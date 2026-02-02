Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ufra inicia inscrições para o Prosel 2026; confira calendário, cursos e campus disponíveis

A Universidade Federal Rural da Amazônia oferta 1.145 vagas para 43 cursos de graduação em seis campus. O período de inscrições vai até o dia 3 de março

Lívia Ximenes
fonte

Em 2026, a Universidade Federal Rural da Amazônia disponibiliza 1.145 vagas para o Processo Seletivo Próprio (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) iniciou, nessa segunda-feira (2), as inscrições para o Processo Seletivo Próprio (Prosel) 2026. Nesse ano, a instituição oferece 1.145 vagas para 43 cursos de graduação. O período de registros vai até o dia 3 de março.

VEJA MAIS

image Habilitação na UFPA e outras federais: veja os prazos, documentos e como garantir sua vaga
Saiba os passos para completar o processo de habilitação e matrícula na UFPA, Uepa, Ufra e Unifesspa, confira datas e links importantes.

image Listão da Ufra: com mais de mil vagas, confira os aprovados pelo Sisu 2026
O resultado está disponível na página do Sisu, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e também on-line no site da Ufra

image Peixe-boi é resgatado em área ribeirinha de Barcarena e levado para reabilitação
Animal foi encontrado debilitado no rio Utinga-Açu e encaminhado ao Ibama e à Ufra para cuidados veterinários

As inscrições no Prosel da Ufra são gratuitas e destinadas a seis campus universitários: Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. Em 2026, diferente de anos anteriores, a Universidade Federal Rural da Amazônia aceita notas das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, 2023, 2024 e 2025. Os interessados podem optar por qual nota concorrer.

Além das vagas direcionadas ao Processo Seletivo Próprio, estudantes também podem ingressar na Ufra por meio de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Aqueles que forem aprovados e se matricularem, iniciarão as aulas no dia 6 de abril, conforme o calendário acadêmico. Entretanto, os calouros de Enfermagem (Parauapebas) e Letras - Língua Portuguesa (Tomé-Açu) começarão as atividades no segundo semestre desse ano, em 8 de setembro.

Entre os cursos ofertados pela Universidade Federal Rural da Amazônia estão Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Medicina Veterinária e Zootecnia. O campus com maior número de graduações disponíveis é Belém, com 15 possibilidades de ensino superior. Em seguida, está Capanema, com sete cursos disponíveis.

Após as inscrições, a homologação está prevista para o dia 5 de março. Conforme calendário publicado pela Ufra, a divulgação do resultado final é em 11 de março e, a partir desta data, será aberto o período de matrículas. O edital do Prosel 2026, com datas, listagem de documentações e demais dados, foi liberado no dia 30 de janeiro. Clique aqui e confira.

Cronograma Prosel Ufra 2026

  • 30/01: Publicação do edital
  • 02/02 a 03/03: Período de inscrições
  • 05/03: Homologação de inscrições
  • 11/03: Divulgação do resultado
  • A partir de 11/03: Habilitação da matrícula

Cursos ofertados em cada campus

Belém

  • Agronomia;
  • Ciência e Tecnologia de Alimentos;
  • Ciências Biológicas;
  • Computação (Licenciatura);
  • Engenharia Ambiental e Energias Renováveis;
  • Engenharia Cartográfica e de Agrimensura;
  • Engenharia de Pesca;
  • Engenharia Florestal;
  • Gestão de Agronegócio;
  • Letras - Libras;
  • Letras - Língua Portuguesa;
  • Medicina Veterinária;
  • Pedagogia;
  • Sistemas de Informação;
  • Zootecnia.

Capanema

  • Administração;
  • Agronomia;
  • Ciências Biológicas (Bacharelado);
  • Ciências Biológicas (Licenciatura);
  • Ciências Contábeis;
  • Engenharia Ambiental e Sanitária.

Capitão Poço

  • Agronomia; Biologia (Bacharelado);
  • Computação (Licenciatura);
  • Engenharia Florestal;
  • Sistemas de Informação.

Paragominas

  • Administração;
  • Agronomia;
  • Ciências Contábeis;
  • Engenharia Florestal;
  • Sistemas de Informação;
  • Zootecnia.

Parauapebas

  • Administração;
  • Agronomia;
  • Enfermagem;
  • Engenharia Florestal;
  • Engenharia de Produção;
  • Zootecnia.

Tomé-Açu

  • Administração;
  • Biologia (Licenciatura);
  • Ciências Contábeis;
  • Engenharia Agrícola;
  • Letras - Língua Portuguesa.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UFRA

listão da ufra

prosel ufra 2026
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

EDUCAÇÃO

Jovens do Pará aprovam ensino, mas solicitam mais tecnologia e práticas, aponta pesquisa

Os dados apontam para a necessidade urgente de escolas que se conectem com as experiências e expectativas dos alunos

02.02.26 16h51

POLÍCIA

Pastora é presa no Amazonas por extorsão contra duas idosas no Pará

Mulher é suspeita de extorsão por utilizar influência religiosa para obter mais de R$ 57 mil das vítimas

02.02.26 16h06

TRIBUTOS

Pará lidera arrecadação de impostos no Norte, mas contribuinte questiona retorno em serviços

Estado já somou R$ 6 bilhões em impostos nos primeiros 30 dias de 2026. Empreendedores relatam carga tributária de até 40% em equipamentos e precariedade na infraestrutura pública.

31.01.26 17h00

VESTIBULAR

Vestibular 2026: calouros da Uepa e UFPA festejam vaga dos sonhos no Colégio Physics em Belém

Aprovados comemoraram as aprovações com amigos, familiares e professores

30.01.26 12h56

MAIS LIDAS EM PARÁ

Vestibular

Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

Quase 50 mil candidatos aguardam a lista de aprovados do segundo maior vestibular do Estado

30.01.26 8h52

Vestsibular 2026

Listão da UFPA 2026: veja o nome dos aprovados no PS da Universidade Federal do Pará

Serão ofertadas no PS UFPA 2026 7.155 vagas em cursos presenciais de graduação da UFPA, acrescidas 194 vagas adicionais reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD)

30.01.26 14h39

NOME SOCIAL

UFPA admite falha ao divulgar nome civil de pessoas trans no Listão do Processo Seletivo 2026

"Assim que o erro foi identificado, as medidas necessárias foram imediatamente adotadas e a falha foi corrigida", diz Universidade

02.02.26 18h05

PARÁ

Diretora vai à casa de aluna anunciar aprovação na UFPA: ‘Alô, alô, alô, papai! Alô, mamãe’

O momento foi compartilhado no TikTok por Lizandra Tuany, filha da diretora, e já possui mais de 1,4 milhões de visualizações

02.02.26 21h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda