Economia

Economia

Feira do Pescado mobiliza órgãos para Semana Santa no Pará

Reunião da Sedap articula ações de segurança, controle e oferta do produto em Belém e mais de 70 municípios

O Liberal
fonte

semana santa mobiliza ação em conjunto em torno do pescado vendido em Belém

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) reuniu, na manhã desta terça-feira (10), representantes de sete órgãos públicos das esferas estadual e municipal para alinhar as ações relacionadas à realização da tradicional Feira do Pescado da Semana Santa. O encontro ocorreu no auditório da sede da secretaria e teve como objetivo garantir segurança, qualidade e acesso da população ao pescado durante o período. Neste ano, a feira ocorrerá nos dias 1º e 2 de abril, quarta e quinta-feira da Paixão.

Segundo o diretor de Pesca da Sedap, Orlando Lobato, a programação deverá contar com a participação de mais de 70 municípios das diferentes Regiões de Integração do Pará. Ele explicou que a reunião faz parte da preparação anual do evento e serve para discutir temas essenciais para o funcionamento da feira.

“Como acontece todos os anos, reunimos os parceiros para tratar de pontos importantes, como definição de preços, qualidade do pescado, atuação dos órgãos de fiscalização, questões sanitárias, locais de realização e também a segurança pública no entorno das feiras”, afirmou.

A iniciativa busca assegurar o abastecimento do produto para os consumidores que mantêm a tradição de consumir peixe na Semana Santa, especialmente a população de menor renda. O coordenador de Aquicultura da Sedap, Alan Pragana, destacou que a integração entre os órgãos é fundamental para garantir o bom funcionamento do evento em todo o estado.

“É essencial manter todos os parceiros alinhados para oferecer as melhores condições de atendimento à população pelo Governo do Estado do Pará. Vale lembrar que a feira acontece em praticamente todos os municípios. A Sedap atua de forma mais direta em Belém e Ananindeua, enquanto as prefeituras realizam suas programações em parceria conosco”, explicou.

Em Belém, a feira ocorrerá em quatro pontos da cidade: no Centur, na Usina da Paz Guamá, na sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Já em Ananindeua, a programação será realizada na Usina da Paz Icuí-Guajará.

Durante a reunião, o representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Everson Costa, ressaltou que fatores como as mudanças nas marés, o período de defeso e a forte demanda pelo pescado paraense em outras regiões do país influenciam a oferta do produto nesta época do ano. Por isso, segundo ele, é fundamental criar estratégias que ampliem o acesso da população ao alimento.

“A Sedap, mais uma vez, articula a realização das feiras do pescado, uma iniciativa muito importante não apenas para ampliar a oferta, mas principalmente para garantir o acesso da população de menor renda. O objetivo da reunião foi alinhar ações com os parceiros, fortalecer a comercialização e a divulgação, além de discutir a edição de decretos que funcionam como instrumentos importantes para assegurar essa oferta”, observou.

Representando a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Marcos Alves informou que o órgão já iniciou o planejamento integrado com as instituições responsáveis pela segurança pública. “Estamos trabalhando para garantir a segurança tanto na Feira do Pescado quanto na comercialização realizada na Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso”, afirmou.

Também participaram do encontro representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Seap) e da Vigilância Sanitária.

A Feira do Pescado 2026 será realizada pelo Governo do Estado em Belém e em mais de 70 municípios paraenses, com apoio das prefeituras. A programação ocorrerá nos dias 1º e 2 de abril, das 8h às 14h.

