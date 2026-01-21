Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) publicou, no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (21), a Portaria N°135/2026 que reduz os valores dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica. As taxas, que antes custavam cerca de R$ 350, agora passam a R$ 77 para os exames de aptidão física e mental e de R$ 103 para os exames de avaliação psicológica.

Conforme os novos valores, a soma dos gastos total é de R$ 180, acompanhando o teto máximo estabelecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A medida já está valendo e objetiva se adequar às normas de implantação do Programa CNH do Brasil, do governo federal.

O Programa busca desburocratizar e baratear o custo da CNH no país para que mais pessoas possam ter acesso ao documento. A intenção, reforça o Detran, é reduzir o índice de motoristas conduzindo veículo sem a habilitação e oferecer mais oportunidades no mercado de trabalho.

Com os valores mais acessíveis, os candidatos poderão se planejar melhor para custear a CNH. Cabe aos Detrans adotarem as medidas para que o Programa possa ser efetivamente implementado nos Estados.

“Desde que o CNH do Brasil foi implantado, o Detran-PA tem agilizado a adoção das regras para beneficiar um número cada vez maior de usuários. A redução dessas taxas agora é oficial e mais um passo no sentido de garantir que os futuros condutores possam usufruir desse programa federal de forma mais acessível”, destaca a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.