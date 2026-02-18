Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Novo portal do governo oferece cursos de empreendedorismo e gestão com certificado

Cursos são gratuitos e abordam temas como organização financeira e uso de ferramentas para operação de empreendimentos

Thaline Silva*
fonte

Proposta visa fortalecer a inclusão produtiva por meio de conteúdos práticos e de fácil compreensão (Reprodução/ Freepik)

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou nesta quarta-feira (18) o Portal de Educação Empreendedora, plataforma digital que reúne cursos gratuitos voltados à capacitação em empreendedorismo, gestão e finanças. A iniciativa integra o Programa Acredita no Primeiro Passo e permite inscrições online para formações presenciais e a distância.

Coordenado pela Secretaria Nacional de Inclusão Socioeconômica, o portal tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional e estimular a geração de renda, especialmente entre pessoas em situação de vulnerabilidade social. A proposta é fortalecer a inclusão produtiva por meio de conteúdos práticos e de fácil compreensão para quem deseja iniciar ou desenvolver um negócio próprio.

Segundo o secretário nacional de Inclusão Socioeconômica do ministério, Luiz Carlos Everton, a plataforma amplia o alcance das ações de capacitação já promovidas pelo programa. De acordo com ele, a política pública tem contribuído para mudanças no perfil socioeconômico de famílias inscritas no Cadastro Único. O gestor destacou que, no ano passado, 98% do saldo positivo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi formado por pessoas cadastradas nesse sistema. 

VEJA MAIS 

image Casa Prospera Pará é lançada em Icoaraci para fortalecer o empreendedorismo local
Espaço oferece capacitação gratuita para empreendedores e microempreendedores em Icoaraci

image Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém
Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

Conteúdo gratuito 

Os cursos são abertos ao público e abordam temas como organização financeira, gestão de negócios e uso de ferramentas para operação de empreendimentos, com emissão de certificado ao final das atividades. A plataforma também oferece formações específicas voltadas à qualificação profissional de mulheres e pessoas com deficiência. Para participar, basta acessar o portal, selecionar o curso desejado e preencher o formulário de inscrição com as informações solicitadas.

O ambiente digital reúne capacitações que antes estavam distribuídas em diferentes páginas de instituições parceiras do programa, como a Aliança Empreendedora, a Ação Social para Igualdade das Diferenças, o Banco do Nordeste, a Rede Mulher Empreendedora e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A centralização busca simplificar o acesso às oportunidades de capacitação e ampliar o alcance das ações de educação empreendedora.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

empreendedorismo

MDS

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Empreendedorismo

Novo portal do governo oferece cursos de empreendedorismo e gestão com certificado

Cursos são gratuitos e abordam temas como organização financeira e uso de ferramentas para operação de empreendimentos

18.02.26 17h12

Microcrédito

Microcrédito Rural: Pará lidera movimento de R$ 69,7 milhões no Norte em 2026

Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) integra o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

18.02.26 15h22

Consumo

Inverno amazônico impulsiona consumo de tacacá em Belém

Com aumento de até 10% na procura, tacacazeiros reforçam produção e enfrentam alta nos custos dos insumos durante o período chuvoso

18.02.26 9h35

MERCADO DE TRABALHO

Saldo de empregos no turismo do Pará cresce 52,5% em 2025 com impacto da COP 30

Setor teve mais de 38 mil admissões em 2025 e crescimento expressivo das vagas formais, com pico nos meses que antecederam a conferência climática em Belém

17.02.26 16h24

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

INDÚSTRIA

Fim da jornada 6x1 pode colocar mais de 115 mil empregos em risco no Pará, diz Fiepa

Entidade alerta para impactos econômicos e sociais da proposta em debate no Congresso e no governo federal, com efeitos mais severos sobre micro e pequenas empresas industriais do estado

15.02.26 6h00

BRASIL

PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

16.02.26 8h45

IRREGULARIDADES

Justiça Federal determina que União restabeleça acesso ao Porto de Santarém em até 48 horas

Segundo a associação, a situação compromete a circulação de pessoas, veículos e cargas, além de afetar diretamente serviços considerados essenciais

15.02.26 13h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda