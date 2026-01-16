Exame toxicológico para CNH: saiba quais drogas podem dar positivo e como funciona a análise

Desde dezembro de 2025, o exame toxicológico passou a ser obrigatório para quem busca a primeira CNH nas categorias A e B. O teste identifica o uso de drogas nos últimos meses e é requisito para a emissão da habilitação.

Com a ampliação da exigência do exame toxicológico para motoristas, cresce a preocupação sobre quais drogas podem resultar em reprovação. Entre 2021 e 2025, dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) indicam que a cocaína foi a substância mais detectada em exames de condutores das categorias C, D e E.

Saiba como funciona o procedimento, quais substâncias podem causar resultado positivo e os critérios que levam à reprovação.

Quais substâncias reprovam no exame toxicológico?

O exame toxicológico para a obtenção da CNH é estruturado em classes de substâncias, que agrupam diferentes compostos químicos analisados em conjunto. Se qualquer uma dessas substâncias for detectada dentro da janela de análise, o resultado do teste é considerado positivo, podendo levar à reprovação.

Confira abaixo as principais classes de drogas e exemplos de substâncias que o exame identifica:

Anfetaminas (Rebite, Ecstasy (MDMA), Bolinha)

Canabinoides (Maconha, Haxixe, Skunk)

Opiáceos / Opioides (Morfina, Heroína, Ópio bruto, Oxicodona)

Cocaína (Cocaína, Crack, Bazuca)

Outros: Mazindol (remédio para emagrecimento)

VEJA MAIS





Como é feito o exame toxicológico para CNH?

O exame toxicológico de larga janela é feito a partir de amostras de cabelo, pelos ou unhas, permitindo identificar o consumo de substâncias psicoativas em um período retrospectivo que vai de 90 a 180 dias.

O procedimento segue protocolos rigorosos: a coleta é realizada em postos credenciados, a amostra é enviada para análise laboratorial e o resultado é emitido em um laudo rastreável. A confiabilidade do exame é garantida por normas técnicas, cadeia de custódia e procedimentos que evitam qualquer contaminação ou adulteração da amostra.

Etapas do exame toxicológico:

Agendamento e escolha do laboratório credenciado

Coleta da amostra biológica (cabelo, pelos ou unhas)

Envio da amostra ao laboratório

Análise laboratorial detalhada

Emissão do laudo oficial

Observação: O álcool não é pesquisado no exame toxicológico exigido para a obtenção da CNH. O teste se concentra apenas em drogas e substâncias psicoativas.

Remédios podem causar reprovação?

Entre os medicamentos, o principal que pode resultar em exame positivo é o mazindol, um emagrecedor com efeito estimulante, que está incluído na lista de substâncias pesquisadas pelo teste.

Especialistas recomendam que os candidatos à habilitação informem o laboratório sobre o uso de medicamentos e apresentem a prescrição médica. Remédios de uso habitual não são analisados. Mesmo assim, a presença do mazindol pode levar à reprovação do exame.

Onde realizar o exame toxicológico para CNH?

O exame toxicológico exigido para a primeira CNH deve ser realizado em laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Além disso, a Lei nº 15.153/2025 permite que clínicas médicas de aptidão física e mental também funcionem como postos de coleta autorizados.

A validade do exame é de 90 dias a partir da coleta. De acordo com a Associação Brasileira de Toxicologia (Abtox), o custo do teste varia entre R$ 110 e R$ 250, com prazo médio de até 10 dias úteis para a emissão do resultado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)