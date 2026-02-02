Ufra inicia inscrições para o Prosel 2026; confira calendário, cursos e campus disponíveis

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) iniciou, nessa segunda-feira (2), as inscrições para o Processo Seletivo Próprio (Prosel) 2026. Nesse ano, a instituição oferece 1.145 vagas para 43 cursos de graduação. O período de registros vai até o dia 3 de março.

VEJA MAIS

As inscrições no Prosel da Ufra são gratuitas e destinadas a seis campus universitários: Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. Em 2026, diferente de anos anteriores, a Universidade Federal Rural da Amazônia aceita notas das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, 2023, 2024 e 2025. Os interessados podem optar por qual nota concorrer.

Além das vagas direcionadas ao Processo Seletivo Próprio, estudantes também podem ingressar na Ufra por meio de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Aqueles que forem aprovados e se matricularem, iniciarão as aulas no dia 6 de abril, conforme o calendário acadêmico. Entretanto, os calouros de Enfermagem (Parauapebas) e Letras - Língua Portuguesa (Tomé-Açu) começarão as atividades no segundo semestre desse ano, em 8 de setembro.

Entre os cursos ofertados pela Universidade Federal Rural da Amazônia estão Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Medicina Veterinária e Zootecnia. O campus com maior número de graduações disponíveis é Belém, com 15 possibilidades de ensino superior. Em seguida, está Capanema, com sete cursos disponíveis.

Após as inscrições, a homologação está prevista para o dia 5 de março. Conforme calendário publicado pela Ufra, a divulgação do resultado final é em 11 de março e, a partir desta data, será aberto o período de matrículas. O edital do Prosel 2026, com datas, listagem de documentações e demais dados, foi liberado no dia 30 de janeiro. Clique aqui e confira.

Cronograma Prosel Ufra 2026

30/01: Publicação do edital

Publicação do edital 02/02 a 03/03: Período de inscrições

Período de inscrições 05/03: Homologação de inscrições

Homologação de inscrições 11/03: Divulgação do resultado

Divulgação do resultado A partir de 11/03: Habilitação da matrícula

Cursos ofertados em cada campus

Belém

Agronomia;

Ciência e Tecnologia de Alimentos;

Ciências Biológicas;

Computação (Licenciatura);

Engenharia Ambiental e Energias Renováveis;

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura;

Engenharia de Pesca;

Engenharia Florestal;

Gestão de Agronegócio;

Letras - Libras;

Letras - Língua Portuguesa;

Medicina Veterinária;

Pedagogia;

Sistemas de Informação;

Zootecnia.

Capanema

Administração;

Agronomia;

Ciências Biológicas (Bacharelado);

Ciências Biológicas (Licenciatura);

Ciências Contábeis;

Engenharia Ambiental e Sanitária.

Capitão Poço

Agronomia; Biologia (Bacharelado);

Computação (Licenciatura);

Engenharia Florestal;

Sistemas de Informação.

Paragominas

Administração;

Agronomia;

Ciências Contábeis;

Engenharia Florestal;

Sistemas de Informação;

Zootecnia.

Parauapebas

Administração;

Agronomia;

Enfermagem;

Engenharia Florestal;

Engenharia de Produção;

Zootecnia.

Tomé-Açu

Administração;

Biologia (Licenciatura);

Ciências Contábeis;

Engenharia Agrícola;

Letras - Língua Portuguesa.