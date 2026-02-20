Golpe da dívida ativa: mensagem no WhatsApp cobra taxa via PIX; veja como identificar

Circula no WhatsApp uma mensagem que informa uma suposta cobrança de Dívida Ativa da União vinculada ao CPF da vítima e orienta a “regularização” por meio de um link externo. O texto menciona risco de bloqueio de contas bancárias, restrições de crédito e multa, além de oferecer desconto para pagamento imediato via PIX.

No entanto, o conteúdo é falso. Usuários relatam ter recebido o aviso em nome do governo federal, com a informação de que haveria pendências inscritas na Dívida Ativa.

Nas primeiras versões, o texto trazia nome completo e CPF da pessoa. Após alertas de que comunicações oficiais não enviam dados pessoais dessa forma por aplicativo de mensagens, os golpistas passaram a remover essas informações.

A abordagem ocorre diretamente pelo WhatsApp e simula um comunicado formal, com linguagem técnica e ameaças de bloqueio bancário.

❗ Como é a mensagem falsa sobre dívida ativa

O conteúdo começa com o título: “Assunto: Ação de Cobrança da Dívida Ativa vinculada ao seu CPF”.

Em seguida, afirma: “Prezado(a) Contribuinte, Constam pendências em seu nome inscritas na Dívida Ativa da União.

A falta de regularização pode levar ao bloqueio de valores em suas contas bancárias correspondentes com o débito. O programa Regularize do Governo Federal permite que você negocie seus débitos com benefícios, como descontos de até 65%.

Acesse o portal oficial e consulte seus débitos: https://central-digital-br.com

Você pode acompanhar o status acima”.

Ao clicar no link, a vítima é direcionada a um site que utiliza indevidamente o símbolo do governo federal e apresenta a mensagem “Consulta de Situação Fiscal”.

A página solicita que o usuário digite o CPF para consultar a situação na Receita Federal e peça confirmação de que não se trata de um robô. Depois da inserção do número, surge uma nova tela que imita a aparência de páginas oficiais e informa: “Aviso urgente. Após cruzamento de dados de suas declarações do Imposto de Renda dos anos de 2019, 2020 e 2021, foi identificada uma pendência tributária em sua situação fiscal”.

Golpe da dívida ativa: veja mensagem falsa no WhatsApp (Arquivo O Liberal)

Página imita intimação fiscal e ameaça bloqueios

O site falso exibe ainda o título: “INTIMAÇÃO FISCAL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL”. O texto menciona o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e cita a Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019 para afirmar que o não pagamento até 03/08/2025 resultará em penalidades.

Entre as supostas punições listadas estão:

Bloqueio de contas bancárias e cartões;

Impossibilidade de movimentar PIX, TED e DOC;

Restrições no Banco Central e na Serasa;

Suspensão de benefícios federais;

Impedimento para financiamentos e compras a crédito;

Multa automática de até 150%.

O conteúdo simula assinatura do secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas. Na etapa seguinte, é apresentado o valor da suposta dívida, R$ 419,55, com desconto de R$ 138,45 para pagamento imediato.

O texto afirma que, caso o valor não seja quitado, haverá multa de R$ 1.985, bloqueio bancário e restrições ao CPF. Ao clicar em “regularizar agora”, o usuário é direcionado para um chat com uma suposta auditora da Receita, que reforça as ameaças e exige o pagamento via PIX no valor de R$ 138,45.

O dinheiro é enviado para uma intermediadora de pagamentos que oculta o destinatário final.

⚠️ Confira o que faz a mensagem ser falsa

Permite consulta da situação fiscal apenas com CPF, sem login pela conta gov.br;

Usa tom alarmista, com ameaça imediata de bloqueio de contas e cartões;

Impõe prazo curto para pagamento, pressionando a vítima;

Oferece desconto elevado, como até 65%, para quitação imediata;

Imita layout de páginas oficiais do governo federal;

Direciona para pagamento via PIX a uma intermediadora que oculta o destinatário;

É enviada por número de telefone criado recentemente.

Sinais de alerta da mensagem sobre dívida ativa

Alguns indícios ajudam a identificar o golpe:

Sites que permitem consulta da situação fiscal apenas com o CPF são fraudulentos. O acesso legítimo exige autenticação pela conta gov.br;

Promessas de “descomplicação” ou acesso rápido a dados sigilosos indicam irregularidade;

Tom alarmista com ameaça de bloqueio imediato de contas;

Pressão para agir rapidamente, com prazos curtos;

Oferta de descontos elevados, como até 65%;

Páginas que copiam o layout do sistema Regularize e permitem consulta apenas com CPF;

Criação de aplicativos falsos com o nome Regularize;

Número de telefone recentemente criado, com poucos dias ou cerca de um mês de uso.

A orientação é não clicar em links enviados por mensagens desconhecidas, não informar dados pessoais fora dos canais oficiais e desconfiar de cobranças feitas exclusivamente por aplicativos de mensagens.