Setor imobiliário na Grande Belém cresce R$ 2,3 bilhões em 2025, alta de 81,9% em relação a 2024

O mercado imobiliário da Região Metropolitana de Belém encerrou o quarto trimestre de 2025 com equilíbrio entre oferta e demanda. Mesmo com um volume mais controlado de lançamentos, o Valor Geral de Vendas (VGV) lançado apresentou crescimento.

Em Belém, o VGV acumulado em 12 meses chegou a aproximadamente R$ 2,3 bilhões em dezembro de 2025, representando alta de 81,9% em relação a dezembro de 2024. Em Ananindeua, o crescimento no mesmo período foi de 152,1%, ainda que com base em um número menor de empreendimentos.

A leitura é do 31º Censo Imobiliário da Região Metropolitana, do Sindicato da Indústria da Construção do Pará (Sinduscon-PA), com correalização da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), do Sesi e do Senai, e apoio da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), com base em dados consolidados do setor residencial vertical.

O levantamento aponta que, ao longo de 2025, o mercado operou com maior cautela nos lançamentos, priorizando produtos mais alinhados ao perfil do comprador local. No acumulado de 12 meses até o quarto trimestre, Belém e Ananindeua registraram 16 e 3 empreendimentos verticais lançados, respectivamente, refletindo uma estratégia mais seletiva por parte das empresas.

Valor do metro quadrado em Belém é R$ 11.861, valorização de 13%

Conforme a análise, o preço médio do metro quadrado residencial vertical em Belém alcançou R$ 11.861 no quarto trimestre de 2025, com valorização acumulada de 13,2% nos últimos três anos. No comparativo trimestral, a variação foi de 2%, indicando um movimento de valorização gradual e sem distorções bruscas.

"Os dados indicam que o mercado tem apostado em projetos mais bem estruturados, com maior valor agregado e melhor posicionamento, em vez de volume elevado de lançamentos”, enfatiza o Censo.

De acordo com o levantamento, no campo das vendas, o mercado apresentou estabilidade e boa capacidade de absorção. No acumulado de 12 meses até o quarto trimestre de 2025, o VGV vendido na Região Metropolitana cresceu 14,2% em relação ao ano anterior.

Conforme a análise, “o desempenho comercial reforça a tendência de um comprador mais criterioso, que valoriza localização, tipologia e preço compatível com sua capacidade de pagamento”.

Oferta se concentra em empreendimentos recentes

A oferta final de unidades verticais na Região Metropolitana somou 2.674 unidades no quarto trimestre de 2025, sendo 2.039 em Belém e 635 em Ananindeua. Desse total, mais de 80% da oferta em Belém corresponde a empreendimentos lançados a partir de 2023, com destaque para os lançamentos de 2025, que concentram 43,9% da oferta disponível na capital .

Em relação às tipologias, os imóveis de 2 dormitórios lideram a oferta, representando 43,8% das unidades em Belém e 73,1% em Ananindeua, evidenciando a preferência do mercado por produtos voltados à classe média e ao público de entrada no setor imobiliário .

Para o Sinduscon-PA, os resultados do 31º Censo Imobiliário reforçam a importância da produção contínua de dados como instrumento estratégico para o setor. As informações servem de base para decisões empresariais mais assertivas, avaliação de riscos, planejamento urbano e formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana de Belém.