Empresa abre mais de 350 vagas para jovem aprendiz no Pará e outros 22 estados
Candidatos interessados devem ter entre 14 e 24 anos, dependendo da localidade da vaga
A Vivo anunciou a abertura de mais de 350 vagas para o seu Programa Jovem Aprendiz 2026, com oportunidades distribuídas no Pará, incluindo posições em Belém, além de outros 21 estados brasileiros e o Distrito Federal. A empresa afirma que a iniciativa reforça o seu compromisso com a diversidade, destinando 50% das vagas a talentos negros e tornando todas as posições elegíveis para pessoas com deficiência.
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Os candidatos interessados devem ter entre 14 e 24 anos, dependendo da localidade da vaga, e estar matriculados ou já ter concluído o ensino médio regular. É importante destacar que, para pessoas com deficiência, não há limite de idade para a inscrição no programa.
O processo de seleção será conduzido de forma 100% digital. A companhia busca jovens que demonstrem alinhamento com sua cultura, conhecida como "Paixão Púrpura", que enfatiza a capacidade de execução, a superação de desafios e a antecipação de tendências de mercado.
Trilha de aprendizado e desenvolvimento profissional
Os aprendizes selecionados participarão de uma trilha de aprendizado contínuo, recebendo ferramentas dedicadas ao desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal. O programa também proporciona uma imersão completa na cultura organizacional da Vivo, visando integrar os novos talentos.
Além disso, a iniciativa contempla uma jornada estruturada focada no desenvolvimento de soft skills, habilidades interpessoais e socioemocionais cruciais. Essa formação consistente prepara os jovens para atuar com sucesso e protagonismo no competitivo mercado de trabalho.
“Queremos estimular o protagonismo desses jovens em suas trajetórias profissionais, contribuindo com pilares sólidos para sua formação e desenvolvimento”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.
Duração do programa e benefícios oferecidos
O Programa de Jovem Aprendiz 2026 da Vivo possui duração de até 18 meses. Segundo a empresa, a remuneração é competitiva, alinhada com o mercado, e os benefícios são abrangentes, visando proporcionar uma experiência completa aos aprendizes.
Entre os principais benefícios estão:
- Linha funcional corporativa
- Vale-refeição e transporte
- Plano de saúde e odontológico
- Seguro de vida
- Programa de idiomas
- Dia de folga no aniversário
Estados com vagas abertas
As oportunidades do Programa Jovem Aprendiz 2026 da Vivo estão distribuídas em diversas regiões do Brasil, oferecendo abrangência nacional. Confira a lista completa dos estados e do Distrito Federal com vagas:
- Pará (com Belém)
- Acre
- Alagoas
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Espírito Santo
- Maranhão
- Minas Gerais
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Paraíba
- Pernambuco
- Piauí
- Paraná
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rondônia
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Sergipe
- São Paulo
- Distrito Federal
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