qualidade de vida. Muitos alunos chegam após não se adaptarem às academias convencionais.

imageMoura também promove atividades fora do estúdio; o evento mais recente reuniu 80 participantes, com inscrições de R$ 400. (Arquivo pessoal/Juliana Moura)

Renata atende um público ainda mais amplo em termos etários, com alunos entre 14 e 93 anos, mas predominância de pessoas acima dos 50 anos. O objetivo principal é reduzir dores e melhorar a funcionalidade do corpo.

Após a pandemia, ambas observaram mudanças no comportamento dos clientes. Houve maior valorização do autocuidado, da saúde preventiva e de ambientes com menor número de pessoas. Também se intensificou a permanência de alunos que iniciaram a prática nesse período.

Mensalidades e estrutura de atendimento

O espaço de Juliana atende atualmente 93 alunos ativos e é dedicado exclusivamente à prática de pilates. A limitação de vagas integra a estratégia de manter a qualidade do serviço oferecido. Entre os clientes, os planos semestrais são os mais procurados, com valores que variam conforme a frequência das aulas e o tipo de atendimento, resultando em mensalidades entre R$ 215 e R$ 525. O estúdio também disponibiliza aula experimental gratuita para novos interessados.

imageRenata aposta na estratégia de aulas experimentais gratuitas para atrair novos alunos (Wagner Santana/ O Liberal)

Já o estúdio de Renata reúne 78 alunos ativos e oferece tanto planos de pilates quanto pacotes combinados que incluem musculação. Os preços são definidos de acordo com a frequência semanal das atividades: pilates duas vezes por semana custa R$ 350, enquanto três vezes por semana sai por R$ 450. Nos planos combinados, o pacote de pilates e musculação duas vezes por semana custa R$ 240, e três vezes por semana, R$ 350.

Rentabilidade e desafios do setor

A rentabilidade depende principalmente da ocupação das turmas e da permanência dos alunos ao longo do tempo. Juliana destaca o peso da gestão financeira. “Os custos operacionais são elevados e a sazonalidade influencia bastante. Férias, viagens e mudanças de rotina impactam diretamente a frequência e o faturamento.”

Ela considera que o maior desafio é a fidelização. “Se você consegue fidelizar o cliente, independentemente da sazonalidade, ele pode até parar por um tempo, mas logo volta.”

A qualificação profissional também representa investimento contínuo. “Estamos lidando com saúde, não apenas com exercício físico”, afirma Juliana.

Estratégias de crescimento e perspectivas do mercado

As redes sociais são uma das principais ferramentas de divulgação, mas o relacionamento direto com os alunos segue essencial. “O Instagram mostra a rotina do estúdio, resultados e conteúdos educativos. Mas o boca a boca ainda é muito forte”, afirma Juliana. Ela também destaca ações externas, como aulas ao ar livre.

imageRenata acompanha aluno em seu estúdio (Wagner Santana/O Liberal)

Renata aposta na experiência inicial do aluno. “Uso a estratégia da aula experimental gratuita e 99% das pessoas que fazem fecham comigo.” Quanto ao mercado, as avaliações são diferentes, mas complementares. Juliana vê expansão do setor. “O nicho de bem-estar não é uma moda, é uma necessidade da sociedade atual.”

Renata acredita que o crescimento depende do profissional. “Espaço tem para quem quer se dedicar e fazer um bom trabalho, mas para se manter precisa ter diferencial, não pode ser mais um.”

Apesar das visões distintas, ambas concordam que o futuro do segmento está ligado à qualidade do atendimento e ao compromisso com a saúde integral dos alunos, um modelo que vai além do exercício físico e se consolida como parte da rotina de cuidado com o bem-estar.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bem estar

empreenda +
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

EMPREGO

Desemprego cai a 6,8% no Pará, mas informalidade segue em 58,5%

Segundo o IBGE, o estado está entre as 20 unidades da federação que atingiram o menor nível de desemprego já apurado pelo instituto

23.02.26 21h36

MERCADOS

Ibovespa renova máxima histórica, mas fecha em queda de 0,88%

Índice chegou aos 191 mil pontos, mas recuou com pressão externa e bancos

23.02.26 19h04

Nome Limpo

Mais de 3,6 milhões de paraenses podem se beneficiar no 35º Feirão Serasa Limpa Nome

Descontos de até 99% em dívidas e número de empresas parceiras maior nesta edição deve provocar mais negociações

23.02.26 17h27

Crescimento

Minha Casa, Minha Vida impulsionou moradias e empregos no país no último

Setor da construção registrou crescimento de 10,6%, na comparação com o ano de 2024

23.02.26 16h20

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

JOVENS CIENTISTAS

Estudantes podem receber bolsa de R$ 300 para pesca artesanal; veja como se inscrever

Estudantes do ensino médio podem se candidatar ao auxílio mensal. Programa federal investe R$ 2,5 milhões para incentivar a ciência no setor

18.02.26 19h49

TECNOLOGIA

Paraenses podem concorrer a 50 mil bolsas gratuitas em Cloud e IA

Programa oferece formação online com foco em computação em nuvem e inteligência artificial generativa, sem exigir experiência prévia

17.02.26 12h41

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda