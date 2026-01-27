Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Detran Pará elimina obrigatoriedade da prova da baliza para CNH; saiba mais

A prova de baliza é conhecida por ser tradicionalmente o ponto de reprovação no exame prático e temida por muitos recém-habilitados

Gabrielle Borges
fonte

Baliza deixa de ser obrigatória em alguns estados do Brasil (Reprodução)

O novo modelo para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil já mudou a rotina de candidatos em alguns estados ao eliminar, em parte do país, a prova de baliza, tradicional ponto de reprovação no exame prático e temida de muitos recém-habilitados. O Pará é um dos estados que optou em eliminar a etapa da prova.

Com a entrada em vigor da Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no início do mês, o teste deixou de ser exigido em estados como São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Pará.

No caso do Pará, a mudança já está valendo desde 19 de janeiro: quem vai tirar a primeira CNH não precisa mais fazer a baliza na prova prática do Detran. A medida se aplica a todos os exames realizados no estado, tornando o processo menos rígido e reduzindo um dos principais obstáculos enfrentados pelos candidatos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Detran-SP acaba com baliza e autoriza uso de carro automático no exame prático; veja o que muda]]

image Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!
Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil


image Exame toxicológico para CNH: saiba quais drogas podem dar positivo e como funciona a análise
Com a ampliação da exigência do exame toxicológico para motoristas, cresce a preocupação sobre quais drogas podem resultar em reprovação

A mudança segue a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em dezembro de 2025. O texto atualiza as regras sobre a aprendizagem e a formação de candidatos à CNH, alinhando o processo à implementação do Programa CNH do Brasil, iniciativa do Governo Federal.

Como vai funcionar a prova prática agora?

Com a nova regra, o trajeto da prova prática segue o mesmo, mas o foco muda: agora, a avaliação privilegia a atenção à sinalização e ao cumprimento das normas de segurança viária. Os avaliadores passam a observar principalmente o comportamento do condutor, o conhecimento sobre a via e a capacidade de conduzir com segurança.

O Detran informa ainda que a baliza deixou de ser obrigatória tanto para candidatos com processos em andamento quanto para aqueles que vão iniciar o procedimento.

Outras mudanças importantes

As principais mudanças no processo de obtenção da CNH trazem alterações importantes:

  • Fim da eliminação automática na baliza: o erro nessa etapa não resulta mais na eliminação imediata do exame.
  • Prova em carro automático: pela primeira vez, candidatos podem fazer o teste prático em veículos com câmbio automático. Mesmo assim, a habilitação continua válida também para dirigir carros manuais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

belém

detran

Nova CNH

mudanças nova cnh

baliza
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

MAIS LIDAS EM BELÉM

NOSTALGIA

Belém não tem orelhões em funcionamento, mas aparelhos inabilitados lembram o passado da cidade

Em todo o Pará, ainda existem mais de 900 orelhões em operação, instalados principalmente em áreas com menor cobertura de telefonia móvel

25.01.26 8h00

NAS RUAS

RMB concentra quase 70% da população em situação de rua do Pará; Belém lidera ranking

Na capital, são 1.474 pessoas em situação de rua, o equivalente a 46,38% do total registrado na RMB

25.01.26 8h00

GREVE

Servidores da Assistência Social fazem caminhada até a Prefeitura de Belém no 8º dia de greve

A mobilização protesta contra a Lei nº 10.266/26, que institui o novo Estatuto dos Servidores Municipais

26.01.26 12h05

MAUS-TRATOS

Lei amplia punições e prevê multa para maus-tratos a animais em Belém

Prefeito Igor Normando diz que casos como o do cão Orelha não podem ficar impunes

26.01.26 19h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda