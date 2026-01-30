Listão da Uepa 2026: saiba o dia e como fazer a matrícula após ser aprovado no vestibular
De acordo com dados oficiais da instituição, houve um aumento de 93% nas inscrições no Prosel 2026
A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta sexta-feira (30), o listão dos aprovados do Processo Seletivo 2026 e registrou um crescimento histórico no número de inscritos no Processo Seletivo 2026, com destaque para o Processo Seletivo Especial (PSE).
Segundo dados divulgados pela instituição, houve um aumento de 93% nas inscrições nessa modalidade, resultado considerado um avanço significativo na política de ampliação do acesso ao ensino superior, especialmente para povos e comunidades tradicionais.
Como fazer matrícula após ser aprovado no vestibular da UEPA?
A matrícula dos candidatos aprovados será realizada em duas etapas. A primeira consiste na pré-matrícula online, que deve ser feita entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, por meio do portal público do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).
Após essa fase, os candidatos deverão comparecer presencialmente à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus para o qual foram aprovados.
Os aprovados por meio de cotas deverão realizar a etapa presencial da matrícula entre os dias 2 e 4 de fevereiro, no horário das 9h às 14h. Já os candidatos classificados pela ampla concorrência devem se apresentar nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8h às 14h.
Todas as orientações, documentação exigida e demais informações estão disponíveis no edital nº 13/2026, publicado no site oficial da Uepa.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).
