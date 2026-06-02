Empresa abre mais de 350 vagas para jovem aprendiz no Pará e outros 22 estados

A Vivo anunciou a abertura de mais de 350 vagas para o seu Programa Jovem Aprendiz 2026, com oportunidades distribuídas no Pará, incluindo posições em Belém, além de outros 21 estados brasileiros e o Distrito Federal. A empresa afirma que a iniciativa reforça o seu compromisso com a diversidade, destinando 50% das vagas a talentos negros e tornando todas as posições elegíveis para pessoas com deficiência.

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Os candidatos interessados devem ter entre 14 e 24 anos, dependendo da localidade da vaga, e estar matriculados ou já ter concluído o ensino médio regular. É importante destacar que, para pessoas com deficiência, não há limite de idade para a inscrição no programa.

O processo de seleção será conduzido de forma 100% digital. A companhia busca jovens que demonstrem alinhamento com sua cultura, conhecida como "Paixão Púrpura", que enfatiza a capacidade de execução, a superação de desafios e a antecipação de tendências de mercado.

Trilha de aprendizado e desenvolvimento profissional

Os aprendizes selecionados participarão de uma trilha de aprendizado contínuo, recebendo ferramentas dedicadas ao desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal. O programa também proporciona uma imersão completa na cultura organizacional da Vivo, visando integrar os novos talentos.

Além disso, a iniciativa contempla uma jornada estruturada focada no desenvolvimento de soft skills, habilidades interpessoais e socioemocionais cruciais. Essa formação consistente prepara os jovens para atuar com sucesso e protagonismo no competitivo mercado de trabalho.

“Queremos estimular o protagonismo desses jovens em suas trajetórias profissionais, contribuindo com pilares sólidos para sua formação e desenvolvimento”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

Duração do programa e benefícios oferecidos

O Programa de Jovem Aprendiz 2026 da Vivo possui duração de até 18 meses. Segundo a empresa, a remuneração é competitiva, alinhada com o mercado, e os benefícios são abrangentes, visando proporcionar uma experiência completa aos aprendizes.

Entre os principais benefícios estão:

Linha funcional corporativa

Vale-refeição e transporte

Plano de saúde e odontológico

Seguro de vida

Programa de idiomas

Dia de folga no aniversário

Estados com vagas abertas

As oportunidades do Programa Jovem Aprendiz 2026 da Vivo estão distribuídas em diversas regiões do Brasil, oferecendo abrangência nacional. Confira a lista completa dos estados e do Distrito Federal com vagas:

Pará (com Belém)

Acre

Alagoas

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Maranhão

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rondônia

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Sergipe

São Paulo

Distrito Federal