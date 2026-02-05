Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

INSS faz mutirão de perícias no Pará neste fim de semana com 640 vagas

Atendimento ocorre em cinco agências para segurados que tiveram perícias reagendadas após suspensão no fim de janeiro

Fabyo Cruz
fonte

Novo mutirão de perícias médicas ocorre em cinco Agências da Previdência Social (APS) no Pará (Tomaz Silva/ Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza, neste sábado (7) e domingo (8) de fevereiro, um novo mutirão de perícias médicas em cinco Agências da Previdência Social (APS) no Pará. A ação é voltada a segurados que tinham atendimento marcado originalmente entre os dias 27 e 29 de janeiro, período em que o funcionamento do órgão foi interrompido devido à modernização de sistemas.

No estado, o atendimento ocorrerá nas unidades de Belém-Marco, Castanhal, Capanema, Bragança e Altamira. As quatro primeiras funcionam apenas no sábado (7), enquanto Altamira terá plantão nos dois dias. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com início às 8h e encerramento ao meio-dia. Em Altamira, no entanto, os atendimentos também começam mais cedo, a partir das 7h.

Ao todo, serão disponibilizadas 640 vagas para segurados das regiões Metropolitana de Belém, nordeste e oeste do Pará.

Atendimentos

Na Região Metropolitana de Belém (RMB) e no nordeste do estado, o mutirão ocorre exclusivamente no sábado. A unidade Belém-Marco concentra o maior número de vagas, com 280 atendimentos previstos. Já a agência de Castanhal disponibiliza 55 vagas.

No nordeste paraense, a APS de Capanema oferecerá 90 vagas, enquanto a unidade de Bragança contará com 60 atendimentos. Somadas, as quatro agências dessas regiões reúnem 485 vagas no mutirão.

Altamira terá atendimento no domingo

No oeste do estado, a agência de Altamira — município considerado o maior do Brasil em extensão territorial — contará com três médicos peritos atuando durante o mutirão. Ao todo, são ofertadas 155 vagas no sábado (7), com continuidade dos atendimentos no domingo (8), ampliando a capacidade de atendimento aos segurados da região.

Objetivo é reduzir fila de reagendamentos

A iniciativa busca agilizar o atendimento de segurados que tiveram suas perícias reagendadas após a suspensão temporária das atividades no fim de janeiro. Durante o período de modernização dos sistemas do INSS, as agências não realizaram atendimentos, o que gerou necessidade de remarcação para centenas de usuários.

O mutirão é uma estratégia do instituto para reduzir o impacto da paralisação e dar continuidade à análise de benefícios que dependem de avaliação médica, como auxílio por incapacidade temporária e outros direitos previdenciários.

Os segurados devem comparecer à agência correspondente ao seu reagendamento, portando documento de identificação e os exames e laudos médicos atualizados que possam auxiliar na avaliação pericial.

Palavras-chave

perícias médicas

inss

pará

mutirão de perícias
Economia
INSS faz mutirão de perícias no Pará neste fim de semana com 640 vagas

Atendimento ocorre em cinco agências para segurados que tiveram perícias reagendadas após suspensão no fim de janeiro

