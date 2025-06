YouTube injeta mais de R$ 4,9 bilhões na economia brasileira em 2024

O YouTube não é apenas uma plataforma de vídeos, mas um verdadeiro motor econômico no Brasil. É o que revela um estudo inédito da Oxford Economics, divulgado nesta semana, mostrando que a plataforma contribuiu com R$ 4,94 bilhões para o PIB brasileiro em 2024 e gerou mais de 130 mil empregos de tempo integral.

Além dos números impressionantes, o levantamento destaca o papel do YouTube na valorização da cultura, no estímulo ao empreendedorismo e na geração de oportunidades que vão além do universo digital.da internet.

O estudo também ouviu os próprios criadores de conteúdo, e os resultados reforçam o papel do YouTube na inclusão econômica:

77% dos entrevistados dizem que a receita de anúncios é uma fonte importante de renda;

76% afirmam que a plataforma oferece oportunidades que não teriam na mídia tradicional;

Outros 76% pretendem usar sua influência digital para gerar impacto positivo na sociedade.

Além disso, foi destacado o fortalecimento das pequenas e médias empresas (PMEs). Segundo a pesquisa, 72% das PMEs que utilizam a plataforma concordam que ela é essencial para o desenvolvimento de seus negócios. Para a maioria dessas empresas, o YouTube não é apenas mais um canal de marketing, mas uma ferramenta estratégica para alcançar novos clientes, expandir a marca e crescer no mercado.

"Esses dados solidificam o YouTube como uma força motriz no Brasil, não apenas gerando valor econômico, mas também servindo como um espaço para a preservação cultural, a expressão criativa e o impacto social positivo", disse Eduardo Brandini, Head de Parcerias e Responsabilidade do YouTube Brasil.

"Nosso compromisso é continuar a apoiar essa comunidade vibrante de criadores, usuários e empresas, garantindo que o YouTube permaneça uma plataforma de oportunidades e crescimento para todos", acrescenta.