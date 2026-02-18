Novo portal do governo oferece cursos de empreendedorismo e gestão com certificado

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou nesta quarta-feira (18) o Portal de Educação Empreendedora, plataforma digital que reúne cursos gratuitos voltados à capacitação em empreendedorismo, gestão e finanças. A iniciativa integra o Programa Acredita no Primeiro Passo e permite inscrições online para formações presenciais e a distância.

Coordenado pela Secretaria Nacional de Inclusão Socioeconômica, o portal tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional e estimular a geração de renda, especialmente entre pessoas em situação de vulnerabilidade social. A proposta é fortalecer a inclusão produtiva por meio de conteúdos práticos e de fácil compreensão para quem deseja iniciar ou desenvolver um negócio próprio.

Segundo o secretário nacional de Inclusão Socioeconômica do ministério, Luiz Carlos Everton, a plataforma amplia o alcance das ações de capacitação já promovidas pelo programa. De acordo com ele, a política pública tem contribuído para mudanças no perfil socioeconômico de famílias inscritas no Cadastro Único. O gestor destacou que, no ano passado, 98% do saldo positivo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi formado por pessoas cadastradas nesse sistema.

VEJA MAIS

Conteúdo gratuito

Os cursos são abertos ao público e abordam temas como organização financeira, gestão de negócios e uso de ferramentas para operação de empreendimentos, com emissão de certificado ao final das atividades. A plataforma também oferece formações específicas voltadas à qualificação profissional de mulheres e pessoas com deficiência. Para participar, basta acessar o portal, selecionar o curso desejado e preencher o formulário de inscrição com as informações solicitadas.

O ambiente digital reúne capacitações que antes estavam distribuídas em diferentes páginas de instituições parceiras do programa, como a Aliança Empreendedora, a Ação Social para Igualdade das Diferenças, o Banco do Nordeste, a Rede Mulher Empreendedora e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A centralização busca simplificar o acesso às oportunidades de capacitação e ampliar o alcance das ações de educação empreendedora.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenador do núcleo de Política e Economia