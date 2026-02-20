Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Golpe da dívida ativa: mensagem no WhatsApp cobra taxa via PIX; veja como identificar

Texto usa nome do governo federal e promete desconto de 65% para regularizar suposta Dívida Ativa da União vinculada ao CPF

Hannah Franco
fonte

Mensagem de dívida ativa no WhatsApp é falsa; entenda. (Arquivo O Liberal)

Circula no WhatsApp uma mensagem que informa uma suposta cobrança de Dívida Ativa da União vinculada ao CPF da vítima e orienta a “regularização” por meio de um link externo. O texto menciona risco de bloqueio de contas bancárias, restrições de crédito e multa, além de oferecer desconto para pagamento imediato via PIX.

No entanto, o conteúdo é falso. Usuários relatam ter recebido o aviso em nome do governo federal, com a informação de que haveria pendências inscritas na Dívida Ativa.

VEJA MAIS

image Operação no Pará prende 7 pessoas suspeitas em golpe do 'falso intermediário'
Segundo as investigações da Polícia Civil, os envolvidos utilizavam anúncios reais de veículos, enviando fotografias e dados verídicos dos bens para induzir as vítimas ao erro, simulando intermediação legítima da venda

image Golpe da central de banco falsa: o que é, como identificar e o que fazer
Golpistas têm usado links e QR codes indevidos para furtar dinheiro e acessar dados sensíveis de clientes

Nas primeiras versões, o texto trazia nome completo e CPF da pessoa. Após alertas de que comunicações oficiais não enviam dados pessoais dessa forma por aplicativo de mensagens, os golpistas passaram a remover essas informações.

A abordagem ocorre diretamente pelo WhatsApp e simula um comunicado formal, com linguagem técnica e ameaças de bloqueio bancário.

❗ Como é a mensagem falsa sobre dívida ativa

O conteúdo começa com o título: “Assunto: Ação de Cobrança da Dívida Ativa vinculada ao seu CPF”.

Em seguida, afirma: “Prezado(a) Contribuinte, Constam pendências em seu nome inscritas na Dívida Ativa da União.

A falta de regularização pode levar ao bloqueio de valores em suas contas bancárias correspondentes com o débito. O programa Regularize do Governo Federal permite que você negocie seus débitos com benefícios, como descontos de até 65%.

Acesse o portal oficial e consulte seus débitos: https://central-digital-br.com

Você pode acompanhar o status acima”.

Ao clicar no link, a vítima é direcionada a um site que utiliza indevidamente o símbolo do governo federal e apresenta a mensagem “Consulta de Situação Fiscal”.

A página solicita que o usuário digite o CPF para consultar a situação na Receita Federal e peça confirmação de que não se trata de um robô. Depois da inserção do número, surge uma nova tela que imita a aparência de páginas oficiais e informa: “Aviso urgente. Após cruzamento de dados de suas declarações do Imposto de Renda dos anos de 2019, 2020 e 2021, foi identificada uma pendência tributária em sua situação fiscal”.

image Golpe da dívida ativa: veja mensagem falsa no WhatsApp (Arquivo O Liberal)

Página imita intimação fiscal e ameaça bloqueios

O site falso exibe ainda o título: “INTIMAÇÃO FISCAL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL”. O texto menciona o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e cita a Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019 para afirmar que o não pagamento até 03/08/2025 resultará em penalidades.

Entre as supostas punições listadas estão:

  • Bloqueio de contas bancárias e cartões;
  • Impossibilidade de movimentar PIX, TED e DOC;
  • Restrições no Banco Central e na Serasa;
  • Suspensão de benefícios federais;
  • Impedimento para financiamentos e compras a crédito;
  • Multa automática de até 150%.

O conteúdo simula assinatura do secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas. Na etapa seguinte, é apresentado o valor da suposta dívida, R$ 419,55, com desconto de R$ 138,45 para pagamento imediato.

O texto afirma que, caso o valor não seja quitado, haverá multa de R$ 1.985, bloqueio bancário e restrições ao CPF. Ao clicar em “regularizar agora”, o usuário é direcionado para um chat com uma suposta auditora da Receita, que reforça as ameaças e exige o pagamento via PIX no valor de R$ 138,45.

O dinheiro é enviado para uma intermediadora de pagamentos que oculta o destinatário final.

⚠️ Confira o que faz a mensagem ser falsa

  • Permite consulta da situação fiscal apenas com CPF, sem login pela conta gov.br;
  • Usa tom alarmista, com ameaça imediata de bloqueio de contas e cartões;
  • Impõe prazo curto para pagamento, pressionando a vítima;
  • Oferece desconto elevado, como até 65%, para quitação imediata;
  • Imita layout de páginas oficiais do governo federal;
  • Direciona para pagamento via PIX a uma intermediadora que oculta o destinatário;
  • É enviada por número de telefone criado recentemente.

Sinais de alerta da mensagem sobre dívida ativa

Alguns indícios ajudam a identificar o golpe:

  • Sites que permitem consulta da situação fiscal apenas com o CPF são fraudulentos. O acesso legítimo exige autenticação pela conta gov.br;
  • Promessas de “descomplicação” ou acesso rápido a dados sigilosos indicam irregularidade;
  • Tom alarmista com ameaça de bloqueio imediato de contas;
  • Pressão para agir rapidamente, com prazos curtos;
  • Oferta de descontos elevados, como até 65%;
  • Páginas que copiam o layout do sistema Regularize e permitem consulta apenas com CPF;
  • Criação de aplicativos falsos com o nome Regularize;
  • Número de telefone recentemente criado, com poucos dias ou cerca de um mês de uso.

A orientação é não clicar em links enviados por mensagens desconhecidas, não informar dados pessoais fora dos canais oficiais e desconfiar de cobranças feitas exclusivamente por aplicativos de mensagens.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

golpe virtual

governo federal

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

ALERTA

Golpe da dívida ativa: mensagem no WhatsApp cobra taxa via PIX; veja como identificar

Texto usa nome do governo federal e promete desconto de 65% para regularizar suposta Dívida Ativa da União vinculada ao CPF

20.02.26 9h22

PROIBIÇÃO

Anvisa apreende remédio falso para câncer, lote de Mounjaro e proíbe chip hormonal

A medida visa reforçar a segurança e garantir que apenas produtos regulamentados e seguros cheguem aos consumidores, protegendo a saúde pública contra fraudes e práticas ilegais

20.02.26 9h04

REAGIU

Nikolas Ferreira se manifesta sobre queda de escola que homenageou Lula; confira

O parlamentar também criticou a representação de "neoconservadores" durante o desfile

19.02.26 10h04

POLÊMICA

Professora dona de curso inglês em Minas Gerais polemiza com danças em sala de aula e perfil erótico

Com mais de 9 milhões de seguidores no TikTok, a "Prof", como Cibelly Ferreira se autointitula, vende conteúdos eróticos em outras plataformas se valendo da imagem de professora

22.04.23 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda