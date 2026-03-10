Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Fórum Norte e Nordeste debate infraestrutura urbana e desafios das mudanças climáticas em Belém

Caixa Econômica alerta para avanço dos desastres naturais no país e defende planejamento urbano, saneamento e moradias resilientes para enfrentar eventos climáticos extremos

O Liberal
fonte

Projetos de cidades resilientes a crises climáticas é foco de fórum sobre construção (Talisson Lima)

A ampliação dos desastres naturais e a necessidade de fortalecer a infraestrutura urbana foram o tema central do X Encontro do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), em Belém. No evento, a diretora executiva da Caixa Econômica Federal, Daniele Mendonça, alertou para a rapidez com que os impactos e os ventos climáticos adversos têm tomado conta de todo o território nacional. Ela dá ênfase à atuação da instituição frente ao tema e aponta que, das 662 cidades que solicitaram auxílio do “Saque-Calamidade” em meio a grandes desastres, 100 delas eram da região Norte do país e outras 75 do Nordeste.

A diretora destacou que o principal desafio está no planejamento das cidades para enfrentar eventos climáticos cada vez mais frequentes. Segundo ela, os dados de 2025 mostram um cenário alarmante, com todas as regiões do país afetadas por calamidades. “As mudanças climáticas são inevitáveis, e por isso precisamos investir em infraestrutura, planejamento urbano e saneamento para tornar as cidades mais resilientes e proteger a população”, afirma.

Ela defende o papel do setor da construção civil e de fóruns de debate como o FNNIC na elaboração de soluções estruturais para o futuro das cidades, sobretudo das regiões mais vulneráveis.

“A participação do Fórum Norte e Nordeste é fundamental para pensar projetos alinhados com esse modelo de cidades resilientes. Precisamos repensar a construção de moradias, a infraestrutura urbana e o saneamento, utilizando estudos e sistemas de monitoramento de desastres climáticos”, disse.

Para o presidente do Fórum, Marcos Holanda, esse diálogo entre autoridades, especialistas e o setor produtivo é uma agenda urgente e estratégica para o país. “O Brasil é, na verdade, uma composição de diversas realidades regionais. A ausência de uma entidade regional forte, capaz de representar os interesses do Norte e Nordeste, trouxe dificuldades significativas”, enfatiza.

Holanda lembra que até 2022, em uma década, cerca de 100 bilhões de reais que seriam investidos em projetos do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) nessas regiões foram realocados para as regiões Sul e Sudeste.

“Felizmente, observamos um progresso significativo, pois de 2022 a 2025 houve um aumento de 58% na quantidade de unidades habitacionais construídas pelo programa, um resultado que nos orgulha. Especificamente no Pará, o crescimento foi de 103% nesse período, e no Nordeste, o aumento foi de 101%. Esses dados comprovam a contribuição fundamental do fórum, bem como a efetiva absorção das discussões pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica Federal”, concluiu Holanda.

Medidas

Para lidar da melhor maneira e mais rápida, a instituição aposta em diálogo com diversos setores e intervenções práticas aos atingidos. “Destaco dois pontos importantes: a atuação da Caixa em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e as Defesas Civis na identificação e avaliação das calamidades, e a iniciativa do Ministério do Trabalho que autoriza o saque imediato do FGTS para municípios em situação de calamidade reconhecida”, afirma a diretora da Caixa.

Após o reconhecimento oficial da situação de calamidade, o banco agiliza o acesso aos recursos pelos trabalhadores. “Uma vez reconhecida a calamidade, a Caixa agiliza o processo e permite que o trabalhador solicite o saque do FGTS pela internet, sem precisar se deslocar até uma agência”, destaca.

Além do acesso aos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa também mobiliza estruturas emergenciais para atender a população diretamente nos locais afetados. Esse apoio mais estrutural se dá por meio de serviços móveis, normalmente com caminhões-agência, que facilitam o atendimento nas regiões e para as pessoas afetadas.

A participação da instituição na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém no último ano, também serviu ao mesmo propósito, com a apresentação de um protocolo específico de atuação para situações de calamidade climática, com medidas destinadas a acelerar o atendimento às vítimas e apoiar municípios atingidos.

“Até 2022, o mundo já observava transformações importantes no clima, mas no Brasil o debate ainda era incipiente. Os eventos extremos estavam mais concentrados nas regiões Sudeste e Sul, com excesso de chuvas ou períodos de seca. Nos últimos anos, porém, essa realidade mudou de forma muito significativa”, explica a diretora, sobre a necessidade de se dedicar ao tema.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Planejamento

Fórum Norte e Nordeste debate infraestrutura urbana e desafios das mudanças climáticas em Belém

Caixa Econômica alerta para avanço dos desastres naturais no país e defende planejamento urbano, saneamento e moradias resilientes para enfrentar eventos climáticos extremos

10.03.26 18h35

bolsa de valores

Ibovespa tem 2º dia de recuperação, em alta de 1,4%, aos 183,4 mil pontos

O giro desta terça-feira ficou em R$ 31,3 bilhões, após ter chegado a R$ 37,6 bilhões na segunda-feira

10.03.26 18h30

SEMINÁRIO EM BELÉM

Seminário em Belém debate reforma tributária e desafios da transição para novo sistema de consumo

Evento no Centro Universitário Fibra reúne especialistas, autoridades e setor produtivo para discutir impactos da Emenda Constitucional 132 e o modelo de IVA Dual

10.03.26 18h03

Variedade

Feira do Pescado mobiliza órgãos para Semana Santa no Pará

Reunião da Sedap articula ações de segurança, controle e oferta do produto em Belém e mais de 70 municípios

10.03.26 17h12

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Melhor prevenir

Imposto de Renda 2026: contribuintes já devem se preparar para as novas regras

Contador orienta que organização antecipada de documentos e atenção aos rendimentos podem evitar erros e acelerar restituição

06.03.26 8h00

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

Economia

Supermercado abre mais de 100 vagas de emprego em Belém, Ananindeua e outras cidades do Pará

Oportunidades são para diversas funções operacionais, com inscrição online. Todas as vagas são inclusivas para pessoas com deficiência

04.03.26 11h47

FRUTAS DA REGIÃO

Uxi, piquiá, sapotilha: chuvas aumentam oferta de frutas regionais da Amazônia nas feiras de Belém

De muruci a bacuri, feiras locais se movimentam com frutas típicas da estação e preços variam conforme a safra

03.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda