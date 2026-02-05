INSS faz mutirão de perícias no Pará neste fim de semana com 640 vagas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza, neste sábado (7) e domingo (8) de fevereiro, um novo mutirão de perícias médicas em cinco Agências da Previdência Social (APS) no Pará. A ação é voltada a segurados que tinham atendimento marcado originalmente entre os dias 27 e 29 de janeiro, período em que o funcionamento do órgão foi interrompido devido à modernização de sistemas.

No estado, o atendimento ocorrerá nas unidades de Belém-Marco, Castanhal, Capanema, Bragança e Altamira. As quatro primeiras funcionam apenas no sábado (7), enquanto Altamira terá plantão nos dois dias. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com início às 8h e encerramento ao meio-dia. Em Altamira, no entanto, os atendimentos também começam mais cedo, a partir das 7h.

Ao todo, serão disponibilizadas 640 vagas para segurados das regiões Metropolitana de Belém, nordeste e oeste do Pará.

Atendimentos

Na Região Metropolitana de Belém (RMB) e no nordeste do estado, o mutirão ocorre exclusivamente no sábado. A unidade Belém-Marco concentra o maior número de vagas, com 280 atendimentos previstos. Já a agência de Castanhal disponibiliza 55 vagas.

No nordeste paraense, a APS de Capanema oferecerá 90 vagas, enquanto a unidade de Bragança contará com 60 atendimentos. Somadas, as quatro agências dessas regiões reúnem 485 vagas no mutirão.

Altamira terá atendimento no domingo

No oeste do estado, a agência de Altamira — município considerado o maior do Brasil em extensão territorial — contará com três médicos peritos atuando durante o mutirão. Ao todo, são ofertadas 155 vagas no sábado (7), com continuidade dos atendimentos no domingo (8), ampliando a capacidade de atendimento aos segurados da região.

Objetivo é reduzir fila de reagendamentos

A iniciativa busca agilizar o atendimento de segurados que tiveram suas perícias reagendadas após a suspensão temporária das atividades no fim de janeiro. Durante o período de modernização dos sistemas do INSS, as agências não realizaram atendimentos, o que gerou necessidade de remarcação para centenas de usuários.

O mutirão é uma estratégia do instituto para reduzir o impacto da paralisação e dar continuidade à análise de benefícios que dependem de avaliação médica, como auxílio por incapacidade temporária e outros direitos previdenciários.

Os segurados devem comparecer à agência correspondente ao seu reagendamento, portando documento de identificação e os exames e laudos médicos atualizados que possam auxiliar na avaliação pericial.