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Economia

Empresa abre mais de 350 vagas para jovem aprendiz no Pará e outros 22 estados

Candidatos interessados devem ter entre 14 e 24 anos, dependendo da localidade da vaga

O Liberal
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Processo de seleção será conduzido de forma 100% digital. (Freepik)

A Vivo anunciou a abertura de mais de 350 vagas para o seu Programa Jovem Aprendiz 2026, com oportunidades distribuídas no Pará, incluindo posições em Belém, além de outros 21 estados brasileiros e o Distrito Federal. A empresa afirma que a iniciativa reforça o seu compromisso  com a diversidade, destinando 50% das vagas a talentos negros e tornando todas as posições elegíveis para pessoas com deficiência.

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Os candidatos interessados devem ter entre 14 e 24 anos, dependendo da localidade da vaga, e estar matriculados ou já ter concluído o ensino médio regular. É importante destacar que, para pessoas com deficiência, não há limite de idade para a inscrição no programa.

O processo de seleção será conduzido de forma 100% digital. A companhia busca jovens que demonstrem alinhamento com sua cultura, conhecida como "Paixão Púrpura", que enfatiza a capacidade de execução, a superação de desafios e a antecipação de tendências de mercado.

Trilha de aprendizado e desenvolvimento profissional

Os aprendizes selecionados participarão de uma trilha de aprendizado contínuo, recebendo ferramentas dedicadas ao desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal. O programa também proporciona uma imersão completa na cultura organizacional da Vivo, visando integrar os novos talentos.

Além disso, a iniciativa contempla uma jornada estruturada focada no desenvolvimento de soft skills, habilidades interpessoais e socioemocionais cruciais. Essa formação consistente prepara os jovens para atuar com sucesso e protagonismo no competitivo mercado de trabalho.

“Queremos estimular o protagonismo desses jovens em suas trajetórias profissionais, contribuindo com pilares sólidos para sua formação e desenvolvimento”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

Duração do programa e benefícios oferecidos

O Programa de Jovem Aprendiz 2026 da Vivo possui duração de até 18 meses. Segundo a empresa, a remuneração é competitiva, alinhada com o mercado, e os benefícios são abrangentes, visando proporcionar uma experiência completa aos aprendizes.

Entre os principais benefícios estão:

  • Linha funcional corporativa
  • Vale-refeição e transporte
  • Plano de saúde e odontológico
  • Seguro de vida
  • Programa de idiomas
  • Dia de folga no aniversário

Estados com vagas abertas

As oportunidades do Programa Jovem Aprendiz 2026 da Vivo estão distribuídas em diversas regiões do Brasil, oferecendo abrangência nacional. Confira a lista completa dos estados e do Distrito Federal com vagas:

  • Pará (com Belém)
  • Acre
  • Alagoas
  • Amazonas
  • Bahia
  • Ceará
  • Espírito Santo
  • Maranhão
  • Minas Gerais
  • Mato Grosso do Sul
  • Mato Grosso
  • Paraíba
  • Pernambuco
  • Piauí
  • Paraná
  • Rio de Janeiro
  • Rio Grande do Norte
  • Rondônia
  • Rio Grande do Sul
  • Santa Catarina
  • Sergipe
  • São Paulo
  • Distrito Federal
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