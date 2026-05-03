Carro de lanche pega fogo no centro de Belém na tarde deste domingo (3)

Um carro de lanche pegou fogo e chamou a atenção de quem transitava pela R. Cônego Jerônimo Pimentel, no bairro do Umarizal, próximo a Doca de Souza Franco. As pessoas que passavam no local registraram o ocorrido. Os bombeiros foram acionados e interviram na situação para controlar as chamas, que, apesar da forte chuva que caiu na tarde deste domingo (3), ainda eram intensas.

Nas imagens é possível ver a proximidade entre o carro de lanche e um dos postes de energia elétrica. As chamas não parecem atingir os cabos de energia até o moento em que os bombeiros apagam o fogo. Ainda não se tem informações claras sobre o que poderia ter causado o incêndio no veículo ou demais estragos nos imóveis próximos.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que atendeu a ocorrência de incêndio e extinguiu as chamas. Não houve registro de feridos. A perícia foi acionada para apurar as causas do incidente.