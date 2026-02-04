Casa Prospera Pará é lançada em Icoaraci para fortalecer o empreendedorismo local

O Instituto Equatorial, em parceria com o Instituto BR, lançou nesta quarta-feira (4) a Casa Prospera Pará, no distrito de Icoaraci, em Belém. O espaço foi criado para fomentar o empreendedorismo local por meio de cursos gratuitos, consultorias e rodadas de negócios, beneficiando empreendedores e microempreendedores das comunidades atendidas pelo Grupo Equatorial.

A Casa Prospera Pará integra o Projeto Prospera Pará e vai ofertar mais de 550 atendimentos, com capacitações nas áreas de gestão financeira, marketing digital, comunicação, inovação em negócios e uso estratégico das redes sociais. A proposta é contribuir para a profissionalização dos pequenos negócios e para o aumento da renda dos participantes.

Segundo o superintendente de Sustentabilidade e diretor do Instituto Equatorial, Carlos Afonso de Melo, a iniciativa reflete a visão do grupo de ir além da distribuição de energia elétrica.“A gente quer fazer algo muito maior do que apenas distribuir energia. Queremos impactar as comunidades onde estamos, fazendo a diferença e melhorando a vida das pessoas”, afirmou.

VEJA MAIS



Impacto nas comunidades e desenvolvimento sustentável

Presente em sete estados brasileiros e responsável pelo atendimento a cerca de 13 milhões de pessoas, o Grupo Equatorial aposta em projetos de impacto social como estratégia de desenvolvimento sustentável.

De acordo com Carlos Afonso, o objetivo é impulsionar negócios locais e gerar transformações duradouras.“Vamos ajudar pessoas que já têm seus pequenos negócios a transformá-los, melhorar a renda e olhar para um futuro melhor, não só para elas, mas também para as próximas gerações”, destacou.

Carlos Afonso de Melo, superintendente de sustentabilidade e diretor do Instituto Equatorial (Carmem Helena/ O Liberal) Carlos Afonso de Melo, superintendente de sustentabilidade e diretor do Instituto Equatorial (Carmem Helena/ O Liberal)

Além dos cursos, a Casa Prospera também deve promover rodadas de negócios, ampliando as oportunidades de conexão e crescimento para os empreendedores atendidos.

Compromisso com o desenvolvimento socioeconômico

O assessor de Relações Institucionais da Equatorial, Mauro Chaves, ressaltou que o projeto materializa um compromisso construído ao longo de mais de duas décadas de atuação do grupo no país.

Mauro Chaves, assessor de relações institucionais da Equatorial (Carmem Helena/ O Liberal) Mauro Chaves, assessor de relações institucionais da Equatorial (Carmem Helena/ O Liberal)

“A Equatorial nunca se limitou apenas à infraestrutura para fornecimento de energia. Sempre se preocupou em promover transformação social e econômica nas regiões onde atua”, afirmou. Segundo ele, a Casa Prospera reforça os princípios sociais, ambientais e de governança da empresa.

“Nós acreditamos que este é um projeto ganha-ganha, porque contribui para a geração de emprego, renda e para um crescimento sustentável”, completou.

Espaço de oportunidades e parceria

A Casa Prospera Pará passa a funcionar como um espaço permanente de capacitação e apoio aos negócios locais, fortalecendo a economia de Icoaraci e da Região Metropolitana de Belém. Para a Equatorial Pará, o projeto simboliza uma parceria de longo prazo com os empreendedores. “Queremos caminhar lado a lado para um futuro mais próspero, sustentável e de sucesso para todos”, concluiu Mauro Chaves.