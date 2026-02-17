Saldo de empregos no turismo do Pará cresce 52,5% em 2025 com impacto da COP 30

O setor de turismo no Pará apresentou forte crescimento na geração de empregos em 2025, impulsionado pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém. Dados da Embratur mostram que o saldo de vagas formais mais que dobrou no período, passando de 2.882 em 2024 para 4.395 em 2025 — um aumento absoluto de 1.513 postos de trabalho e uma variação positiva de 52,5%.

O desempenho reflete a ampliação da atividade turística no estado, especialmente com a intensificação da preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em novembro do ano passado. O evento colocou o Pará no centro das atenções internacionais e gerou demanda por serviços ligados à hospedagem, alimentação, transporte e receptivo turístico.

Além do saldo de empregos, o número total de admissões no setor também cresceu. Em 2024, foram registradas 35.112 contratações, enquanto em 2025 esse número chegou a 38.952, representando um aumento absoluto de 3.840 admissões e crescimento de 10,9%. ￼ Apesar de a alta nas contratações ter sido significativa, o crescimento proporcionalmente maior do saldo indica que mais trabalhadores permaneceram empregados, sinalizando maior estabilidade no setor.

Destaque em outubro

O avanço foi especialmente expressivo nos meses que antecederam a COP 30. Em outubro de 2025, um mês antes da conferência, o turismo registrou o maior saldo mensal do ano, com 1.074 novas vagas formais. Setembro também teve forte desempenho, com saldo de 886 empregos, seguido por novembro, já durante a realização do evento, com 782 postos.

A evolução ao longo do ano mostrou uma tendência de crescimento gradual, com saldos positivos desde o início de 2025 e aceleração a partir do segundo semestre. Entre maio e agosto, o setor manteve ritmo consistente de geração de empregos, com saldos mensais superiores a 300 vagas, refletindo o aquecimento progressivo da cadeia produtiva do turismo.

Baixa em dezembro

O único resultado negativo foi registrado em dezembro, com saldo de -609 vagas, movimento considerado típico após grandes eventos, quando parte das contratações temporárias é encerrada. Ainda assim, o desempenho geral do ano permaneceu amplamente positivo.

Belém no top 10 nacional

O desempenho do setor também colocou Belém entre os principais polos de geração de empregos no turismo no país. Em 2025, a capital paraense ocupou a 9ª posição no ranking nacional de saldo de empregos nas atividades turísticas, com 2.122 vagas formais criadas, à frente de cidades como Goiâna (1.766). O resultado posiciona Belém ao lado de grandes centros urbanos brasileiros, como São Paulo (14.633), Rio de Janeiro (5.761), Salvador (3.561), Brasília (3.306) e Recife (2.829), refletindo o impacto da COP 30 e o avanço da cidade como um dos principais destinos turísticos em expansão no Brasil.