Chuvas estão dentro do padrão previsto e continuarão até maio no Pará, informa Semas

O volume de chuvas registrado na primeira quinzena de março de 2026 em Belém, na Região Metropolitana e em outras áreas do Estado está dentro do padrão previsto para o período, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas). Em Belém, as médias de chuvas variam de 194,6 mm, em Icoaraci, até 415,6 mm, no bairro da Pedreira. A previsão é que as chuvas continuem no restante do mês.

O principal sistema responsável pelas chuvas nesta época do ano é a atuação de áreas de instabilidade associadas à aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Em Belém, os registros dos primeiros 15 dias de março apontam acumulados expressivos em diferentes pontos monitorados, como Pedreira (415,6 mm), Terra Firme (299,6 mm), Nazaré (254,8 mm), Cremação (249,4 mm), Mosqueiro (245,2 mm), Outeiro (221,0 mm) e Icoaraci (194,6 mm).

Para a segunda quinzena do mês, a previsão é de continuidade das chuvas, com tendência de precipitação acima do normal em regiões como leste da Calha Norte, Baixo Amazonas, Marajó, Região Metropolitana de Belém, Nordeste paraense e parte do Sudeste do Estado, com acumulados entre 350 e 600 mm. Nas demais áreas do Pará, a previsão é de chuvas dentro da normalidade, com volumes entre 200 e 350 mm.

Em relação a Igarapé-Miri, a Semas esclarece que as chuvas intensas e os alagamentos registrados nos últimos dias estão associados à atuação da ZCIT, característica do período chuvoso no Nordeste paraense, onde há previsão de altos volumes de precipitação. O município não possui equipamento próprio de monitoramento de chuva, mas o registro mais próximo disponível de Abaetetuba está com o acumulado de 203,4 mm.

A Semas ressalta ainda que segue monitorando as condições meteorológicas e que, nas regiões do Marajó, Nordeste paraense e Região Metropolitana de Belém, as chuvas devem continuar até meados de maio, com possibilidade de eventos intermitentes, pancadas mais fortes, trovoadas e rajadas de vento localizadas.