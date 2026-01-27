Detran Pará elimina obrigatoriedade da prova da baliza para CNH; saiba mais

O novo modelo para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil já mudou a rotina de candidatos em alguns estados ao eliminar, em parte do país, a prova de baliza, tradicional ponto de reprovação no exame prático e temida de muitos recém-habilitados. O Pará é um dos estados que optou em eliminar a etapa da prova.

Com a entrada em vigor da Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no início do mês, o teste deixou de ser exigido em estados como São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Pará.

No caso do Pará, a mudança já está valendo desde 19 de janeiro: quem vai tirar a primeira CNH não precisa mais fazer a baliza na prova prática do Detran. A medida se aplica a todos os exames realizados no estado, tornando o processo menos rígido e reduzindo um dos principais obstáculos enfrentados pelos candidatos.

A mudança segue a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em dezembro de 2025. O texto atualiza as regras sobre a aprendizagem e a formação de candidatos à CNH, alinhando o processo à implementação do Programa CNH do Brasil, iniciativa do Governo Federal.

Como vai funcionar a prova prática agora?

Com a nova regra, o trajeto da prova prática segue o mesmo, mas o foco muda: agora, a avaliação privilegia a atenção à sinalização e ao cumprimento das normas de segurança viária. Os avaliadores passam a observar principalmente o comportamento do condutor, o conhecimento sobre a via e a capacidade de conduzir com segurança.

O Detran informa ainda que a baliza deixou de ser obrigatória tanto para candidatos com processos em andamento quanto para aqueles que vão iniciar o procedimento.

Outras mudanças importantes

As principais mudanças no processo de obtenção da CNH trazem alterações importantes:

Fim da eliminação automática na baliza: o erro nessa etapa não resulta mais na eliminação imediata do exame.

o erro nessa etapa não resulta mais na eliminação imediata do exame. Prova em carro automático: pela primeira vez, candidatos podem fazer o teste prático em veículos com câmbio automático. Mesmo assim, a habilitação continua válida também para dirigir carros manuais.

