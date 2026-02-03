Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Comissão é instalada para analisar MP que muda regras de pagamento do seguro-defeso

Comissão Mista analisa a Medida Provisória (MP) que ainda pode receber emendas antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado

O Liberal
fonte

Pará tem cerca de 200 mil pescadores, e a atividade tem papel central na economia e na segurança alimentar estadual (Marco Santos / Agência Pará)

O Congresso instalou nesta terça-feira (3) comissão mista para analisar a medida provisória que muda as regras do pagamento do seguro-defeso. Por aclamação, o deputado Josenildo (PDT-AP) foi eleito presidente do colegiado. O senador Beto Faro (PT-PA) e o deputado Sidney Leite (PSD-AM) foram indicados relator e relator-revisor, respectivamente. A Comissão Mista segue analisando a proposta, que ainda pode receber emendas antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.

Em seu pronunciamento, Beto Faro destacou a importância da MP 1.323/2025 para a Amazônia e pediu celeridade nos trabalhos da comissão, lembrando que atrasos no pagamento do seguro podem levar pescadores a atuar em período de pesca proibida. “Qualquer medida que trate dessa questão cria um impacto rapidamente nos municípios, e na questão ambiental, inclusive a reprodução das espécies”, disse.

VEJA MAIS

image Decreto adia exigência de nova carteira de identidade para concessão do seguro-defeso
De acordo com o decreto, a concessão e renovação do benefício agora segue o cronograma regulamentado pelo governo

O parlamentar destacou que o Pará concentra mais de 200 mil pescadores, e que a atividade tem papel central na economia e na segurança alimentar do estado. Segundo Faro, qualquer alteração no benefício precisa considerar não apenas o ajuste fiscal, mas também os impactos sociais e ambientais. “Sem a garantia do seguro-defeso, não há proteção das espécies, comprometendo o estoque pesqueiro e efeitos diretos sobre a economia”, afirmou.

Beto Faro sugeriu ao deputado Carlos Zarattini (PT-SP) a criação de uma comissão com representantes dos ministérios envolvidos e do INSS, com o objetivo de dialogar diretamente com as categorias afetadas e buscar soluções equilibradas.

O senador ponderou que as medidas previstas na MP, da forma como estão, não atacam o cerne das fraudes. “Há o risco de que elas sejam ampliadas, porque muitas prefeituras não estão aparelhadas para executar esse serviço”, disse.

Embora tenha reafirmado a necessidade de combater irregularidades, Faro defendeu que o processo respeite o princípio da justiça social, protegendo trabalhadores que dependem diretamente de políticas públicas para garantir renda mínima durante o período de reprodução dos peixes.

O procedimento de cadastro foi alvo de críticas de deputados. Entre outros comentários, Sidney Leite sublinhou que a “grande maioria dos pescadores” tem dificuldades para acesso ao sistema Gov.br para envio de relatórios de atividade pesqueira. Carla Dickson (União-RN) também repercutiu reclamações de colônias de pesca em seu estado sobre entraves burocráticos que levaram a atraso no pagamento de benefícios.

Fausto Jr. (União-AM) disse que a exigência de cadastro pelo Gov.br impactaram negativamente as pessoas que mais precisam de atenção. Márcio Honaiser (PDT-MA) cobrou justiça aos pescadores legítimos, mas ressaltou que muitos não têm acesso à tecnologia digital. E Dr. Francisco (PT-PI) afirmou contar com a sensibilidade do presidente da comissão para simplificar o cadastramento de pescadores.

MP – Publicada em 5 de novembro de 2025, a MP 1.323/2025 transferiu do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho a responsabilidade de receber, processar e habilitar os beneficiários do seguro-desemprego do pescador artesanal (seguro-defeso). Além disso, os beneficiários deverão ser inscritos no CadÚnico, fornecer dados biométricos de modo a evitar fraudes, e atender a novos requisitos para concessão e manutenção do seguro.

Entenda a proposta

O que é?  
A medida altera a legislação sobre o seguro-desemprego para pescadores artesanais durante o período de defeso (período em que a pesca é proibida para proteger a reprodução das espécies). As mudanças incluem a transferência da gestão do benefício para o Ministério do Trabalho e Emprego, a exigência de registro biométrico e inscrição no Cadastro Único, e a implementação de medidas para combater fraudes.

As possíveis consequências da medida incluem:  
- maior acesso ao benefício e simplificação dos procedimentos para os pescadores;  
- fortalecimento dos mecanismos de controle e combate a fraudes, garantindo que os recursos sejam destinados aos verdadeiros beneficiários;  
- modernização e otimização do benefício, beneficiando milhares de famílias que dependem da pesca artesanal; e  
- estabelecimento de um teto de despesas para 2025, alinhado às regras fiscais, sem aumentar a dotação orçamentária já existente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Comissão é instalada para analisar MP que muda regras de pagamento do seguro-defeso

Comissão Mista analisa a Medida Provisória (MP) que ainda pode receber emendas antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado

03.02.26 18h17

DENÚNCIA

Auxílio de R$ 2 mil: alunas denunciam atraso em pagamento da prefeitura de Ananindeua

Cerca de 2 mil mulheres que concluíram curso 'Doces que Encantam' aguardam recurso; participantes dizem ter assinado recibos sem data

03.02.26 18h00

instituições financeiras

Portabilidade de crédito via Open Finance começa a operar no Brasil; veja como funciona

Serviço permite transferência digital de empréstimos pessoais entre bancos e promete ampliar concorrência no setor

03.02.26 16h45

INADIMPLÊNCIA

Mais de 116 mil universitários no Pará enfrentam dívidas para manter estudos

Serasa reúne mais de 7,4 milhões de ofertas de dívidas de universidades para estudantes negociarem com descontos

03.02.26 16h10

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda