Pará

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

O Liberal
fonte

Maio deve ter chuvas intensas, segundo previsão do Inmet. (Foto: Arquivo / Agência Pará)

O Pará está entre os estados que receberam alerta laranja de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso indica a possibilidade de temporais com acumulados de até 100 mm por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h, elevando o risco de alagamentos, quedas de árvores e transtornos à população.

Além do Pará, o alerta também vale para Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança.

Enquanto isso, o Inmet manteve o alerta vermelho de onda de calor para a região Sul do país. Emitido na última segunda-feira (2), o aviso segue válido para municípios de partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde as temperaturas devem permanecer 5 °C acima da média por mais de cinco dias. Cerca de 500 municípios podem ser afetados pelo fenômeno.

O órgão também emitiu, nesta sexta-feira (6), um alerta de acumulado de chuvas para o Estado do Rio de Janeiro e para o nordeste de São Paulo, com previsão de volumes superiores a 100 mm/dia, o que representa alto risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Em situações de chuva intensa, o Inmet orienta que a população desligue aparelhos eletrônicos da tomada e o quadro geral de energia. Em caso de inundação, a recomendação é buscar abrigo em local seguro e proteger os pertences, preferencialmente envolvidos em sacos plásticos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

