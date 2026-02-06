Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

O mercado de vendas de motos no Pará iniciou 2026 com um crescimento de 39,62% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, impulsionado pela busca por economia e agilidade no trânsito de Belém. Segundo dados divulgados nesta semana pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o estado registrou 12.094 emplacamentos no primeiro mês do ano, superando significativamente a média nacional, que fechou o período com alta de 17,49%. Em todo o Brasil, foram comercializadas 178.537 motocicletas em janeiro, consolidando o setor como o de maior vigor no cenário automotivo atual.

Na capital paraense, o aumento nas vendas foi de 24,23%, com 2.025 unidades licenciadas contra 1.630 no ano anterior. De acordo com Ecicleia Gato, gerente comercial de uma concessionária em Belém, o movimento intenso já era esperado devido à renovação sazonal. “Este mês de janeiro foi bem movimentado, até porque já é histórico. As pessoas mudam o ano querendo trocar de moto. Muitos clientes têm motocicletas de anos anteriores e querem começar 2026 com o modelo atual, com cores e modelos novos para estarem atualizados no mercado”, explicou a gerente.

Trânsito e busca por renda extra impulsionam o setor em Belém

Para dar conta dessa explosão de demanda, o setor se preparou com fôlego extra. “Estamos sempre com o estoque abarrotado para atender os clientes. Além disso, somos a única concessionária Dream do Pará, que atende desde o público premium até os modelos abaixo de 500 cilindradas”, destacou a gerente. Segundo ela, o preço médio das motos mais vendidas fica entre R$ 20 mil e R$ 22 mil.

Ecicleia Gato, gerente de uma concessionária de motos em Belém (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

A fuga dos congestionamentos e a necessidade de complementar o orçamento familiar são os principais motores desse crescimento regional. Ecicleia Gato detalha que o perfil do comprador divide-se entre a busca por qualidade de vida e a geração de renda. “O primeiro cenário é a questão da qualidade de vida, para chegar mais cedo no trabalho ou estar mais próximo da família. O segundo ponto é quem trabalha como CLT e busca uma segunda fonte de renda para complementar o ganho mensal. Esses são os dois fatores principais hoje”, afirmou.

A servidora municipal Márcia Rodrigues, de 48 anos, decidiu trocar de moto para manter a agilidade no dia a dia urbano.

“A vantagem é a praticidade de chegar mais rápido nos locais por conta do congestionamento do trânsito, que está sempre lotado. Já vinha pensando nisso desde o ano passado, me organizei e fiz a troca. O atendimento foi essencial porque eu vim fazer uma pesquisa básica e me mostraram vários modelos e promoções, o que fez um agregado de itens para eu fechar a compra”, relatou a consumidora.

A servidora municipal Márcia Rodrigues, 48, decidiu trocar de moto neste início de ano para manter a agilidade no dia a dia urbano (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

Honda CG 160 lidera preferência dos motociclistas paraenses

No topo da lista de preferências, a linha Honda CG 160 — especificamente a versão Titan — mantém-se como a "queridinha" do mercado. Nacionalmente, a Honda detém 65,25% de participação, seguida pela Yamaha (14,12%) e Shineray (7,24%). Para atrair compradores diante da inflação, as lojas oferecem financiamentos em até 55 meses e parcelamento no cartão em 21 vezes. "Temos várias condições, como aceitar a moto do cliente na troca ou fazer financiamento com zero de entrada. Ajudamos o cliente a sair com a motocicleta, que muitas vezes é um sonho de muitos anos", disse Ecicleia Gato.

O comerciante Edilson Fernando, de 52 anos, utilizou sua moto antiga para viabilizar a aquisição. “Eu tinha uma moto 190 cilindradas, vendi por R$ 13.500 e dei esse valor de entrada. Já estava pesquisando preços e as condições de parcela ficaram boas para o meu dia a dia”, relatou. Já o empreendedor José Silva optou por uma PCX 160 focando no conforto da família. “É minha primeira moto, estou comprando para deslocamento próprio. É melhor pela economia de tempo e pelo conforto em relação ao ônibus”, concluiu o consumidor.

Vendas de motocicletas em janeiro (2026)

Desempenho no Pará : 12.094 unidades emplacadas (+39,62% em relação a 2025)

: 12.094 unidades emplacadas (+39,62% em relação a 2025) Desempenho em Belém : 2.025 unidades emplacadas (+24,23% em relação a 2025)

: 2.025 unidades emplacadas (+24,23% em relação a 2025) Desempenho nacional : 178.537 unidades emplacadas (+17,49% em relação a 2025)

: 178.537 unidades emplacadas (+17,49% em relação a 2025) Modelo líder : Honda CG 160 é a moto mais vendida do Brasil e do Pará

: Honda CG 160 é a moto mais vendida do Brasil e do Pará Dominância local : no Pará, as motos representam 81,55% de todos os veículos vendidos

: no Pará, as motos representam 81,55% de todos os veículos vendidos Facilidades: planos de financiamento em até 55 meses e uso de seminovas na troca

Fonte: Fenabrave