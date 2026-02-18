Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Inverno amazônico impulsiona consumo de tacacá em Belém

Com aumento de até 10% na procura, tacacazeiros reforçam produção e enfrentam alta nos custos dos insumos durante o período chuvoso

Maycon Marte
fonte

Nilson Mendes, tacacazeiro de Belém (Wagner Santana | O Liberal)

O período do inverno amazônico, marcado por chuvas mais intensas em Belém, influencia tanto a rotina de quem produz quanto de quem consome tacacá na capital paraense. Para o tacacazeiro Nilson Mendes, a estação chuvosa representa aumento na procura pelo prato típico, especialmente no fim da tarde, horário tradicional de consumo. Os valores também se organizam conforme o período, com ingredientes normalmente mais caros ou com a qualidade afetada, o que o empreendedor garante não afetar o lucro.

Embora a cidade seja chuvosa ao longo de todo o ano, o volume de precipitações cresce principalmente entre fevereiro e março. Nesse intervalo, o movimento tende a aumentar, o que exige reforço na produção. “Sempre procuro aumentar”, afirma sobre a quantidade preparada, ao explicar que adapta a oferta à demanda típica do período. O fluxo de clientes cresce em torno de 10%, em comparação aos dias mais quentes e ensolarados, que também mantém um público, apesar do calor.

Aumento de 50% no volume de vendas

A preparação para atender a demanda extra é percebida principalmente no ajuste dos volumes de ingrediente. “Em vez de eu comprar 30 garrafas de tucupi, compro 50 e, em vez de pedir 100 maços de jambu, compro 150, já que sempre a procura aumenta nesse período de inverno”, avalia. Esse incremento representa um aumento de 50% a 60%, em relação ao habitual.

O inverno também interfere na cadeia de abastecimento. Ingredientes como tucupi, jambu, chicória, cheiro-verde e salsinha sofrem influência direta das chuvas, tanto em qualidade quanto em preço. Nilson relata que o tucupi é adquirido de mais de um fornecedor, estratégia que ajuda a manter o padrão do produto mesmo diante das variações sazonais. Ainda assim, ele reconhece que os custos costumam subir nessa época.

Lucro na quantidade e fidelização

Apesar do aumento nos preços dos insumos, o tacacazeiro afirma que procura manter o valor final cobrado ao cliente, fixado em R$ 23 atualmente. A decisão, segundo ele, é uma forma de fidelizar o público, que consome o prato durante todo o ano. Mesmo com impacto na margem de lucro, Nilson diz conseguir manter a atividade sustentável.

image Liliane Castro afirma que clima chuvoso é incentivo (Wagner Santana / O Liberal)

Do outro lado do balcão, a autônoma Liliane Castro, de 38 anos, confirma que o clima mais chuvoso funciona como incentivo adicional para consumir o prato. “Nesses momentos friozinhos, só pensar em tomar o tacacá quentinho é tudo”, afirma. Cliente frequente e moradora das redondezas, ela conta que costuma ir ao ponto de venda acompanhada da esposa e do cachorrinho.

Ela conta que, apesar da rotina de trabalho, a família consegue consumir tacacá cerca de três a quatro vezes por mês. Mas, enfatiza que a preferência pelo prato não depende exclusivamente do clima: é consumido tanto em dias frios quanto quentes. Ainda assim, reconhece que o período chuvoso reforça a vontade de tomar a iguaria tradicional da culinária paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Consumo

Inverno amazônico impulsiona consumo de tacacá em Belém

Com aumento de até 10% na procura, tacacazeiros reforçam produção e enfrentam alta nos custos dos insumos durante o período chuvoso

18.02.26 9h35

MERCADO DE TRABALHO

Saldo de empregos no turismo do Pará cresce 52,5% em 2025 com impacto da COP 30

Setor teve mais de 38 mil admissões em 2025 e crescimento expressivo das vagas formais, com pico nos meses que antecederam a conferência climática em Belém

17.02.26 16h24

EXPANSÃO

Pará amplia em 20 MW a capacidade de geração de energia elétrica em janeiro, segundo ANEEL

Estado registra nova usina termelétrica e contribui para crescimento de 543 MW da matriz elétrica brasileira no mês

17.02.26 14h07

TECNOLOGIA

Paraenses podem concorrer a 50 mil bolsas gratuitas em Cloud e IA

Programa oferece formação online com foco em computação em nuvem e inteligência artificial generativa, sem exigir experiência prévia

17.02.26 12h41

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

INDÚSTRIA

Fim da jornada 6x1 pode colocar mais de 115 mil empregos em risco no Pará, diz Fiepa

Entidade alerta para impactos econômicos e sociais da proposta em debate no Congresso e no governo federal, com efeitos mais severos sobre micro e pequenas empresas industriais do estado

15.02.26 6h00

BRASIL

PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

16.02.26 8h45

IRREGULARIDADES

Justiça Federal determina que União restabeleça acesso ao Porto de Santarém em até 48 horas

Segundo a associação, a situação compromete a circulação de pessoas, veículos e cargas, além de afetar diretamente serviços considerados essenciais

15.02.26 13h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda