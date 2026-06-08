Belém recebe Pavilhão dos Municípios no Hangar, de 11 a 14 de junho

A 2ª edição do Pavilhão dos Municípios – O Pará se Encontra Aqui – vai acontecer em Belém de 11 a 14 deste mês, no Hangar – Centro de Convenções. O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e funciona como uma vitrine para a apresentação das potencialidades econômicas que ampliam a força dos destinos turísticos regionais.

“O Pavilhão dos Municípios é um espaço de integração onde os municípios paraenses têm a oportunidade de apresentar suas riquezas culturais, turísticas e econômicas para os visitantes e parceiros estratégicos. Esta segunda edição reforça o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento do turismo e a valorização da identidade amazônica. Estamos reunindo municípios de todas as regiões do Pará para mostrar a nossa diversidade”, destacou o secretário de Estado de Turismo, Lucas Vieira.

A programação terá palestras, atividades técnico-científicas, apresentações culturais, Feirão do Turismo, Cozinha Show e espaços dedicados à produção associada ao turismo. O evento tem o apoio do Sebrae Pará, Fiepa, Fecomércio, Faepa, OCB, Detran, Semas e Sefa.

Pará como destino turístico nacional

Até o momento, 48 municípios já confirmaram participação. A iniciativa integra a estratégia estadual de fortalecimento do turismo para consolidar o Pará como um destino turístico de referência nacional. O município de Vigia, por exemplo, vai apresentar uma experiência imersiva da cultura amazônica, construída a partir da gastronomia, da religiosidade, das tradições populares, da economia criativa, da agricultura familiar e da memória coletiva do povo vigiense.

A proposta promete transformar o estande em um espaço vivo e sensorial, a partir do conceito “Vigia – A Capital do Universo Amazônico”. Para o secretário municipal de Turismo de Vigia, Alcides Guimarães, a participação é uma oportunidade de ampliar a visibilidade de Vigia.

"Estamos levando muito mais do que um estande institucional. Apresentamos a essência do nosso povo, da nossa gastronomia, das nossas tradições religiosas, da cultura popular e da força da nossa economia criativa e agricultura familiar”, disse o secretário municipal.

Do Marajó, o município de Bagre mostrará o potencial do turismo de base comunitária, com foco na pesca artesanal, gastronomia regional e na preservação das tradições amazônicas. A cidade vai levar inclusive atrações culturais, como o grupo Luar de Bagre, com música e dança da cultura marajoara, e o grupo Encantos da Ilha, que mostrará danças folclóricas e carimbó.

Benevides também eatará no Pavilhão dos Municípios 2026. “Estaremos com três secretarias apresentando projetos nas áreas ambiental, de produção rural e inovação. Essa iniciativa conecta esse Pará continental, permitindo a troca de saberes e a realização de negócios nas mais diversas áreas”, destacou a prefeita municipal, Luziane Solon.

Feirão do Turismo

Um dos pontos altos da edição será o Feirão do Turismo, espaço voltado à comercialização de produtos e experiências turísticas do Pará. Ao todo, 24 empresas confirmaram participação, entre agências de viagens, redes hoteleiras, serviços de transfer e operadores turísticos. Durante o evento, os visitantes terão acesso a ofertas especiais de hospedagens, passeios, serviços e experiências turísticas.

A programação técnico-científica terá debates sobre o turismo na Amazônia e as principais tendências do setor nos cenários nacional e internacional. Entre os destaques, está a palestra do fundador da ESG Plus, Hélio Brito, marcada para o dia 13 de junho. Ele vai abordar a Carta de Belém para o Turismo Sustentável, a partir de diretrizes, compromissos e desdobramentos práticos da Declaração de Belém diante dos desafios das mudanças climáticas e das oportunidades da economia verde.

A programação cultural térá 18 atrações, selecionadas a partir de indicações dos próprios municípios participantes. A proposta é garantir diversidade, identidade e representatividade cultural em uma programação construída de forma colaborativa. Vai haver grupos de carimbó, bois-bumbás, grupos folclóricos, quadrilhas juninas e a tradicional Marujada de São Benedito.

Na Cozinha Show, 15 chefs participarão de experiências gastronômicas que valorizam ingredientes, saberes e tradições culinárias das diferentes regiões do Pará.

Serviço:

Pavilhão dos Municípios 2026 – O Pará se Encontra Aqui

Data: 11 a 14 de junho de 2026

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém

Entrada: Gratuita

Horários:

11 e 12 de junho: das 14h às 21h;

13 e 14 de junho: das 10h às 18h.