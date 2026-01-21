Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

O Liberal
fonte

Programa CNH do Brasil, do governo federal, quer baratear o custo da CNH para que mais pessoas possam ter o documento (Foto: Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) publicou, no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (21), a Portaria N°135/2026 que reduz os valores dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica. As taxas, que antes custavam cerca de R$ 350, agora passam a R$ 77 para os exames de aptidão física e mental e de R$ 103 para os exames de avaliação psicológica.

Conforme os novos valores, a soma dos gastos total é de R$ 180, acompanhando o teto máximo estabelecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A medida já está valendo e objetiva se adequar às normas de implantação do Programa CNH do Brasil, do governo federal.

O Programa busca desburocratizar e baratear o custo da CNH no país para que mais pessoas possam ter acesso ao documento. A intenção, reforça o Detran, é reduzir o índice de motoristas conduzindo veículo sem a habilitação e oferecer mais oportunidades no mercado de trabalho.

Com os valores mais acessíveis, os candidatos poderão se planejar melhor para custear a CNH. Cabe aos Detrans adotarem as medidas para que o Programa possa ser efetivamente implementado nos Estados.

“Desde que o CNH do Brasil foi implantado, o Detran-PA tem agilizado a adoção das regras para beneficiar um número cada vez maior de usuários. A redução dessas taxas agora é oficial e mais um passo no sentido de garantir que os futuros condutores possam usufruir desse programa federal de forma mais acessível”, destaca a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

programa cnh do brasil
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

DECISÃO

Walfrido Warde deixa a defesa de Daniel Vorcaro, do Banco Master

O Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro, na esteira da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

21.01.26 18h03

EXPECTATIVA

Trump diz que chegou a estrutura de acordo para Groenlândia e que tarifas não serão aplicadas

"Mais informações serão disponibilizadas à medida que as discussões avançarem", pontuou.

21.01.26 16h58

avanço

EUA lideram corrida de IA no mundo, mas precisam dobrar produção de energia, diz Trump

Trump disse que os norte-americanos estão liderando o mercado de inteligência artificial (IA) no mundo, à frente da China, por uma grande diferença

21.01.26 14h18

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ALUGUEL MAIS CARO

Belém é a segunda capital e a quarta cidade do Brasil com maior aumento no preço do aluguel em 2025

Cidade também registrou o metro quadrado mais caro entre as capitais monitoradas, segundo dados do Índice FipeZAP.

16.01.26 8h30

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

PREVIDÊNCIA

Reajuste do INSS para aposentados e pensionistas injeta cerca de R$ 220 milhões no Pará

Benefícios acima do mínimo sobem 3,9%, mas correção fica abaixo da inflação oficial do país

14.01.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda