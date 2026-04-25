Dia das Mães: setor de beleza e bem-estar projeta crescimento de até 60% em Belém

O Dia das Mães, além de seu significado afetivo, também se consolida como uma das datas mais relevantes para o comércio e o setor de serviços no Brasil. O período, marcado pela busca por presentes, movimenta diferentes segmentos — de vestuário a eletrodomésticos — e tem impulsionado, nos últimos anos, o mercado de bem-estar e estética, que ganha espaço entre consumidores que buscam experiências como forma de homenagem.

Em Belém, empresários e especialistas do setor relatam aumento na demanda e expectativa de crescimento no faturamento. A empresária Ellen Marçal, que atua há 20 anos na área e há quatro com negócio próprio, afirma que a data tem impacto direto no desempenho da empresa. “No ano passado tivemos um aumento entre 30% e 40%. Para este ano, a expectativa é crescer entre 50% e 60%”, diz.

Segundo ela, a procura por serviços ocorre de forma constante, mas se intensifica em datas comemorativas. “Recebemos reservas todos os dias, principalmente quando se aproximam datas como Dia das Mães, Natal e Dia da Mulher”, afirma. Ellen destaca que o serviço se tornou uma opção recorrente de presente. “Muitas pessoas buscam esse tipo de experiência em aniversários e outras ocasiões. É um presente diferenciado".

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Serviços mais procurados e perfil do consumidor

Entre os serviços mais procurados estão experiências completas de cuidado. “O mais buscado é o SPA Body Face, que é um tratamento completo para rosto e corpo”, explica. O valor médio desse serviço gira em torno de R$ 380, enquanto os pacotes oferecidos pela empresa variam entre R$ 125 e R$ 1.600, podendo ser personalizados conforme a escolha do cliente. “Os pacotes incluem procedimentos faciais, terapias de relaxamento, tratamentos capilares como o Head Spa, massagens, limpeza de pele e drenagem”, detalha.

(O Liberal/ Cláudio Pinheiro) (O Liberal/ Cláudio Pinheiro)

A empresária também observa que o público consumidor é, majoritariamente, formado por familiares. “Principalmente filhos e maridos. Em muitos casos, os pais incentivam os filhos a escolherem o presente”, afirma. Para atender à demanda, houve necessidade de adaptação operacional. “Contratamos mais profissionais e ampliamos o horário, começando mais cedo e atendendo até mais tarde".

Outro fator apontado como decisivo para o aumento das vendas é o uso das redes sociais. “Influenciam de forma direta e muito importante, porque ampliam o alcance e ajudam a atrair mais clientes”, diz Ellen. Para ela, o crescimento desse tipo de presente está ligado ao estilo de vida atual. “As pessoas vivem rotinas muito cansativas e precisam de momentos de descanso. Esses serviços ajudam a desacelerar e a se reconectar".

Experiência como presente impulsiona o setor

A especialista em tratamentos faciais e corporais, Monika Pacheco, também aponta o Dia das Mães como um dos períodos mais relevantes para o setor. “O período costuma ser um dos mais fortes do ano para minha clínica, ficando atrás, em alguns casos empatado, apenas com o fim de ano e o verão”, afirma.

De acordo com ela, a busca por esse tipo de serviço tem crescido nos últimos anos. “Aumentou sim. É uma tendência que veio para ficar, devido ao valor de experiência que podemos proporcionar, com cuidados especiais com a pele, percepções sensoriais, mimos e bem-estar”, explica.

Monilka destaca que o diferencial está personalização dos atendimentos (Reprodução/ Arquivo pessoal/ Monika Pacheco) Monilka destaca que o diferencial está personalização dos atendimentos (Reprodução/ Arquivo pessoal/ Monika Pacheco)

A clínica prepara, anualmente, ofertas específicas para a data. “Todos os anos nossa clínica prepara combos especiais, mimos e estendemos nossos horários de atendimento”, afirma. Entre os pacotes disponíveis estão opções como limpeza profunda com dermaplaning e massagem iluminadora, a partir de R$ 247, além de serviços que incluem peeling, hidratação e aromaterapia, com valores que chegam a R$ 597 em tratamentos mais completos.

Monika também destaca um comportamento recorrente entre os clientes. “O interessante é que o filho ou filha compra o combo, leva a mãe, gosta do resultado e acaba adquirindo também o serviço”, relata.

Para a especialista, o diferencial está na personalização dos atendimentos. “Trabalhamos com protocolos personalizados, equipamentos de última geração associados a produtos com resultados”, afirma.

Com a proximidade da data, a expectativa do setor é de continuidade no crescimento da demanda, impulsionada pela valorização de experiências voltadas ao cuidado e ao bem-estar como alternativa de presente.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia