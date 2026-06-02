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Economia

Museu Goeldi abre inscrições para vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.561

As oportunidades são para estudantes de gradução e pós-graduação

O Liberal
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Edital prevê uma vigência contratual inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação até o período máximo de dois anos (Reprodução / Agência Pará)

O Museu Goeldi abriu inscrições para o Edital nº 15/2026 de estágio não-obrigatório, destinado a estudantes de graduação e pós-graduação. As candidaturas começaram na última segunda-feira (1º) e podem ser realizadas online até o próximo domingo, 7 junho de 2026. Os estágios têm duração de seis meses, prorrogáveis por até dois anos, e oferecem remuneração, além de auxílio transporte. Há vagas específicas para estudantes com deficiência, com regras diferenciadas de vigência.

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O edital apresenta oportunidades em duas frentes distintas, com requisitos e focos específicos para cada nível de ensino: Uma das oportunidades é para a Coleção Didática Emilia Snethlage (Graduação), onde o estudante vai atuar em atividades voltadas à gestão e conservação do acervo didático. Nesse caso, os cursos de interesse são bacharelado em Museologia e Bacharelado em Conservação e Restauro.

Também há vaga no Clube de Pesquisador Mirim (Pós-Graduação), para ministrar aulas e desenvolver atividades de divulgação científica. Os cursos lato sensu de interesse são os de Educação/Ensino das Ciências, Popularização das Ciências, Metodologias do Ensino e áreas afins.

Valor da bolsa

O edital prevê uma vigência contratual inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação até o período máximo de dois anos. A carga horária definida é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Para a pessoa com deficiência (PcD), a vigência do estágio poderá exceder o período de dois anos, podendo ser prorrogado até o final do curso.

Os valores da bolsa são de R$ 1.055,89 para estudantes de graduação, e de R$ 1.561,97 para os de pós-graduação. O estagiário também terá direito a um auxílio transporte no valor de R$ 13,40 por dia de estágio.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher o formulário eletrônico correspondente à vaga desejada até o dia 7 de junho de 2026, no endereço forms.gle/XHderJFttgju3rhg9. O edital completo com todas as informações está disponível para consulta no endereço oficial do Museu Goeldi: gov.br/museugoeldi.

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