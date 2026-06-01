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Inscrições para estágio e pós-graduação da PGE do Pará encerram nesta quarta-feira (3)

Os certames são destinados à formação de cadastro de reserva para estudantes de nível superior e de pós-graduação, com oportunidades nos municípios de Belém, Marabá e Santarém

Fabyo Cruz

As inscrições para os processos seletivos simplificados de estágio da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) encerram às 12h desta quarta-feira (3). Os certames visam à formação de cadastro de reserva para estudantes de nível superior e de pós-graduação, com oportunidades em Belém, Marabá e Santarém.

A PGE informa que os editais estão disponíveis no site da instituição, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A procuradora Camila Farinha, presidente da Comissão Organizadora, ressaltou a importância dos programas para a formação prática dos estudantes.

Segundo a procuradora, o objetivo é contribuir para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos futuros profissionais, fortalecendo o conhecimento técnico e o compromisso com o serviço público e a sociedade paraense.

Detalhes dos programas de estágio

O 15º Processo Seletivo Público para Formação do Quadro de Reserva de Estagiários de Nível Superior contempla alunos de Direito, Informática, Administração, Ciências Contábeis, Biblioteconomia, Serviço Social, Farmácia e Comunicação Social. Nas unidades da PGE em Santarém e Marabá, as vagas são exclusivas para estudantes de Direito.

Já o 4º Processo Seletivo Simplificado para o Programa de Estágio em Pós-Graduação é destinado a estudantes das áreas de Direito e Tecnologia da Informação, matriculados em cursos lato sensu ou stricto sensu. As vagas também abrangem as cidades de Belém, Marabá e Santarém.

Como funcionam as provas e etapas

As provas para os dois processos seletivos serão realizadas presencialmente no dia 14 de junho de 2026, nas três cidades contempladas. Para os candidatos de nível superior, a seleção terá uma única etapa, composta por questões objetivas e redação.

No caso da pós-graduação, o processo ocorrerá em duas fases. A primeira será uma prova escrita com questões objetivas e subjetivas, seguida por uma análise de títulos, que terá caráter classificatório.

Benefícios ofertados

  • A bolsa-estágio para estudantes de nível superior pode chegar ao equivalente a 100% do salário mínimo, variando conforme a carga horária, além de auxílio-transporte.
  • Os estagiários de pós-graduação receberão uma bolsa mensal de R$ 2.500, acrescida de auxílio-transporte.
  • Os editais completos, cronogramas, requisitos e demais informações estão disponíveis no portal da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
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