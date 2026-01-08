Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

CNH brasileira agora é válida em Portugal para carros e motos; confira as regras

O acordo entre os dois países também prevê que a carteira de motorista portuguesa possa ser utilizada para condução de veículos no Brasil

Gabrielle Borges
fonte

CNH brasileira é permitida para carros e motos em Portugal (Freepik)

Uma notícia boa para os brasileiros que moram em Portugal: Agora a CNH brasileira já é permitida como documento único para dirigir carros e motos no país europeu. A decisão foi aprovada após a assinatura do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta quarta-feira (07).

Quais são as regras?

As regras para o uso da documentação brasileira são que a CNH esteja dentro do prazo de validade, não esteja suspensa, cassada ou vencida, e que o motorista apresente a versão digital ou física do documento.

Além disso, o condutor deve ter menos de 60 anos, e a validade em território português se limita às categorias A e B, que autorizam a condução de carros e motocicletas.

VEJA MAIS

image Presidente de Portugal assina decreto que reconhece carteira de motorista brasileira
A medida constava em um acordo entre os dois países firmado no dia 22 de setembro de 2023


image Renovação automática de CNH: saiba como vai funcionar e quem tem direito à gratuidade
Saiba como vai funcionar renovação do documento com as mudanças no procedimento de retirada da carteira de motorista


image CNH do Brasil: o que é, como funciona e como usar o novo aplicativo
Novo sistema substitui o processo tradicional e permite que o candidato acompanhe a habilitação diretamente pelo aplicativo


 

Para as categorias além de A e B, o motorista brasileiro precisa obter a habilitação portuguesa para poder dirigir legalmente em Portugal. O acordo entre os dois países também prevê que a carteira de motorista portuguesa possa ser utilizada para condução de veículos no Brasil.

Os brasileiros residentes em Portugal podem usar a CNH brasileira até a data de vencimento do documento.

Segundo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de Portugal, emitida em 2025, dirigir sem CNH válida não é considerado crime, mas sim uma infração administrativa, sujeita a multa que varia entre 300 e 1.500 euros.

Países em que a CNH brasileira é aceita

A CNH brasileira também pode ser usada por turistas em uma lista reduzida de países, desde que não sejam residentes.

Entre os vizinhos do Brasil que aceitam a carteira de motorista estão Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Uruguai. Nos Estados Unidos, a CNH é válida para turistas, mas as regras variam de acordo com cada estado.

De forma geral, é recomendável portar a Permissão Internacional para Dirigir (PID), documento que autoriza motoristas habilitados no Brasil a conduzir veículos em países que aderiram à Convenção de Viena sobre Trânsito Viário.

Entre esses países estão: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chile, Costa Rica, França, Alemanha, Itália, México, Rússia, Espanha, Inglaterra e Uruguai.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

Variedades

CNH do Brasil

portugal

cnh brasileira é valida em portugal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Jovem é presa suspeita de atropelar e matar namorado e amiga dele

A motorista, identificada como Geovanna Proque da Silva, de 21 anos, perseguiu as vítimas. A polícia acredita se tratar de uma crise de ciúmes

29.12.25 11h27

ARRANCA-RABO NA CONGREGAÇÃO

Vídeo: Mulher descobre traição e expõe marido e amante durante culto em igreja

Após expor publicamente a suposta traição diante dos fiéis da igreja, a esposa acabou se envolvendo em uma briga física com a suposta amante

27.12.24 23h51

BRASIL

Senador Randolfe Rodrigues ganha imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Esse símbolo da devoção mariana tem os traços do povo da Amazônia e passa a ter um lugar específico no gabinete do parlamentar do estado do Amapá e também devoto da santa

15.12.24 11h41

BRASIL

Olavo de Carvalho exclui filha esquerdista de testamento; saiba quem é Heloísa de Carvalho

Heloísa de Carvalho, primogênita do teórico de extrema direita, foi a única dos oito filhos a não receber bens de Olavo. Desde 2017, a relação entre pai e filha foi rompida.

22.05.24 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda