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Economia

Chocolat Xingu chega a Altamira com programação gratuita

Festival reunirá produtores rurais, agricultores familiares, lideranças setoriais, empreendedores e chefs de cozinha paraenses

O Liberal
fonte

Evento vai reunir mais de 100 expositores (Divulgação)

O Chocolat Xingu, considerado o maior evento do setor na América Latina, acontece em Altamira, no sudoeste do Pará, entre os dias 11 e 14 de junho. A quinta edição do festival será realizada no Centro de Eventos Vilmar Soares, com entrada gratuita e aberta ao público geral.

Conforme informações divulgadas pela organização do evento, o festival reunirá produtores rurais, agricultores familiares, lideranças setoriais, empreendedores e chefs de cozinha paraenses. Eles apresentarão a força produtiva e a culinária local, com exposição, degustação e comercialização de produtos de origem do cacau, como chocolate artesanal, nibs, geleias, manteiga e mel de cacau.

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Mais de 100 expositores de Altamira e de outros municípios do estado, como Belém, Medicilândia (maior produtor nacional de cacau), Brasil Novo, Placas, Vitória do Xingu, Anapu, Uruará, Novo Repartimento, Barcarena e Santarém, são esperados.

Atrações e Programação Diversificada

O Chocolat Xingu 2026 oferecerá diversas atrações gastronômicas, culturais e formativas. Já estão confirmadas a Cozinha Show e a Cozinha Kids, com aulas técnicas de preparação de receitas e experiências degustativas para adultos e crianças. A grade incluirá grandes chefs regionais e nacionais, como a líder indígena Katyana Xipaya, defensora da culinária tradicional e empreendedora. Os chefs André Cabral, Carlos Motta, Léo Modesto, Bárbara Luanny, Rita Aguiar e Luíza Tabosa também participarão.

O Ateliê do Chocolate retorna para a 5ª edição do evento, valorizando os símbolos culturais da região através da confeitaria artística. Esculturas gigantescas de chocolate serão construídas ao vivo pelo chocolatier Léo Vilela, permitindo que o público acompanhe o processo em tempo real.

Outras atividades incluem o Concurso de Melhor Chocolate Paraense e de Produtos Derivados de Cacau e Chocolate do Chocolat Xingu 2026, que premiará agricultores e produtores de cacau fino de alta qualidade. Haverá também o Túnel Sensorial, uma experiência imersiva que reproduz sons, aromas e texturas de uma plantação de cacau por meio de um sistema de paisagismo.

O Chocolat Xingu também contará com rodadas de negócios B2B e programação técnica, incluindo uma série de palestras sobre inovação, sustentabilidade e o futuro da cacauicultura brasileira. O Fórum Origem e o Origem Day trarão painéis de debates com especialistas e autoridades do setor.

De acordo com Marco Lessa, idealizador do Chocolat Festival e CEO da MVU Empreendimentos, a expectativa é que a feira receba milhares de pessoas e gere milhões em negócios diretos e futuros. Lessa afirma que o evento se estabelece como um grande vetor econômico para o Norte do país, impulsionando setores como o agronegócio, turismo e bioeconomia.

“O Chocolat Festival chega à sua 5ª edição em Altamira, consolidado como a principal vitrine do cacau e chocolate de origem na Região de Integração do Xingu. O festival fortalece a bioeconomia amazônica ao valorizar o cacau sustentável, gerar renda local e ajudar a manter a floresta viva. Reúne produtores, marcas autorais e compradores, ampliando acesso a mercados nacionais e internacionais", declarou. "As rodadas de negócios e a programação técnica impulsionam milhões em vendas e parcerias futuras. Assim, o Chocolat Xingu se afirma como instrumento estratégico de desenvolvimento e projeção da região Norte no mapa mundial do chocolate de origem”, acrescentou Lessa.

Altamira: Polo Cacaueiro do Brasil

Altamira, o maior município brasileiro em extensão territorial (159.533 km²), está localizada na Rota de Integração do Xingu, na região da Transamazônica. Essa área engloba outras cidades que, juntas, detêm o título de maior polo cacaueiro do país. Atualmente, o estado do Pará é responsável por mais da metade da safra nacional de cacau, produzindo cerca de 150 mil toneladas por ano. Deste montante, Altamira contribui com 7 mil toneladas, colocando a cidade entre os 10 maiores produtores do Brasil.

Com o objetivo de transformar a cadeia produtiva do cacau em um polo de inovação, turismo e economia criativa, o Chocolat Xingu consolidou-se no calendário de eventos da Amazônia. O festival conta com edições em Belém e Altamira, no Pará, totalizando quase 50 edições no Brasil e no exterior.

Organização e Apoio

O Chocolat Xingu 2026 é uma realização da Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) e da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur). Conta com a parceria do Governo do Pará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (Sedap), e o apoio do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau). A organização geral é da MVU Promoções e Eventos, idealizadora do Chocolat Festival.

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