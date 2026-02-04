Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Casa Prospera Pará é lançada em Icoaraci para fortalecer o empreendedorismo local

Espaço oferece capacitação gratuita para empreendedores e microempreendedores em Icoaraci

Jéssica Nascimento
fonte

O projeto oferece cursos de gestão financeira, marketing digital, comunicação e inovação em negócios (Carmem Helena/O Liberal)

O Instituto Equatorial, em parceria com o Instituto BR, lançou nesta quarta-feira (4) a Casa Prospera Pará, no distrito de Icoaraci, em Belém. O espaço foi criado para fomentar o empreendedorismo local por meio de cursos gratuitos, consultorias e rodadas de negócios, beneficiando empreendedores e microempreendedores das comunidades atendidas pelo Grupo Equatorial.

A Casa Prospera Pará integra o Projeto Prospera Pará e vai ofertar mais de 550 atendimentos, com capacitações nas áreas de gestão financeira, marketing digital, comunicação, inovação em negócios e uso estratégico das redes sociais. A proposta é contribuir para a profissionalização dos pequenos negócios e para o aumento da renda dos participantes.

Segundo o superintendente de Sustentabilidade e diretor do Instituto Equatorial, Carlos Afonso de Melo, a iniciativa reflete a visão do grupo de ir além da distribuição de energia elétrica.“A gente quer fazer algo muito maior do que apenas distribuir energia. Queremos impactar as comunidades onde estamos, fazendo a diferença e melhorando a vida das pessoas”, afirmou.

VEJA MAIS 

image Ligação provisória de energia: veja como solicitar para trabalhar no Carnaval
O serviço é destinado a eventos temporários, como barracas, pontos de venda informais e estruturas montadas para o Carnaval

image Do closet ao feed: páginas de ‘desapego’ no Instagram viram renda extra para empreendedoras de Belém
Venda direta, baixo custo e criatividade impulsionam mulheres a transformar roupas usadas em dinheiro e dar os primeiros passos no empreendedorismo digital


Impacto nas comunidades e desenvolvimento sustentável

Presente em sete estados brasileiros e responsável pelo atendimento a cerca de 13 milhões de pessoas, o Grupo Equatorial aposta em projetos de impacto social como estratégia de desenvolvimento sustentável. 

De acordo com Carlos Afonso, o objetivo é impulsionar negócios locais e gerar transformações duradouras.“Vamos ajudar pessoas que já têm seus pequenos negócios a transformá-los, melhorar a renda e olhar para um futuro melhor, não só para elas, mas também para as próximas gerações”, destacou.

imageCarlos Afonso de Melo, superintendente de sustentabilidade e diretor do Instituto Equatorial (Carmem Helena/ O Liberal)

Além dos cursos, a Casa Prospera também deve promover rodadas de negócios, ampliando as oportunidades de conexão e crescimento para os empreendedores atendidos.

Compromisso com o desenvolvimento socioeconômico

O assessor de Relações Institucionais da Equatorial, Mauro Chaves, ressaltou que o projeto materializa um compromisso construído ao longo de mais de duas décadas de atuação do grupo no país.

imageMauro Chaves, assessor de relações institucionais da Equatorial (Carmem Helena/ O Liberal)

“A Equatorial nunca se limitou apenas à infraestrutura para fornecimento de energia. Sempre se preocupou em promover transformação social e econômica nas regiões onde atua”, afirmou. Segundo ele, a Casa Prospera reforça os princípios sociais, ambientais e de governança da empresa.

“Nós acreditamos que este é um projeto ganha-ganha, porque contribui para a geração de emprego, renda e para um crescimento sustentável”, completou.

Espaço de oportunidades e parceria 

A Casa Prospera Pará passa a funcionar como um espaço permanente de capacitação e apoio aos negócios locais, fortalecendo a economia de Icoaraci e da Região Metropolitana de Belém. Para a Equatorial Pará, o projeto simboliza uma parceria de longo prazo com os empreendedores. “Queremos caminhar lado a lado para um futuro mais próspero, sustentável e de sucesso para todos”, concluiu Mauro Chaves.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Equatorial

empreendedorismo

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Capacitação

Casa Prospera Pará é lançada em Icoaraci para fortalecer o empreendedorismo local

Espaço oferece capacitação gratuita para empreendedores e microempreendedores em Icoaraci

04.02.26 11h41

DESAPEGO

Do closet ao feed: páginas de ‘desapego’ no Instagram viram renda extra para empreendedoras de Belém

Venda direta, baixo custo e criatividade impulsionam mulheres a transformar roupas usadas em dinheiro e dar os primeiros passos no empreendedorismo digital

04.02.26 7h45

Economia

Setor imobiliário na Grande Belém cresce R$ 2,3 bilhões em 2025, alta de 81,9% em relação a 2024

Análise é do 31º Censo Imobiliário da Região Metropolitana de Belém

03.02.26 21h18

Economia

Indústria paraense fecha 2025 com saldo positivo, apesar de retração sazonal no fim do ano

Dados foram levantados pelo Observatório da Indústria do Pará, a partir de informações do Ministério do Trabalho 

03.02.26 20h04

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Economia

Atracado em Barcarena, navio com manganês para exportação, é denunciado por extração clandestina

Navio Zante Dawn tem 32 mil toneladas de minério de exploração clandestina no Pará, informa agência nacional de notícias

28.01.26 20h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda