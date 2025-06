Começa o Festival Chocolat Xingu em Altamira com a força do cacau e chocolate paraenses

Até domingo (29), o Centro de Eventos de Altamira é o palco do Festival Internacional do Cacau e do Chocolate de Altamira, no sudoeste do Pará. O município se destaca como 4º polo produtor de cacau da região Norte, e o evento é um forte indutor da cadeia cacaueira, envolvendo todas as etapas, do cultivo do cacau à produção de produtos derivados, como chocolate fino e industrializado. O festival foi aberto na noite desta quinta-feira (26) com a presença de autoridades e grande público.

“Eu estou gostando, está bonito, bem ornamentado, quero conhecer mais um pouco dos produtos regionais”, disse a biomédica Joana Urbanski, enquanto dava uma volta, no Centro de Eventos de Altamira, na noite desta quinta-feira. Joana levou para o passeio as duas filhas e duas sobrinhas.

Edição 2025 do Chocolat Xingu (Fotos: Isis Bem / Especial para O Liberal)

Natural de Altamira, o técnico de enfermagem, Sandro da Costa Gomes, fez questão também de ir ao festival, já na primeira noite. Ele levou a esposa Raquel Maciel e as filhas Clarice e a Cíntia para degustar o chocolate feito na terra natal.

"No ano passado, eu tive o prazer de vir para o festival com a minha família, e a gente voltou. Estamos degustando, eu experimentei agorinha um chocolate 55% e achei gostoso, vamos continuar aqui, degustando, mas com moderação”, disse Sandro sorrindo.

Edição 2025 prevê R$ 10 milhões em negócios

Durante os quatro dias, até o domingo (29), a edição 2025 tem previsão de receber 140 mil visitantes. A realização é da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) e da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur). A expectativa é da geração de mais de R$ 10 milhões em negócios diretos e indiretos, e o evento também movimenta cerca de seis mil postos de trabalho.

De acordo com a prefeitura municipal de Altamira, os hotéis, bares, restaurantes e serviços locais registram ótimo movimento impulsionado pelo festival. O segmento do turismo também é fomentado, com a atração de visitantes do Brasil e do exterior. Conforme a prefeitura, os turistas chegam atraídos pelo festival e também pelas belezas naturais do Rio Xingu e da biodiversidade amazônica.

Em Altamira, a produção do cacau se concentra especialmente na Gleba Assurini, na zona rural do município. O território tem mais de 20 milhões de plantas que geram mais de 7 mil toneladas de amêndoas de alta qualidade, reconhecidas internacionalmente. Atualmente, Altamira é o quarto maior produtor de amêndoas de cacau do Pará.

Programação diversificada até domingo (29)

A programação do Chocolat Xingu 2025 tem mais de 90 expositores de chocolate de Altamira e de diversos municípios paraenses, como Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Vitória do Xingu, Anapu, Uruará, Senador José Porfírio, São Félix do Xingu, Novo Repartimento, Belém, Barcarena, Igarapé-Miri, Marabá, Santa Bárbara do Pará, Mocajuba e Santarém.

São mais de 80 marcas de chocolate presentes, com a oportunidade de apresentar seus produtos ao grande público. A programação tem a participação de chefs renomados e da gastronomia amazônica, a exemplo da premiada chef Janaína Torres, eleita em 2024 a Melhor Chef Feminina do Mundo pelo ranking The World’s 50 Best. Também vão participar chefs como Lucas Corazza, André Cabral e Mariana Corbetta, entre outros.

O festival tem espaços como o Circuito Gastronômico, o Show Cooking, o Túnel Sensorial, a História do Chocolate, a Cozinha Kids, o Espaço Kids, a Chocoland, o Atelier, a Fantástica Fábrica de Chocolate e o ChocoDay.

No Centro de Eventos Vilmar Soares, há uma praça de alimentação, há também a Alameda do Artesanato e a Floresta Tecnológica para a exposição de grandes máquinas agrícolas utilizadas na produção do cacau. Na programação técnica, o Fórum da Cacauicultura da Transamazônica e Xingu, reúne produtores, especialistas e técnicos para debates sobre os impactos da "monilíase do cacaueiro", (doença fúngica que ataca os frutos), bem como sobre os avanços dos sistemas agroflorestais.