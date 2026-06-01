Preço do diesel no Pará chega a R$ 8,80 e estado segue entre os mais caros do país

Mesmo com a redução de 9,59% no preço do diesel anunciada pela Petrobras, o Pará continua entre os estados com os maiores valores médios do combustível no Brasil. É o que aponta um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese/PA), com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referentes à semana de 24 a 30 de maio de 2026.

A Petrobras informou que o preço médio do diesel vendido às distribuidoras passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro a partir desta segunda-feira (1), representando uma redução de R$ 0,35 por litro. Segundo a estatal, trata-se da maior queda aplicada ao combustível desde o início do atual ciclo de preços.

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Apesar da medida, o levantamento mostra que o Pará ocupa a sexta posição entre os estados com o diesel S-10 mais caro do país. O preço médio estadual foi de R$ 7,46 por litro, acima dos registrados em estados como São Paulo (R$ 7,14), Minas Gerais (R$ 6,96), Goiás (R$ 6,88), Rio Grande do Sul (R$ 6,93) e Espírito Santo (R$ 6,96).

Na Região Norte, apenas Acre, Roraima e Rondônia apresentaram preços médios superiores aos observados no território paraense.

Diferença entre postos chega a R$ 2,32 por litro

O estudo também identificou grande variação nos preços praticados dentro do próprio estado. O menor valor encontrado para o diesel S-10 foi de R$ 6,48 por litro, em Ananindeua, enquanto o maior chegou a R$ 8,80 por litro, em Altamira.

A diferença de R$ 2,32 por litro representa uma variação de aproximadamente 35,8% entre o combustível mais barato e o mais caro encontrado pela pesquisa da ANP. De acordo com o Dieese/PA, essa é uma das maiores diferenças observadas entre os estados brasileiros e reflete fatores como custos de transporte, logística e características regionais do mercado de combustíveis.

Altamira registra maior preço médio do estado

Entre os municípios paraenses pesquisados pela ANP, Altamira apresentou o maior preço médio do diesel S-10, com R$ 8,17 por litro. Em seguida aparecem Parauapebas (R$ 7,74), Bragança (R$ 7,71) e Conceição do Araguaia (R$ 7,62).

Por outro lado, os menores preços médios foram registrados em Castanhal (R$ 6,98), Paragominas (R$ 7,01) e Ananindeua (R$ 7,02).

Na capital paraense, o diesel S-10 apresentou preço médio de R$ 7,14 por litro. Os valores encontrados nos postos pesquisados variaram entre R$ 7,08 e R$ 7,39, diferença de R$ 0,31 por litro.

A comparação entre os municípios revela uma diferença de R$ 1,19 por litro entre Altamira, que registrou o maior preço médio, e Castanhal, que apresentou o menor. A variação corresponde a aproximadamente 17,1%.

Possíveis impactos da redução

Segundo o Dieese/PA, a redução anunciada pela Petrobras pode contribuir para diminuir os custos de transporte e logística nas próximas semanas, uma vez que o diesel é o principal combustível utilizado no transporte rodoviário de cargas.

A expectativa é que a queda nos preços ajude a reduzir pressões sobre fretes e, consequentemente, sobre os preços de alimentos, produtos industrializados, insumos agrícolas e outras mercadorias.

No entanto, o órgão ressalta que os efeitos não costumam ser imediatos. Historicamente, nem toda redução aplicada pelas refinarias é integralmente repassada aos consumidores finais. Por isso, será necessário acompanhar o comportamento dos preços praticados por distribuidoras e postos de combustíveis nos próximos dias.

Para o Pará, onde os custos logísticos exercem influência significativa na formação dos preços de bens e serviços, o efetivo repasse da redução pode contribuir para conter pressões inflacionárias e aliviar o orçamento das famílias. Caso esse repasse ocorra apenas parcialmente, os impactos tendem a ser mais limitados.

Estados com os maiores preços do diesel S-10

• Acre – R$ 8,12 por litro

• Roraima – R$ 7,69 por litro

• Bahia – R$ 7,52 por litro

• Rondônia – R$ 7,50 por litro

• Piauí – R$ 7,47 por litro

• Pará – R$ 7,46 por litro

• Amazonas – R$ 7,37 por litro

• Amapá – R$ 7,27 por litro

• Maranhão – R$ 7,22 por litro

• Rio Grande do Norte – R$ 7,21 por litro

Municípios paraenses com o diesel S-10 mais caro (preço médio)

• Altamira – R$ 8,17 por litro

• Parauapebas – R$ 7,74 por litro

• Bragança – R$ 7,71 por litro

• Conceição do Araguaia – R$ 7,62 por litro

• Santarém – R$ 7,40 por litro

• Marabá – R$ 7,28 por litro

• Abaetetuba – R$ 7,18 por litro

• Belém – R$ 7,14 por litro

• Ananindeua – R$ 7,02 por litro

• Paragominas – R$ 7,01 por litro

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia