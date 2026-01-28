Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

Thaline Silva*
fonte

Candidatos à primeira habilitação poderão escolher se desejam realizar a formação prática por meio de autoescolas ou com instrutores autônomos (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou, nesta quarta-feira (28), o cadastro de instrutores de trânsito autônomos interessados em ministrar aulas práticas de direção veicular a candidatos à primeira habilitação. As regras para a atuação desses profissionais estão previstas na Portaria nº 323/2026, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Com a medida, candidatos à primeira habilitação poderão escolher se desejam realizar a formação prática por meio de autoescolas ou com instrutores autônomos. A iniciativa segue a Resolução nº 1.020, de dezembro de 2025, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e integra as etapas de implementação do programa federal CNH do Brasil.

VEJA MAIS 

image Detran Pará elimina obrigatoriedade da prova da baliza para CNH; saiba mais
A prova de baliza é conhecida por ser tradicionalmente o ponto de reprovação no exame prático e temida por muitos recém-habilitados

image Detran de SP faz novas mudanças em processo para tirar CNH; veja alterações

Requisitos 

• Ter no mínimo 21 anos de idade

• Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) há pelo menos dois anos na categoria em que pretende atuar

• Não estar com penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir

• Não ter cometido infrações gravíssimas nos 12 meses anteriores ao pedido

Cadastro 

Os interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro, cópia da CNH, diploma ou certificado de conclusão do ensino médio e certificado de conclusão do curso específico de capacitação para instrutores de trânsito, conforme as normas do Contran, entre outros documentos exigidos. O cadastro terá validade de 12 meses

Após a validação do cadastro, os instrutores deverão registrar as aulas ministradas na plataforma da CNH Brasil, em sistema informatizado disponibilizado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O Detran informou que irá fiscalizar o exercício da atividade e poderá adotar medidas administrativas em caso de descumprimento das normas estabelecidas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DETRAN

cadastro

instrutor

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

energia elétrica

Aneel: Mês de fevereiro terá bandeira tarifária verde, mesmo patamar de janeiro

O anúncio vem conforme a previsão para os primeiros meses do ano

30.01.26 18h33

REPERCUSSÃO

Motta: Foi equivocada a declaração da Simone Tebet de que o Congresso sequestra orçamento

Tebet afirmou que parte do orçamento "foi sequestrado por um Congresso cada vez mais dependente do Orçamento brasileiro muitas vezes eleitoral".

30.01.26 14h43

investigação

Vorcaro ataca Banco Central: 'prejudicou não só a mim, mas o sistema financeiro'

A Operação Compliance Zero, investigação sobre fraudes de R$ 12,2 bilhões no Master.

30.01.26 14h38

ameaça?

Trump diz que acordo entre Reino Unido e China é 'muito perigoso' e amplia alerta ao Canadá

O presidente norte-americano fez os comentários na noite de quinta-feira ao chegar à estreia de um documentário sobre sua esposa, Melania Trump.

30.01.26 14h18

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda