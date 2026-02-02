Capa Jornal Amazônia
Jovens do Pará aprovam ensino, mas solicitam mais tecnologia e práticas, aponta pesquisa

Os dados apontam para a necessidade urgente de escolas que se conectem com as experiências e expectativas dos alunos

Gabrielle Borges
fonte

A pesquisa realizada no Pará faz parte do Relatório Nacional da Semana da Escuta das Adolescências (Freepik)

No Parásete em cada dez estudantes do Ensino Fundamental acreditam que a escola os prepara bem para a vida. A maior parte desse percentual vem dos adolescentes do 8º e 9º anos, onde 76% se sentem prontos para tomar decisões sobre o Ensino Médio, faculdade e carreira.

Esses dados fazem parte de um levantamento estadual da Semana da Escuta das Adolescências, que entrevistou 51 mil jovens em todo o estado. A pesquisa integra o relatório nacional elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Itaú Social, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

A pesquisa realizada no Pará faz parte do Relatório Nacional da Semana da Escuta das Adolescências, que traz uma análise profunda sobre as percepções dos estudantes em relação às suas identidades, diversidades e os obstáculos à sua participação escolar. O estudo busca incentivar gestores, professores e comunidades a promoverem escolas mais inclusivas e transformadoras.

A pesquisa nacional, que ouviu mais de 2,3 milhões de estudantes, representa um passo importante para a formulação de políticas públicas focadas nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Os dados apontam para a necessidade urgente de escolas que se conectem com as experiências e expectativas dos alunos, oferecendo uma educação mais prática, participativa e integrada ao cotidiano dos jovens.

O que os estudantes realmente pensam sobre a escola, segundo pesquisa

Atividades envolvendo tecnologia e mídias digitais lideram a preferência dos estudantes, com 39% tanto entre os alunos mais jovens quanto entre os do 8º e 9º anos, reforçando a percepção de que o digital será cada vez mais central na educação.

Logo atrás, aparecem as práticas esportivas, escolhidas por 37% dos estudantes do 6º e 7º anos e 35% dos mais velhos. Já as atividades de pesquisa científica têm maior apelo entre os alunos mais novos, com 33% de preferência, enquanto entre os adolescentes do 8º e 9º anos o índice cai para 30%, apontando diferenças sutis nas prioridades pedagógicas entre as faixas etárias.

Patricia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social, destaca que as respostas dos adolescentes paraenses são um reflexo da necessidade de construir escolas mais alinhadas às suas expectativas e desafios.

“Esses dados nos mostram que, ao ouvir os jovens, podemos desenvolver políticas educacionais mais próximas da realidade local e do momento de vida em que eles se encontram", ressalta.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com).

